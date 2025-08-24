Ìë¤Î½»Âð¤Ë40Âå°Ì¤ÎÃË¤¬¿¯Æþ¤·¶âÉÊ¤òÊª¿§ µ¤ÉÕ¤¤¤¿½»¿Í¤ÎÃËÀ¤Ë¼è¤ê²¡¤µ¤¨¤é¤ì¤ë ¶¯ÅðÃ×½ýÍÆµ¿¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá
¡¡°¦ÃÎ¸©¤¢¤Þ»Ô¤Ç8·î23ÆüÌë¡¢¤Î½»Âð¤Ë¿¯Æþ¤·¶âÉÊ¤òÊª¿§¤·¤Æ¤¤¤¿ÃË¤¬¡¢½»¿Í¤ÎÃËÀ¤Ë¼è¤ê²¡¤µ¤¨¤é¤ì¡¢¶¯ÅðÃ×½ý¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢23Æü¸á¸å9»þÈ¾¤´¤í¡¢¤¢¤Þ»Ô²¼³þÄÅ¤Î½»Âð¤Î¸¼´Ø¤ËÃË¤¬¿¯Æþ¤·¶âÉÊ¤òÊª¿§¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢²È¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤¿½»¿Í¤ÎÃËÀ(32)¤ËÈ¯¸«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÃË¤Ï¡¢ÃËÀ¤ËÂÎÅö¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÆ¨¤²¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÃËÀ¤Ë¼è¤ê²¡¤µ¤¨¤é¤ì¡¢¶î¤±ÉÕ¤±¤¿·Ù»¡´±¤¬¿ÈÊÁ¤ò³ÎÊÝ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÃËÀ¤Ï¡¢ÃË¤È¤â¤ß¹ç¤Ã¤¿ºÝ¤ËÂ¤Ë·Ú¤¤»¤¤ê½ý¤òÉé¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¶¯ÅðÃ×½ý¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢40Âå¤¯¤é¤¤¤ÎÃË¤Ç¡¢·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¶âÌÜ¤ÎÊª¤òÅð¤à¤¿¤á¤ËÊª¿§¤Ï¤·¤¿¤¬¡¢ÂÎÅö¤¿¤ê¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÍÆµ¿¤ò°ìÉôÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö»þ¡¢ÃËÀ¤Ï²ÈÂ²¤È²È¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÃË¤¬¿¯Æþ¤·¤¿µ¤ÇÛ¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç·Ù»¡¤Ï¾Ü¤·¤¤¾õ¶·¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£