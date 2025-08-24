¥¹¥´ÆÀ¡Ö¥×¥í¤Î´ÊÃ± E¡¦¥ì¥·¥Ô¡×¤Ç¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î°á¿©½»¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤¬ÆüÂØ¤ï¤ê¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ú¤ß¤ó¤Ê¤ÎÊë¤é¤·Ä´ººÂâ¡Û¤ò¼Â»ÜÃæ¡ª¤³¤³¤Ç¤Ï¤½¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£

E¡¦¥ì¥·¥ÔÊÔ½¸Éô¤ÎT¤Ç¤¹¡£¿·´ë²è¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÊë¤é¤·Ä´ººÂâ¡×¡¢ËèÆü¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤­¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª

¢£º£²ó¤Î·ë²Ì¤Ï¡©

º£Æü¤Î¼ÁÌä¤Ï¡ÖÂçÍÕ¤Î¹¥¤­¤Ê¿©¤ÙÊý¤Ï¡©¡×¤µ¤Æ¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î²óÅú¤Ï¡Ä¡©

¢£º£²ó¤Î¼ÁÌä:ÂçÍÕ¤Î¹¥¤­¤Ê¿©¤ÙÊý¤Ï¡©

¡¦¡ÖÂçÍÕ¤Î¹¥¤­¤Ê¿©¤ÙÊý¤Ï¡©¡×¤Î·ë²Ì¤Ï¡Ä


¡¦1°Ì ¡Ä ÌôÌ£ 52%
¡¦2°Ì Å·¤×¤é 40%
¡¦3°Ì ÄÒ¤± 4%
¡¦3°Ì ßÖ¤áÊª 4%

¢¨¾®¿ôÅÀ°Ê²¼»Í¼Î¸ÞÆþ

36,088É¼




¡¦·ë²Ì¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©


º£Æü¤Î·ë²Ì¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©°Õ³°¡©¤½¤ì¤È¤â»×¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¡©ÌÀÆü¤Î·ë²Ì¤â¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª¤ª¤¹¤¹¤á¥ì¥·¥Ô¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£

¢£º£Æü¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥ì¥·¥Ô

¤´¤Ï¤ó¤Î¤ª¤È¤â¤Ë¡ª¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¿É¤µ ÂçÍÕ¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼ÄÒ¤± by ÃæÅç ÏÂÂå¤µ¤ó


¡ÚºàÎÁ¡Û¡Êºî¤ê¤ä¤¹¤¤ÎÌ¡Ë

ÂçÍÕ 30Ëç
<¹ç¤ï¤»Ä´Ì£ÎÁ>
  ¤ß¤ê¤ó Âç¤µ¤¸ 1/2
  º½Åü Âç¤µ¤¸ 1/2
  ¤·¤ç¤¦¤æ Âç¤µ¤¸ 1~2
  ¤ª¤í¤·¥·¥ç¥¦¥¬ 1ÊÒÊ¬
  ¥Ë¥ó¥Ë¥¯(¤¹¤ê¤ª¤í¤·) 1ÊÒÊ¬
  Ê´Åâ¿É»Ò(Ëô¤Ï°ìÌ£Åâ¿É»Ò) Âç¤µ¤¸ 1/2~1
  ÀÖÅâ¿É»Ò(ÃæÈÔ¤­ÀÖÅâ¿É»Ò) ¾®¤µ¤¸ 1/2
  ¥´¥ÞÌý Âç¤µ¤¸ 1.5
  Çò¥´¥Þ Âç¤µ¤¸ 1

¡Úºî¤êÊý¡Û

1¡¢ÂçÍÕ¤Ï1Ëç¤º¤Ä¤­¤ì¤¤¤ËÀö¤Ã¤Æ¡¢¿åµ¤¤ò¿¡¤­¼è¤ê¡¢¡ã¹ç¤ï¤»Ä´Ì£ÎÁ¡ä¤Ï¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¤¯¡£



2¡¢ÂçÍÕ¤ÎÎ¾ÌÌ¤Ë¡ã¹ç¤ï¤»Ä´Ì£ÎÁ¡ä¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¬¤é¡¢1Ëç¤º¤ÄÍÆ´ï¤Ë½Å¤Í¤ë¡£



3¡¢¤Î¤ê¤ÎÍÍ¤Ë¡¢¥¢¥Ä¥¢¥Ä¤Î¤´ÈÓ¤ò´¬¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡£¤´ÈÓ¤ËÂçÍÕ¤ò¤Î¤»¡¢¾å¤«¤é¤Î¤ê¤Ç´¬¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤â¡¢¥Ñ¥ê¥Ñ¥ê¤ÈÈþÌ£¤·¤¯¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£

ÎäÂ¢¸ËÊÝÂ¸¤Ç4¡Á5Æü¤¯¤é¤¤¤Ç¿©¤ÙÀÚ¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡£¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¿É¤µ¤Ç¤¹¡£

(E¡¦¥ì¥·¥ÔÊÔ½¸Éô)