¡Ö¤Ò¤²¤Î»ÔÄ¹¡×¾â¥ö¹¾´É°ì¤µ¤ó»àµî 94ºÐ¡¡±ÀÀç¡¦Éá¸­³ÙºÒ³²¤ËÂÐ±þ

±ÀÀç¡¦Éá¸³ÙºÒ³²¤ÎÂÐ±þ¤ËËÛÁö¤·¡¢¡Ö¤Ò¤²¤Î»ÔÄ¹¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤¿Ä¹ºê¡¦Åç¸¶»Ô¤Î¸µ»ÔÄ¹¡¦¾â¥ö¹¾´É°ì¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£94ºÐ¤Ç¤·¤¿¡£
¾â¥ö¹¾¤µ¤ó¤Ï1980Ç¯¡¢Åç¸¶»ÔÄ¹¤Ë½éÅöÁª¤·¡¢3´ü12Ç¯Ì³¤á¤Þ¤·¤¿¡£
1990Ç¯11·î¤Ë¤Ï±ÀÀç¡¦Éá¸³Ù¤¬Ê®²Ð¤·¡¢¾â¥ö¹¾¤µ¤ó¤ÏÈòÆñÂÐºö¤Ê¤É¤Î¿ØÆ¬»Ø´ø¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Éü¶½¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤È¿¤Ð¤·¤¿¤¢¤´¤Ò¤²¤«¤é¡Ö¤Ò¤²¤Î»ÔÄ¹¤µ¤ó¡×¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»ÔÄ¹ÂàÇ¤¸å¤Ï¡¢ËÉºÒ°Õ¼±¤ÎÂçÀÚ¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌó1000²ó¤òÄ¶¤¨¤ë¹Ö±é³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¾â¥ö¹¾¤µ¤ó¤ÏÇÙ±ê¤Î¤¿¤á8·î22Æü¡¢Åç¸¶»ÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤ÇË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
