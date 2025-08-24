¿Í¼êÉÔÂ¤Ç´íµ¡¤Ë´Ù¤ë¡ÖÆüËÜ¤ÎÅ´Æ»¡×¡Ä¡ÖAI¤Ë¤è¤ë¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¡×¤ÏµßÀ¤¼ç¤È¤Ê¤ë¤«
¶áÇ¯¤Ï¡¢Å´Æ»¤ËAI¤òÆ³Æþ¤·¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ò¿Þ¤ëÆ°¤¤¬¤¢¤ë¡£Å´Æ»¸½¾ì¤ÇÃßÀÑ¤µ¤ì¤¿ËÄÂç¤Ê¥Ç¡¼¥¿¡Ê¥Ó¥Ã¥°¥Ç¡¼¥¿¡Ë¤òAI¤Ç½èÍý¤·¡¢ÍÍÑ¤Ê¾ðÊó¤òÃê½Ð¡¦³èÍÑ¤·¤Æ¡¢Å´Æ»¤¬Êú¤¨¤ë²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
ËÜÇ¯7·î17Æü¡¢Âçºå¤Ç¤½¤ÎÆ°¤¤ò¼¨º¶¤¹¤ë¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¤½¤³¤Ç¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤Ç¤¢¤ëJRÀ¾ÆüËÜ¤ÎÌò°÷¤È¡¢¼çºÅ¼Ô¤Ç¤¢¤ëÆüÎ©À½ºî½ê¡Ê°Ê²¼¡¢ÆüÎ©¡Ë¤Î¼Ò°÷2¿Í¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢Å´Æ»¤Ë¤ª¤±¤ë¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Î¸úÎ¨²½¤¬ÏÃ¤·¹ç¤ï¤ì¤¿¡£
ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î³µÍ×¤È¡¢ÏÃ¤·¹ç¤ï¤ì¤¿ÆâÍÆ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥À¡¼¤¬½Ò¤Ù¤¿¡ÖÄ´ÏÂ¡×
Àè½Ò¤·¤¿¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢ÆüÎ©¥°¥ë¡¼¥×ºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖHitachi Social Innovation Forum 2025 JAPAN, OSAKA¡Ê°Ê²¼¡¢HSIF¡Ë¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î°ì¤Ä¤À¤Ã¤¿¡£ÄÌ»»27²óÌÜ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢´ü´Ö¤¬Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤È½Å¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢½é¤á¤ÆÂçºå¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¡£
²ñ¾ì¤Ï¡¢Âçºå±ØÁ°¤Î¥Ò¥ë¥È¥óÂçºå¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢Ä«¤«¤éÂçÀª¤ÎÍè¾ì¼Ô¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¼õÉÕ¤ÎÁ°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Å¸¼¨¤ä¹Ö±é¤ÎÆþ¸ý¤ÎÁ°¤ËÄ¹¤¤¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤¿¡£Å¸¼¨²ñ¾ì¤Ç¤Ï¿ÈÆ°¤¤¬¤·¤Ë¤¯¤¤¤Û¤Éº®»¨¤·¤¿¾ì½ê¤â¤¢¤ê¡¢¹Ö±é²ñ¾ì¤Ç¤ÏÍ½Ìó¤ÇËþÀÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
É®¼Ô¤Ï¡¢¤Þ¤ºÆüÎ©¤Î¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¥ô¥£¥¸¥ç¥ó¤òÃÎ¤ë¤¿¤á¡¢´ðÄ´¹Ö±é¡ÖÆüÎ©¤¬ÉÁ¤¯¡Ø¥Ï¡¼¥â¥Ê¥¤¥º¥É¥½¥µ¥¨¥Æ¥£¡Ù¡Á´Ä¶¡¦¹¬Ê¡¡¦·ÐºÑÀ®Ä¹¤¬Ä´ÏÂ¤¹¤ëÌ¤Íè¡Á¡×¤òÄ°¹Ö¤·¤¿¡£ÅÐÃÅ¤·¤¿紱±Ê½Ó¾¼»á¤Ï¡¢Æ±¼ÒÂåÉ½¼¹¹ÔÌò¡¦¼¹¹ÔÌò¼ÒÄ¹·óCEO¤Ç¡¢Æ±¼ÒÁÏ¶È¤ÎÃÏ¡Ê¸½ºß¤Î°ñ¾ë¸©ÆüÎ©»Ô¡Ë½Ð¿È¤À¡£
紱±Ê»á¤Ï¡¢¸ÅÂå¥®¥ê¥·¥¢¤Î¸¿Í¥Ô¥¿¥´¥é¥¹¤¬»Ä¤·¤¿¸ÀÍÕ¡ÖÈþÆÁ¤È¤ÏÄ´ÏÂ¤Ç¤¢¤ë¡×¤ò°úÍÑ¤·¡¢³¤³°¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ëÊ¬ÃÇ¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤ò¡¢¡ÖÏÂ¡×¤ò½Å¤ó¤¸¤ëÆüËÜ¤Îµ»½Ñ¤Ç²ò·è¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°Õ»×¤ò¼¨¤·¤¿¡£É®¼Ô¤Ï¤½¤ì¤òÄ°¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥Ï¡¼¥â¥Ê¥¤¥º¥É¥½¥µ¥¨¥Æ¥£¡ÊÄ´ÏÂ¤·¤¿¼Ò²ñ¡Ë¡×¤¬¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë·Ç¤²¤é¤ì¤¿°ÕÌ£¤òÍý²ò¤·¤¿¡£
