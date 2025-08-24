¡Ú³ô¤Î¥×¥íÄ¾ÅÁ¡Û½é¿´¼Ô¤³¤½ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡Ö³ô¤òÇã¤¦Á°¤ËÉ¬¤º¸«¤ë¤Ù¤¥Á¥ã¡¼¥È¤Î¸«¤É¤³¤í2ÅÀ¡×
³ô¼°Åê»ñ¤ò¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤Î´Ö¤ÇÂç¤¤Ê»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ëÏÃÂê¤Î1ºý¤¬¡Ø³ô¥È¥ì¡½¡½À¤³¦°ì³Ú¤·¤¤¡Ö°ìÌä°ìÅú¡×³ô¤Î¶µ²Ê½ñ¡Ù¤Ç¤¹¡£60Ìä¤Î¥¯¥¤¥º¤ËÅú¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡ÖÅê»ñ¤Î¥³¥Ä¡×¤¬¼«Á³¤È¿È¤Ë¤Ä¤¯¼ê·Ú¤µ¤¬¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãø¼Ô¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¥É¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤Æ2000²¯±ßÄ¶¤â¤Î»ñ¶â¤ò±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¿·ÐÎò¤ò»ý¤Ä³ÚÅ·¾Ú·ô¡¦·¦ÅÄ¿¿Ç·»á¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢ËÜ½ñ¤òÃ´Åö¤·¤¿ÊÔ½¸¼Ô¤¬¡¢ËÜ½ñ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò½ñÀÒÊÔ½¸¶É¡Ë
¥È¥ì¥ó¥ÉÁê¾ì¤òÁÀ¤¦
¡¡³ô¼°»Ô¾ì¤Ë¤Ï¡¢Âç¤¤¯Ê¬¤±¤Æ2¤Ä¤ÎÁê¾ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¡Ö¥È¥ì¥ó¥ÉÁê¾ì¡×¤È¡Ö¥Ü¥Ã¥¯¥¹Áê¾ì¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¥È¥ì¥ó¥ÉÁê¾ì¡§³ô²Á¤¬·ÑÂ³Åª¤Ë¾å¾º¤Þ¤¿¤Ï²¼Íî¤¹¤ëÁê¾ì
¡¡¥Ü¥Ã¥¯¥¹Áê¾ì¡§°ìÄê¤Î²Á³ÊÂÓ¤ÎÃæ¤Ç¡¢³ô²Á¤¬¾å²¼¤ò·«¤êÊÖ¤¹Áê¾ì
¡Ö¥Ü¥Ã¥¯¥¹Áê¾ì¤ÎÊý¤¬ÃÍÆ°¤¤òÍ½Â¬¤·¤ä¤¹¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤·¤«¤·¡Ø³ô¥È¥ì¡Ù¤ÎÃø¼Ô¤Ç¤¢¤ë·¦ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢Ã»´ü¥È¥ì¡¼¥É¤ÇÀ®²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÅê»ñ²È¤Û¤É¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹Áê¾ì¤Ç¤ÏÌµÍý¤ËÆ°¤«¤º¡¢¥È¥ì¥ó¥ÉÁê¾ì¤Ø¤ÈÀÚ¤êÂØ¤ï¤ë¡È½Ö´Ö¡É¤òÁÀ¤Ã¤Æ¾¡Éé¤¹¤ë¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
ÇäÇã¹â¤ÎµÞÁý¤¬¡ÖÅ¾´¹ÅÀ¡×¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ø¤ÎÅ¾´¹ÅÀ¤Ï¤É¤¦¸«¶Ë¤á¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡·¦ÅÄ¤µ¤ó¤¬ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¡ÖÇäÇã¹â¡Ê½ÐÍè¹â¡Ë¡×¤ÎÊÑ²½¤Ç¤¹¡£
¡¡Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¥Á¥ã¡¼¥È¤ò¸«¤ëºÝ¡¢¥í¡¼¥½¥¯Â¤Î·Á¤Ë¤Ð¤«¤êÃíÌÜ¤·¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢·¦ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢ÇäÇã¹â¤¬µÞÁý¤·¡¢³ô²Á¤¬°ìµ¤¤ËÆ°¤¤¤¿»þ¤³¤½¡¢Áê¾ì¤¬ÀÚ¤êÂØ¤ï¤ë½ÅÍ×¤Ê¶ÉÌÌ¤À¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÇäÇã¹â¤¬Áý¤¨¡¢³ô²Á¤¬µÞÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¿·¤¿¤ËÇã¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ëÅê»ñ²È¤¿¤Á¤¬°ìÀÆ¤ËÆ°¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆÃ¤Ëµ¡´ØÅê»ñ²È¤¬ËÜ³ÊÅª¤ËÇã¤¤»Ï¤á¤ë¤È¡¢¿ôÆü¤«¤é¿ô½µ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ·ÑÂ³Åª¤ËÇã¤¤Â³¤±¤ë¤¿¤á¡¢Çã¤¤¤ÎÀª¤¤¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢³ô²Á¤Î¾å¾º¥È¥ì¥ó¥É¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¾¯³Û¤ÇÇäÇã¤¹¤ë¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤¬¡¢»ñ¶âÎÏ¤Î¤¢¤ëµ¡´ØÅê»ñ²È¤ÈµÕ¤ÎÆ°¤¤ò¤·¤Æ¤â¡¢¾¡¤Ä¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢µ¡´ØÅê»ñ²È¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¾è¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ã¡¼¥Ð¥ó¥É¤Î³ÈÂç¤Ë¤âÃíÌÜ
¡¡¤µ¤é¤Ë·¦ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ã¡¼¥Ð¥ó¥É¡×¤Î³èÍÑ¤âÍ¸ú¤Ê¼êÃÊ¤À¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ã¡¼¥Ð¥ó¥É¤È¤Ï¡¢³ô²Á¤Î¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¡ÊÊÑ²½¤ÎÂç¤¤µ¡Ë¤ò»ë³ÐÅª¤Ë¼¨¤¹¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë»ØÉ¸¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ð¥ó¥ÉÉý¤¬¶¹¤¤¾õÂÖ¤«¤é°ìµ¤¤Ë¹¤¬¤ê¡¢³ô²Á¤¬¥Ð¥ó¥É¤Î²¼Â¦¤«¤é¾å¤ØÆÍ¤È´¤±¤ëÆ°¤¤¬¸«¤é¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¤½¤³¤¬¡ÖÇã¤¤¤Î¥·¥°¥Ê¥ë¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ð¥ó¥É¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢»Ô¾ì¤Î¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢ÇäÇã¤¬³èÈ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢¿·¤·¤¤Çã¤¤¼ê¤¬»Ô¾ì¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤À¤È¤¤¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
