第8回、スコアボードを見つめる新井貴浩監督(撮影・市森達)

¡¡¡Ö¹­Åç£²¡Ý£µÃæÆü¡×¡Ê£²£³Æü¡¢¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë

¡¡¹­Åç¤¬¶¥¤êÉé¤±¤Æ£µ°Ì¤ËÅ¾Íî¡£¼Ú¶â¤Ïº£µ¨¥ï¡¼¥¹¥È¥¿¥¤¤Î£±£±¤ËËÄ¤é¤ó¤À¡£ÀèÈ¯¤Î¿¹²¼¤Ï»°²ó¤Þ¤Ç¤Ë£³¼ºÅÀ¡£»Í²ó°Ê¹ß¤ÏÎ©¤ÆÄ¾¤·¤·¤¿¤¬¡¢£±£´ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¡£°Ê²¼¡¢¿·°æµ®¹À´ÆÆÄ¤È¤Î°ìÌä°ìÅú¡£

¡¡¡ÝÀèÈ¯¤Î¿¹²¼¤Ï½øÈ×¤Î¼ºÅÀ¤À¤±¡£

¡¡¡Ö¤Þ¤¢¤Þ¤¢¡¢Ç´¤Ã¤Æ¥²¡¼¥à¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×

¡¡¡Ý½øÈ×¤Î¼ºÅÀ¤Ï¼éÈ÷¤Î¥ß¥¹¤Ç¥ê¥º¥à¤Ë¾è¤êÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£

¡¡¡ÖËÉ¤²¤ë¼ºÅÀ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤âÈ¿¾Ê¤·¤Æ¼¡¤ËÈ÷¤¨¤¿¤¤¡×

¡¡¡ÝºäÁÒ¤Î°­Á÷µå¤¬¼ºÅÀ¤ËÄ¾·ë¡££²£°Æü¡¦£Ä£å£Î£ÁÀï¤Ç¤ÏÁê¼ê¤Ë£´ÅðÎÝ¤òµö¤·¡¢¸·¤·¤¤£±½µ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¡ÖËÜ¿Í¤â¶ì¤·¤¤¤È»×¤¦¤±¤É¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×

¡¡¡ÝÂÇÀþ¤Ïº£µ¨¤ÎÂÐÀïËÉ¸æÎ¨£°¡¦£·£µ¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¹â¶¶¹¨¤«¤é£²ÆÀÅÀ¡£

¡¡¡Ö¾©À®¤âÆñ¤·¤¤µå¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¤¤¤Å¬»þÂÇ¤À¤Ã¤¿¤·¡Ê»°²ó£±»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Çº¸µ¾Èô¤Î¡Ë¾®±à¤âÆÀÅÀ·÷¤Ç¤¤¤¤¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Î»ÅÊý¤À¤Ã¤¿¡£Á°²ó¡¢Á°¡¹²ó¤è¤ê¡¢¤¤¤¤¹¶·â¤¬¤Ç¤­¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×