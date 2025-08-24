「この本のおかげで出世できた」「チームのパフォーマンスが上がった」

そんな感想が届いているのが、安藤広大氏の著書『リーダーの仮面』『数値化の鬼』『とにかく仕組み化』『パーフェクトな意思決定』シリーズ四部作だ。これまで4400社以上の導入実績があるマネジメント法「識学」をもとに、ビジネスの現場で「一生活躍し続けられる」メソッドや思考法を授ける本シリーズは、さまざまな業界から圧倒的な支持を集めている。今回は、全ビジネスパーソンに必須の「リーダーシップ」のあり方を指南する。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）

原因は「忙しさ」ではない

離職の多い職場の管理職は、しばしばこう言います。

「うちは忙しいから仕方ない」

しかし、忙しいから人が辞めるのではありません。

真の理由は、仕事の忙しさ以上に「理不尽さ」や「無意味さ」を感じさせることにあります。

人は、納得できる忙しさなら耐えられるのです。

「指示が曖昧」「方針がコロコロ変わる」

離職が続く職場の共通点は、仕事の方針や判断軸が曖昧であることです。

上司の指示が場当たり的であったり、昨日のルールが今日は変わっていたりする。

もちろん、理由があって方針が変わることはあり得ます。しかし、その説明がないままに変わってしまっては、そのたびに現場は翻弄され、余計なエネルギーを消耗します。

離職者の多くは、「何に向かって努力すればいいのか分からなかった」と感じているのです。

「人間関係」ではなく「構造」に原因がある

職場の離職理由を「人間関係」として片付けるのも、よくある誤りです。

たしかに表面上は人間関係が原因に見えるかもしれませんが、その背後には、役割の不明確さや評価基準の不一致といった、構造的な歪みが潜んでいます。

職場に明確な仕組みがあれば、たとえ多少人間関係がぎくしゃくしていても、人は辞めにくくなるものです。

仮面をかぶって、構造を整える

離職が止まらないときほど、感情論や精神論ではなく、冷静な構造分析が必要です。

リーダーは仮面をかぶって、個人の性格や相性ではなく、組織のルール、評価、役割を点検すべきです。

見落としているのは「人」ではなく「仕組み」なのです。

（本稿は、『リーダーの仮面』の著者・安藤広大氏が書き下ろしたものです）

安藤広大（あんどう・こうだい）

株式会社識学 代表取締役社長

1979年、大阪府生まれ。2002年、早稲田大学を卒業後、NTTドコモ、ジェイコムホールディングス、ジェイコム取締役営業副本部長を経験。プレイングマネジャーとして「成長しないチームの問題」に直面し悩んでいたときに「識学」に出合い、2013年に独立。多くの企業の業績アップに貢献した。2015年、株式会社識学を設立。わずか4年足らずで上場を果たし、これまで9年間で約4400社に識学メソッドが導入されている。著書にシリーズ累計170万部を突破した『リーダーの仮面』『数値化の鬼』『とにかく仕組み化』（ダイヤモンド社）がある。『パーフェクトな意思決定』はシリーズ最新刊。