ÀµÌÌ¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ËÆ°²è¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆüÎ©¤Ï¹Û»³¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¸ÞÇÏÎÏÍ¶Æ³ÅÅÆ°µ¡¡Ê¥â¡¼¥¿¡¼¡Ë¤ÎÀß·×¡¦À½Â¤¤òµ¡¤ËÁÏ¶È¤·¡¢¸½ºß¤Þ¤Ç115Ç¯¤ÎÎò»Ë¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¡£¤½¤Î´Ö¤ËÆüËÜºÇÂç¤ÎÁí¹çÅÅµ¡¥á¡¼¥«¡¼¤ËÀ®Ä¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç»ö¶ÈÈÏ°Ï¤òÀ½ÉÊ¡Ê¥×¥í¥À¥¯¥È¡Ë¤«¤é¾ðÊóµ»½Ñ¡ÊIT¡Ë¤äÀ©¸æ¡¦±¿ÍÑµ»½Ñ¡ÊOT¡Ë¤Ø¤È¹¤²¤Æ¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¶áÇ¯¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹¤òÂ¤¬¤«¤ê¤Ë¤·¤ÆÅ´Æ»´ØÏ¢»ö¶È¤Î³¤³°Å¸³«¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
紱±Ê»á¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡ÖLumada¡Ê¥ë¥Þ¡¼¥À¡Ë¡×¤ÎÂåÉ½Îã¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖHMAX¡Ê¥¨¥¤¥Á¡¦¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£¡ÖLumada¡×¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤Ç¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ëÆüÎ©¤Î¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó/¥µ¡¼¥Ó¥¹/¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ÎÁí¾Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¶áÇ¯¤ÏAI¤Î³èÍÑ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤Ã¤Ý¤¦¡ÖHMAX¡×¤Ï¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤À¡£
¹Ö±éÃæ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖHMAX¡×¤Î³«È¯¼Ô¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Æ°²è¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢¡ÖHMAX¡×¤ÏÅö½éÅ´Æ»»ö¶È¼Ô¸þ¤±¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤Ï±Ø¤ä¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡¢¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¤Ê¤É¤ËÆ³Æþ¤·¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é¤ä³¹Á´ÂÎ¤ò¸úÎ¨¤è¤¯´ÉÍý¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦°Õµ¤¹þ¤ß¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÖHMAX¡×¤Ë¤è¤ëÅ´Æ»¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Î¸úÎ¨²½
°Ê¾å¤ÎÀâÌÀ¤ÏÃê¾ÝÅª¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¤È´¶¤¸¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤³¤Ç¡¢紱±Ê»á¤Î´ðÄ´¹Ö±é¤«¤éÎ¥¤ì¡¢¡ÖHMAX¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶ñÂÎÅª¤ËÀâÌÀ¤·¤è¤¦¡£
Àè½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¡ÖHMAX¡×¤ÏÅö½éÅ´Æ»»ö¶È¼Ô¸þ¤±¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¡£Å´Æ»¤Ë¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤Ç²ò·è¤Ç¤¤ë²ÝÂê¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
