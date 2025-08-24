本来、大差で敗れた試合は気持ちの切り替えが逆にしやすく、あまり引きずらないと聞く。だが、この日の敗戦はどうだろうか。最終スコアは3−8とそんなに大敗というわけではないが、個人的には「あまりよろしくない1敗」に映った。

最大の理由は相手にのびのびと野球をやらせてしまった点だ。4番のレイエスには決勝弾となった先制弾を含む2本塁打を献上。3連戦最終戦となる24日の試合に向け、さらに勢いづかせてしまった。

また、打てばチームが勢いづく清宮幸にも適時打2本を含む3安打を許した。特に2点差に追い上げた直後の四回2死一、三塁の場面で許した適時打は3ボールからの4球目だった。これには小久保監督も「今日の展開的にはそこが一番痛かった」と悔しがった。

勝負の行方を決定付けられた七回の2失点は、代わったばかりの前田悠が2被弾と自由に打たせてしまった印象だ。一方、守備では犠打処理の連係がかみ合わず、一挙4失点につながるミスも出た。要するに負けるべくして負けた一戦だった。

そして最後に気になったのは、右飛で最終打者となった近藤が一塁まで走りきらずに走塁を止めたことだ。本調子に遠く、フラストレーションがたまっているのだろうが、主軸だからこそチームの約束事は忠実に守る姿が見たい。勝負の神は細部に宿る、だ。 （石田泰隆）