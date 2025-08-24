「すごく慌ただしくて」横浜FM加入から３日後、J・クルークスが早速デビューに手応え「２回のセッションのなかでしたが…」
［J１第27節］横浜FM ０−０ 町田／８月23日／日産スタジアム
早速トリコロールデビューを飾った。
横浜F・マリノスは８月23日、J１第27節でFC町田ゼルビアと対戦し、０−０で引き分けた。
３日前の20日に、ジュビロ磐田からの完全移籍加入が発表されたジョルディ・クルークスは、４−２−１−３の右ウイングで先発。果敢にドリブルで仕掛けてクロスを上げたり、前半終了間際の左CKではキッカーを務め、精度の高いボールを供給した。
試合中は背後へ抜けるタイミングだったり、周囲との連係面でズレもあった。ただ、全体練習をこなしたのがまだ２回ということを踏まえれば、まずまずのパフォーマンスを見せたと言えるだろう。
試合後、「まずはデビューできて、ほっとしています」と語ったJ・クルークスは、手応えを口にする。
「すごく慌ただしくて、忙しい１週間でしたけど、しっかりゲームに臨めました。２回のセッションのなかでしたが、チームが色々と助けてくれましたし、個々の選手とも話を重ねて、今日のゲームを迎えるうえでの最善の準備ができました。これから掴んでいかなきゃいけない部分もたくさんありますけど、今日の試合をしっかり映像で振り返ってやっていきたい」
首位の町田との一戦で勝点１を積み上げた横浜FMは、17位に浮上し降格圏を脱出した。次節も上位を争う難敵・ヴィッセル神戸との対戦だが、J・クルークスは「次の試合も笛が鳴った瞬間から終わるまで、チームとして戦う姿勢を見せられれば、結果はついてくる」と力を込める。
近年の横浜FMの攻撃を引っ張ってきたアンデルソン・ロペス、エウベル、ヤン・マテウスのブラジリアントリオが、今夏にチームを離れた。そうしたなかで31歳のアタッカーは、新たな牽引車となれるか。
取材・文●金子徹（サッカーダイジェスト編集部）
【記事】「大衝撃だ！」「密告したのは日本人ではなく韓国人だった」元バルサの“韓国のメッシ”、久保建英も受けた出場停止処分に新事実！韓メディアは唖然＆悲嘆「大きな成功を収めていたかもしれないのに…」
早速トリコロールデビューを飾った。
横浜F・マリノスは８月23日、J１第27節でFC町田ゼルビアと対戦し、０−０で引き分けた。
３日前の20日に、ジュビロ磐田からの完全移籍加入が発表されたジョルディ・クルークスは、４−２−１−３の右ウイングで先発。果敢にドリブルで仕掛けてクロスを上げたり、前半終了間際の左CKではキッカーを務め、精度の高いボールを供給した。
試合後、「まずはデビューできて、ほっとしています」と語ったJ・クルークスは、手応えを口にする。
「すごく慌ただしくて、忙しい１週間でしたけど、しっかりゲームに臨めました。２回のセッションのなかでしたが、チームが色々と助けてくれましたし、個々の選手とも話を重ねて、今日のゲームを迎えるうえでの最善の準備ができました。これから掴んでいかなきゃいけない部分もたくさんありますけど、今日の試合をしっかり映像で振り返ってやっていきたい」
首位の町田との一戦で勝点１を積み上げた横浜FMは、17位に浮上し降格圏を脱出した。次節も上位を争う難敵・ヴィッセル神戸との対戦だが、J・クルークスは「次の試合も笛が鳴った瞬間から終わるまで、チームとして戦う姿勢を見せられれば、結果はついてくる」と力を込める。
近年の横浜FMの攻撃を引っ張ってきたアンデルソン・ロペス、エウベル、ヤン・マテウスのブラジリアントリオが、今夏にチームを離れた。そうしたなかで31歳のアタッカーは、新たな牽引車となれるか。
取材・文●金子徹（サッカーダイジェスト編集部）
【記事】「大衝撃だ！」「密告したのは日本人ではなく韓国人だった」元バルサの“韓国のメッシ”、久保建英も受けた出場停止処分に新事実！韓メディアは唖然＆悲嘆「大きな成功を収めていたかもしれないのに…」