½¾Íè¤ÎÅ´Æ»¤Ç¤Ï¡¢¼ÖÎ¾¤äÀþÏ©¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ò¡¢¸½¾ì¤ÇÆ¯¤¯¥Õ¥í¥ó¥È¥é¥¤¥ó¥ï¡¼¥«¡¼¤¬»ý¤ÄËÉÙ¤ÊÃÎ¼±¤ä·Ð¸³¡¢¤½¤·¤Æ½ÏÎý¤·¤¿µ»Ç½¤ËÍê¤Ã¤Æ¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤È¤¨¤ÐÄ¹Âç¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ç¤¢¤ëÀþÏ©¤Ç¤Ï¡¢ºî¶È°÷¤¬Äê´üÅª¤Ë¸½ÃÏ¤òÊâ¤¡¢ÌÜ»ë¤Ç°Û¾ï¤òÈ¯¸«¤·¡¢ÂÐ½è¤·¤Æ¤¤¿¡£¤¿¤À¡¢ÀþÏ©¤Ë¤Ï¥ì¡¼¥ë¤Ê¤É¤Îµ°Æ»¤ÎÂ¾¤Ë¡¢¥È¥ó¥Í¥ë¤Ê¤É¤ÎÅÚÌÚ¹½Â¤Êª¤ä¿®¹æ¡¦ÄÌ¿®¡¦ÅÅÎÏ¤ÎÀßÈ÷¤¬¤¢¤ê¡¢¸¡ºº¤¹¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ËÄÂç¤Ë¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¿Í´Ö¤ÎÎÏ¤Î¤ß¤ËÍê¤Ã¤Æ¸¡ºº¤¹¤ë¤Î¤Ï¸úÎ¨¤¬°¤¤¡£
¤½¤³¤ÇÆüÎ©¤Ï¡¢¡ÖHMAX¡×¤ò³«È¯¤·¤¿¡£¡ÖHMAX¡×¤Ç¤Ï¡¢´ûÂ¸¤ÎÀßÈ÷¤ä¥·¥¹¥Æ¥à¤«¤é¤Î¾ðÊó¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¥«¥á¥é¤ä¥»¥ó¥µ¡¼¤¬¼ÖÎ¾¤äÀþÏ©Åù¤Î¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤ò¹Ô¤¤¡¢ÆÀ¤é¤ì¤¿¥Ó¥Ã¥°¥Ç¡¼¥¿¤«¤éÍÍÑ¤Ê¾ðÊó¤òAI¤ÇÃê½Ð¤·¡¢¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÁ÷¿®¤¹¤ë¡£¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Ç¡¼¥¿¤Ç¸½¾õ¤òÇÄ°®¤·¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ¼ÖÎ¾¤äÀþÏ©¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ò»Ø¼¨¤¹¤ë¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Æü¡¹Îó¼Ö±¿¹Ô¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¥Ó¥Ã¥°¥Ç¡¼¥¿¤òÃßÀÑ¤·¡¢¸Î¾ã¤äÎô²½¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤é¤ÎÍ½Ãû¤ò¸¡ÃÎ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÆüÎ©¤¬¡ÖHMAX¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ºòÇ¯9·î24Æü¤Ç¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î¥Ù¥ë¥ê¥ó¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¤¥Î¥È¥é¥ó¥¹¡ÊInnoTrans¡á¹ñºÝÅ´Æ»µ»½ÑÀìÌç¸«ËÜ»Ô¡Ë¡×¤Î½éÆü¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î2Æü¸å¤Ë¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤ÎÅÔ»ÔÅ´Æ»¡Ê¥³¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥²¥ó¥á¥È¥í¡Ë¤Ë¡ÖHMAX¡×¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Åö»þÉ®¼Ô¤¬ÆüÎ©¤Ë³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¹âÂ®¼ÖÎ¾ETR1000¡Ê°¦¾Î¡Ö¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥ã¥í¥Ã¥µ¡×¡Ë¤Î²þÎÉ·¿¤Ë¤âÆ³Æþ¤¹¤ë¤È¤Î²óÅú¤òÆÀ¤¿¡£
Åö»þÉ®¼Ô¤Ï¡¢°Ê¾å¤ÎÈ¯É½¤ä¡¢ÆüÎ©¤Ø¤Î¼èºà¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ÀÛ¹Æ¡Ö¤¸¤Ä¤Ï´íµ¡¤ËÉÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¡ØÆüËÜ¤ÎÅ´Æ»¡Ù¤ÎµßÀ¤¼ç¤È¤Ê¤ë¤«¡ÄÀ¤³¦¤Ç¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ØÅ´Æ»¶È³¦¤ÎAI³èÍÑ¡Ù¤Î¸½¾õ¡×¡Ê2024Ç¯10·î10ÆüÉÕ¡Ë¤òµ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÅ´Æ»¤ò»Ù¤¨¤ë¿Íºà¤Î³ÎÊÝ¤¬¤à¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤É¤Î²ÝÂê¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¡ÖAI¤Î³èÍÑ¤Ë¤è¤ëÅ´Æ»¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤ò¤â¤Ã¤È¤âµá¤á¤Æ¤¤¤ë¹ñ¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯ÆüËÜ¤Ç¤¢¤í¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
ÆüËÜ½é¤Î¡ÖHMAX¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥»¥Ã¥·¥ç¥ó
