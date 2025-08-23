Stellantisジャパン株式会社は、シトロエン「C4 MAX HYBRID」をベースにした特別仕様車「C4 MAX HYBRID Edition Lumière」を2025年8月21日より発売した。

同モデルは、フランス語で「光」を意味する“Lumière”の名の通り、サンルーフを採用し車内に陽光を取り込む開放感を演出。さらにブラックルーフとブラックホイールを組み合わせ、精悍でスポーティな印象を強調した。専用色「グリ マーキュリー」を含む2色展開で、価格は448万円（税込）となる。

シトロエン特別仕様車 「C4 MAX HYBRID Edition Lumière」を発売

車内に陽光を取り込むサンルーフを搭載した特別仕様車 ルーフとホイールにブラック色を採用して、スポーティで引き締まったエクステリアデザイン グレートーンの本特別仕様車専用色「グリ マーキュリー」が登場

Stellantisジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：成田 仁）は、シトロエンのCセグメントハッチバックモデルC4特別仕様車「C4 MAX HYBRID Edition Lumière（シーフォー マックス ハイブリッド エディション ルミエル）」を8月21日（木）より、全国のシトロエン正規ディーラーにて発売します。メーカー希望小売価格は、4,480,000円（税込）です。

「C4 MAX HYBRID」は、2025年3月の発表以来、高い燃費性能と進化した独創的なデザインで、輸入車市場に新たな価値を提示してきました。新世代シトロエンデザインを象徴するフロントフェイスの採用により、見る人の印象に残る個性を備えるとともに、Cセグメント輸入車として最高燃費を誇る新開発のハイブリッドパワートレインを搭載しています。さらに、好評を博しているシトロエンならではのアドバンストコンフォートシートを標準装備し、日常のドライブにおいても快適で上質な乗り心地を実現します。

「C4 MAX HYBRID Edition Lumière」は、「C4 MAX HYBRID」をベースに、サンルーフ、ステアリングヒーター、ブラックルーフの外装色、そしてブラックホイールを組み合わせた特別仕様車です。

その名には、フランス語で「光」を意味する”Lumière（ルミエル）”を冠しました。サンルーフによって車内にはたっぷりの陽光が取り込まれ、開放感を堪能できます。一方で、ブラックルーフとブラックホイールが精悍でスポーティな印象を演出して、C4の個性を一層際立たせるデザインです。また、ステアリングヒーターの装備により、季節や天候を問わず快適なドライブ環境を提供します。

ボディーカラー

本特別仕様車専用色として新しく登場したグレートーンの「グリ マーキュリー」と、「エリクサー レッド」の2色展開です。

＜グリ マーキュリー＞ ＜エリクサー レッド＞

詳細は、商品サイトをご確認ください。

URL：https://web.citroen.jp/new-c4/lumiere/

リリース提供元：Stellantisジャパン株式会社