女優の熊谷真実がＳＮＳを更新。フォロワーへ「夫とも仲良くしてますよ。ご心配をおかけしました」と呼びかけた。

２４日までにインスタグラムを更新し「今から浜松帰ります、一応浜松方面見てるの図。そっか今渋谷に住んでるって書いたら引っ越したの？って思うわけだ。一人暮らしなんて書いちゃうと。あのー今お稽古中なんです。それでお稽古のためにマンスリーマンション滞在中なの。そこが渋谷ってことなんです。ご心配をおかけしてすみません。」と自身の近況を報告。

「浜松在住ですよ。夫とも仲良くしてますよ。ご心配をおかけしました」「浜松で講演会！みんなに元気を送ります！！」と、フォロワーへ呼びかけて投稿を締めた。

フォロワーは「真実さんがお稽古で一人暮らししてるのは分かってますよー早く旦那様の所へお帰り下さいお喜びになられますよ」「お気を付けて帰宅して下さい」「えーー？全然そんな事思いませんよー！だってちゃんとそう書いてあるから。皆さま、ちゃんと読んで〜！」「真実さん暑いなかお稽古お疲れさまです 浜松から東京方面見たら目が合っちゃいますね〜」とコメントを寄せていた。