¤½¤Î9¥ö·î¸å¡¢º£²ó¤Î¡ÖHSIF¡×¤Ç¡¢¡ÖHMAX¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ö´Ä¶¡¦¿Í¡¦¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤¬Ä´ÏÂ¤¹¤ëÌ¤Íè¡ÁHMAX¤ò¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¤¿Å´Æ»¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¡Á¡×¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÆüÎ©¤ÈÆüËÜ¤ÎÅ´Æ»»ö¶È¼Ô¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¼Ò°÷¤¬ÅÐÃÅ¤·¤Æ¡ÖHMAX¡×¤ËÂ¿¤¯¤Õ¤ì¤ë¡¢½é¤á¤Æ¤Î¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¡£
¥²¥¹¥È¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤Ï¡¢JRÀ¾ÆüËÜ¤ÎÅÄÊ¥¹ä»á¡£Æ±¼Ò¤ÎÍý»ö¡¦Å´Æ»ËÜÉôÉûÉôÄ¹¡¦Å´Æ»ËÜÉô¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥óËÜÉôÄ¹¤ò·óÌ³¤¹¤ë¿ÍÊª¤À¡£¤¤¤Ã¤Ý¤¦ÆüÎ©Â¦¤Ï¡¢Æ±¼Ò¼Ò²ñ¥·¥¹¥Æ¥à»ö¶ÈÉô¡¦»ö¶ÈÉôÄ¹¤ÎÌðÀîÍº°ì»á¤È¡¢ÆüÎ©¥ì¡¼¥ë¤ÇHMAX¤Î³ÈÈÎ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ëÃæÂ¼³¤¹á»á¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¡¢Å´Æ»¤ò»Ù¤¨¤ë¿Í¡Ê¥Õ¥í¥ó¥È¥é¥¤¥ó¥ï¡¼¥«¡¼¡Ë¤Î¶ÈÌ³¤ò¸úÎ¨²½¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤òÎ¾¼Ò¤¬È¯É½¤·¡¢¾ðÊó¤ò¶¦Í¤·¤¿¡£¿Í¼êÉÔÂ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿ÆüËÜ¤ÎÅ´Æ»¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥é¥¤¥ó¥ï¡¼¥«¡¼¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ÏµÞÌ³¤À¡£
ÆüÎ©¤Î¼Ò°÷2¿Í¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢³¤³°50¥«¹ñ°Ê¾å¤ÎÅ´Æ»¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¼ÂÀÓ¤ò¸ì¤ê¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤Î¼ÂÎã¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£¡ÖHMAX¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¡¢¤È¤¯¤Ë¥¤¥®¥ê¥¹¡ÊUK¡Ë¤Ç¤ÎÆ³Æþ¼ÂÀÓ¤òÃæ¿´¤Ë¾Ò²ð¤·¡¢Éý¹¤¤¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤½¤í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¤¤¤Ã¤Ý¤¦JRÀ¾ÆüËÜ¤ÎÅÄÊ¥»á¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿À¸»ºÀ¸þ¾å¤Î»öÎã¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£ÆüÎ©¤Î¡ÖHMAX¡×¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¤¿¤À¤·¡¢Î¾¼Ò¤ÎÇ§¼±¤Ë¤Ï¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¸½¾ì¤ËÂÐ¤¹¤ë¿¼¤¤Íý²ò¤¬É¬Í×¤À¤È¤¤¤¦ÅÀ¤À¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎÅ´Æ»¤Ç¤Ï¡¢3Ç¯¤Û¤É¤ÇÎ¥¿¦¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Õ¥í¥ó¥È¥é¥¤¥ó¥ï¡¼¥«¡¼¤¬Â¿¤¤¡£¤¤¤Ã¤Ý¤¦ÆüËÜ¤ÎÅ´Æ»¤Ç¤Ï¡¢¶ÐÂ³Ç¯¿ô¤¬Ä¹¤¤¥Õ¥í¥ó¥È¥é¥¤¥ó¥ï¡¼¥«¡¼¤¬Â¿¤¯¡¢ÆÈÆÃ¤Ê¿¦¾ìÊ¸²½¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¤¿¤á¡ÖHMAX¡×¤òÆüËÜ¤ÎÅ´Æ»¤ËÆ³Æþ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¸½¾ì¤È¤Î¡ÖÄ´ÏÂ¡×¤È¡¢¤½¤³¤ÇÆ¯¤¯¥Õ¥í¥ó¥È¥é¥¤¥ó¥ï¡¼¥«¡¼¤Î¡Ö¶¦´¶¡×¤¬É¬Í×¤À¡£º£¸å¤ÏÆüÎ©¤ÈÅ´Æ»»ö¶È¼Ô¤¬¤µ¤é¤ËÊâ¤ß´ó¤ê¡¢¸ÜµÒ¶¦ÁÏ¤ò¿Þ¤ê¤Ê¤¬¤é¡ÖHMAX¡×¤ËÆüËÜ¤Ê¤ê¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Å´Æ»¸½¾ì¤ÎDX¤¬¿Ê¤à¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
