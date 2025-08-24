¡ÚÄ¶»þÃ»¡Û¥Ñ¥½¥³¥óºî¶È¤¬»þÃ»¤Ç¤¤ëÄ¶¤ª¤¹¤¹¤á¥ï¥¶¡¦1Áª
¡Ö¤µ¤Ã¤¥³¥Ô¡¼¤·¤¿¥Æ¥¥¹¥È¤¬¡¢¼¡¤Î¥³¥Ô¡¼¤Ç¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ä¡×¤½¤ó¤Ê·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡© ¼Â¤ÏWindows¤ÎÉ¸½àµ¡Ç½¤ò»È¤¨¤Ð¡¢Ê£¿ô¤Î¥³¥Ô¡¼ÍúÎò¤ò´ÊÃ±¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤»¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡¢PCºî¶È¤¬·àÅª¤ËÂ®¤¯¤Ê¤ë»þÃ»¥ï¥¶¡Ö¥¯¥ê¥Ã¥×¥Ü¡¼¥É¤ÎÍúÎò¡×¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê¹½À®¡¿½ñÀÒ¥ª¥ó¥é¥¤¥óÊÔ½¸Éô¡Ë
¤ß¤ó¤Ê¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤Î¥³¥Ô¥Ú
¡Ö¤µ¤Ã¤¥³¥Ô¡¼¤·¤¿¤Ï¤º¤Î¥Æ¥¥¹¥È¤¬¡¢ÊÌ¤Î¤â¤Î¤ò¥³¥Ô¡¼¤·¤¿¤é¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ä¡×
¡ÖÊ£¿ô¤Î¾ðÊó¤ò¤¢¤Á¤³¤Á¤«¤é½¸¤á¤ÆÅ½¤êÉÕ¤±¤¿¤¤¤Î¤Ë¡¢²¿ÅÙ¤â¹Ô¤Ã¤¿¤êÍè¤¿¤ê¤ÇÌÌÅÝ¡ª¡×
¡¡PCºî¶È¤Ç¡¢¤³¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¥³¥Ô¡¼¡õ¥Ú¡¼¥¹¥È¡Ê¥³¥Ô¥Ú¡Ë¤ÎÈó¸úÎ¨¤µ¤Ë¥¤¥é¥¤¥é¤·¤¿·Ð¸³¤¬Ã¯¤Ë¤Ç¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¼Â¤Ï¡¢¤½¤Î¥¤¥é¥¤¥é¤ÈÌµÂÌ¤Ê»þ´Ö¤ò°ì½Ö¤Ç²ò·è¤¹¤ë¡¢Windows¤ËÉ¸½àÅëºÜ¤µ¤ì¤¿¡Ö¤¹¤´¤¤¥ï¥¶¡×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤´Â¸¤¸¤Ç¤¹¤«¡©
¡¡Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤³¤Îµ¡Ç½¤òÃÎ¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎPCºî¶È¤Ï·àÅª¤Ë¸úÎ¨²½¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¡¢PCºî¶È¤Î¥¹¥´µ»¤È¤·¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥¯¥ê¥Ã¥×¥Ü¡¼¥É¤ÎÍúÎò¡×µ¡Ç½¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥¯¥ê¥Ã¥×¥Ü¡¼¥É¤ÎÍúÎò¡×¤È¤Ï¡©
¡¡ÄÌ¾ï¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¡ÖCtrl+C¡×¤Ç²¿¤«¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë¤È¡¢PC¤Ï¡ÖÄ¾Á°¤Î1¤Ä¡×¤À¤±¤òµ²±¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¡Ö¥¯¥ê¥Ã¥×¥Ü¡¼¥É¤ÎÍúÎò¡×¤òÍ¸ú¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¥³¥Ô¡¼¤·¤¿¥Æ¥¥¹¥È¤ä²èÁü¤òÊ£¿ôµ²±¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ö3¤ÄÁ°¤Ë¥³¥Ô¡¼¤·¤¿Ê¸¾Ï¤ò¤â¤¦°ìÅÙ»È¤¤¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶¸µ¤Î¾ì½ê¤ËÌá¤Ã¤Æ¥³¥Ô¡¼¤·Ä¾¤¹É¬Í×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Îµ¡Ç½¤ò»È¤¦¤À¤±¤Ç¡¢²áµî¤Ë¥³¥Ô¡¼¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î°ìÍ÷¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤·¡¢¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤òÁª¤ó¤ÇÅ½¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢ÀßÄê¤ò¤·¤è¤¦¡ª
