¡¡Æü¾ï¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤ëµ¿Ìä¤ò²ò·è¡ª¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¤ÎÀµ¤·¤¤ÊÝÂ¸ÊýË¡¤Ï¾å¸þ¤¤È²¼¸þ¤¤É¤Ã¤Á¤¬Àµ²ò¡©ÃÎ¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤¤ª¤â¤·¤í»¨³Ø¤òÍ§Ã£¤ä²ÈÂ²¤Ë¤â¶µ¤¨¤Æ¤¢¤²¤è¤¦¡£
Q.¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¤ÎÀµ¤·¤¤ÊÝÂ¸ÊýË¡¤Ï¾å¸þ¤¤È²¼¸þ¤¤É¤Ã¤Á¤¬Àµ²ò¡©
A.¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¤Î¥¥ã¥Ã¥×¤ò¾å¸þ¤¤Ë¤·¤ÆÊÝÂ¸¤¹¤ë¤Î¤¬Àµ¤·¤¤ÊÝÂ¸ÊýË¡¤Ç¤¹¡£¡ÊÎÁÍý¸¦µæ²È¡¡ÅçËÜÈþÍ³µª¤µ¤ó¡Ë
¡¡¥ª¥à¥é¥¤¥¹¤Ê¤É¤Î¥á¥¤¥óÎÁÍý¤«¤é¡¢¥Õ¥é¥¤¥É¥Ý¥Æ¥È¤Ê¤É¤Î¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥å¡¼¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¯²ÈÄí¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¡£
¡¡Ãæ¿È¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¥¥ã¥Ã¥×¤ò²¼¤Ë¤·¤ÆÊÝÂ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤¬¡Ö¼Â¤Ï¡¢¾¯ÎÌ¤Î¾ì¹ç¤Ç¤â¾å¸þ¤¤ÇÊÝÂ¸¤¹¤ë¤Û¤¦¤¬¤è¤¯¡¢¤³¤ì¤Ï¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¤Î¸¶ÎÁ¤Ç¤¢¤ë¥È¥Þ¥È¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÎÁÍý¸¦µæ²È¤ÎÅçËÜÈþÍ³µª¤µ¤ó¡£°ìÂÎ¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£
¡Ö¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¤ò»È¤¦¤È¤¤Ë¿å¤Î¤è¤¦¤ÊÇö¤¤±ÕÂÎ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¤Î¸¶ÎÁ¤Ç¤¢¤ë¥È¥Þ¥È¤«¤éÊ¬Î¥¤·¤¿¿åÊ¬¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¿åÊ¬¤Ï²¼¤Ë¤¿¤Þ¤ëÀ¼Á¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢²¼¸þ¤¤Ç¤ÎÊÝÂ¸¤ÏÃí¤®¸ý¤Ë¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Ê¬Î¥¤·¤¿±ÕÂÎ¤À¤±¤¬½Ð¤¿¤ê¡¢ÊÝÂ¸Ãæ¤Ë¥¥ã¥Ã¥×¤«¤éÏ³¤ì¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤ò±ø¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¡ÊÅçËÜ¤µ¤ó¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡¾¯ÎÌ¤Ë¤Ê¤êÃæ¿È¤¬½Ð¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢ÍÆ´ï¤ò¿¶¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤À¤½¤¦¡£
¡Ö¤É¤Á¤é¤Î¸þ¤¤ÇÊÝÂ¸¤·¤Æ¤âÉÊ¼Á¤Ë±Æ¶Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¾¯¤·¿¶¤Ã¤¿¸å¤Ë»È¤¦¤³¤È¤Ç¸µ¤ÎÇ»ÅÙ¤ËÌá¤ê¡¢ÈþÌ£¤·¤¯Ì£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¾å¸þ¤¤Î¤Þ¤Þ¤ÇÊÝÂ¸¤·¡¢»È¤¦Á°¤Ë¿¶¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¤â¤¦°ì¤Äµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¤Î¤¬³«ÉõÁ°¸å¤ÎÊÝÂ¸ÊýË¡¡£
¡Ö³«ÉõÁ°¤Î¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¤ÏÄ¾¼ÍÆü¸÷¤òÈò¤±¡¢¾ï²¹¤Ç¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÎÃ¤·¤¤¾ì½ê¤ÇÊÝÂ¸¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£³«Éõ¸å¤ÏÎäÂ¢¸Ë¤Î¥É¥¢¥Ý¥±¥Ã¥È¤¬ºÇÅ¬¡£
¡¡ÊÝÂ¸ÎÁ¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢»þ´Ö¤¬¤¿¤Ä¤Ë¤Ä¤ì¤ÆÉ÷Ì£¤¬Íî¤Á¤¿¤ê¡¢¿§¤¬ÊÑ²½¤·¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£ÎäÂ¢¸Ë¤ÇÊÝÂ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤È°Â¿´¤»¤º¡¢1¡Á2¤«·î¤òÌÜ°Â¤Ë»È¤¤¤¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×