¡¡¤³¤Îµ¡Ç½¤Ï¡¢½é´üÀßÄê¤Ç¤Ï¥ª¥Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¼ê½ç¤ÇÍ¸ú²½¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£°ìÅÙÀßÄê¤¹¤ì¤Ð¡¢¤º¤Ã¤È²÷Å¬¤Ë»È¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡ÖÀßÄê¡×¤ò³«¤¯
¥¹¥¿¡¼¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤«¤é»õ¼Ö¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¡ÖÀßÄê¡×¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡Ö¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤òÁªÂò
ÀßÄê²èÌÌ¤ÎÃæ¤«¤é¡Ö¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Þ¤¹¡£
£¡Ö¥¯¥ê¥Ã¥×¥Ü¡¼¥É¡×¤Ø°ÜÆ°
º¸Â¦¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ò²¼¤Ë¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¡¢¡Ö¥¯¥ê¥Ã¥×¥Ü¡¼¥É¡×¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Þ¤¹¡£
¤¡Ö¥¯¥ê¥Ã¥×¥Ü¡¼¥É¤ÎÍúÎò¡×¤ò¥ª¥ó¤Ë¤¹¤ë
É½¼¨¤µ¤ì¤¿²èÌÌ¤Î¡Ö¥¯¥ê¥Ã¥×¥Ü¡¼¥É¤ÎÍúÎò¡×¤È¤¤¤¦¹àÌÜ¤Î²¼¤Ë¤¢¤ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ¡Ö¥ª¥ó¡×¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤ÇÀßÄê¤Ï´°Î»¤Ç¤¹¡£
¡ÖCtrl+V¡×¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢¡ÖWindows¥¡¼+V¡×
¡¡ÀßÄê¤¬´°Î»¤·¤¿¤é¡¢»È¤¤Êý¤Ï¶Ã¤¯¤Û¤É´ÊÃ±¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¡¢Web¥µ¥¤¥È¤ÎÊ¸¾Ï¤äExcel¤Î¥»¥ë¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¤Î¥Æ¥¥¹¥È¤ä²èÁü¤ò½çÈÖ¤ËCtrl+C¤Ç¥³¥Ô¡¼¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Å½¤êÉÕ¤±¤¿¤¤¾ì½ê¡Ê¥á¥âÄ¢¤äWord¡¢¥á¡¼¥ëºîÀ®²èÌÌ¤Ê¤É¡Ë¤Ë¥«¡¼¥½¥ë¤ò¹ç¤ï¤»¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¡ÖCtrl+V¡×¤ò²¡¤¹Âå¤ï¤ê¤Ë¡¢¡ÖWindows¥¡¼+V¡×¤ò²¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢²èÌÌ¤Ë¡Ö¥¯¥ê¥Ã¥×¥Ü¡¼¥É¡×¤È¤¤¤¦¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×É½¼¨¤µ¤ì¡¢²áµî¤Ë¥³¥Ô¡¼¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬°ìÍ÷¤Ç¸½¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î°ìÍ÷¤ÎÃæ¤«¤é¡¢Å½¤êÉÕ¤±¤¿¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¥Ú¡¼¥¹¥È¤¬´°Î»¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤Ã¤¿¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¡ÖWindows¥¡¼+V¡×¤ò³Ð¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢»ñÎÁºîÀ®¤ä¾ðÊó¼ý½¸¤ÎºÝ¤ËÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥³¥Ô¡¼¤Î¤¿¤á¤Î²èÌÌ±ýÉü¡×¤È¤¤¤¦ÌµÂÌ¤Ê»þ´Ö¤¬¥¼¥í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÅÙ»È¤¦¤È¡¢¤â¤¦¤³¤Îµ¡Ç½¤¬¤Ê¤¤PCºî¶È¤Ë¤ÏÌá¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î²÷Å¬¤µ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤ÀÍ¸ú¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý¤Ï¡¢¤¼¤ÒÀßÄê¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÎPCºî¶È¤¬¡¢º£Æü¤«¤é¥°¥Ã¤ÈÂ®¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£