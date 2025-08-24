¡Ú¼ÒÀâ¡ÛiPSºÆÀ¸°åÎÅ¡¡Áá´ü¼ÂÍÑ²½¤Ç´µ¼Ô¤Ë¸÷¤ò
¡¡ÆüËÜÈ¯¤ÎÀèÃ¼°åÎÅ¤Ç¤¢¤ë¿Í¹©Â¿Ç½À´´ºÙË¦¡ÊiPSºÙË¦¡Ë¤Î¸¦µæ¤¬¡¢¼ÂÍÑ²½¤Ë¸þ¤±¤ÆÂç¤¤ÊÀ®²Ì¤ò¾å¤²»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¼£ÎÅË¡¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿ÉÂµ¤¤ò¼£¤¹ºÆÀ¸°åÎÅ¤Î¿ÊÊâ¤òÂç¤¤¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
¡¡µþÅÔÂçÈ¯¤Î¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¤ÈÅìµþ½÷»Ò°åÂçÉÂ±¡¤Ï¡¢iPSºÙË¦¤«¤éºî¤Ã¤¿¿´¶Ú¤ä·ì´É¤Ê¤É¤ÎºÙË¦¤ò5ÁØ¤Î¥·¡¼¥È¤Ë½Å¤Í¡¢¿´Â¡ÉÂ´µ¼Ô¤Î¿´Â¡¤ÎÉ½ÌÌ¤ËÅ½¤êÉÕ¤±¤ëÎ×¾²»î¸³¡Ê¼£¸³¡Ë¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¡¡iPSºÙË¦¤ÇºîÀ½¤·¤¿Â¿ÁØ¥·¡¼¥È¤ò¿Í¤Ë°Ü¿¢¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¡¢5·î¤Ë1ÎãÌÜ¤Î¼ê½Ñ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£´û¤ËÂà±¡¤··Ð²á´Ñ»¡Ãæ¤È¤¤¤¦¡£
¡¡´µ¼Ô¤Ï¿´Â¡¤Î¶ÚÆù¤¬Çö¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¥Ý¥ó¥×µ¡Ç½¤¬Äã²¼¤¹¤ë³ÈÄ¥·¿¿´¶Ú¾É¤Ç¡¢Â¿ÁØ¥·¡¼¥È¤Ë¤è¤ê¿´¶ÚÁÈ¿¥¤Î²óÉü¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Çº¬ËÜ¼£ÎÅ¤Ë¤Ï¿´Â¡°Ü¿¢¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¼À´µ¤À¡£
¡¡¿´Â¡ÉÂ¼£ÎÅ¤Ç¤ÏÂ¾¤Ë¤â¡¢·Ä±þÂçÈ¯¤Î¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¤äÂçºåÂç¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡º£½Õ¤Ë¤ÏµþÅÔÂç¤¬¡¢iPSºÙË¦¤«¤éºî¤Ã¤¿¿À·ÐºÙË¦¤ò¥Ñ¡¼¥¥ó¥½¥óÉÂ´µ¼Ô¤ÎÇ¾¤Ë°Ü¿¢¤·¡¢6¿ÍÃæ4¿Í¤Ç±¿Æ°¾É¾õ¤¬²þÁ±¤·¤¿¤È¤Î¸¦µæ·ë²Ì¤âÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ñ¡¼¥¥ó¥½¥óÉÂ¤Ï¿À·ÐÅÁÃ£Êª¼Á¤ò½Ð¤¹ºÙË¦¤¬Ç¾Æâ¤Ç¸º¤ê¡¢ÂÎ¤Î¤³¤ï¤Ð¤ê¤ä¼êÂ¤Î¿Ì¤¨¤¬µ¯¤³¤ëÆñÉÂ¤Ç¡¢º¬ËÜÅª¤Ê¼£ÎÅË¡¤Ï¤Ê¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¡¡ÌÈ±ÖÈ¿±þ¤Î°Û¾ï¤¬¸¶°ø¤È¤µ¤ì¤ë1·¿ÅüÇ¢ÉÂ¤Ç¤â¡¢µþÅÔÂç¤Ï·ìÅüÃÍ¤ò²¼¤²¤ë¥¤¥ó¥¹¥ê¥ó¤òÊ¬Èç¤¹¤ëºÙË¦¥·¡¼¥È¤òiPSºÙË¦¤«¤éºî¤ê¡¢´µ¼Ô¤Ë°Ü¿¢¤¹¤ë¼£¸³¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤âº¬¼£¤ä¼£ÎÅ¤òÄü¤á¤Æ¤¤¤¿´µ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¸÷¤¬º¹¤¹°åÎÅµ»½Ñ¤À¡£Í¸úÀ¤ä°ÂÁ´À¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¡¢Áá´ü¤Î¼ÂÍÑ²½¤¬ÂÔ¤¿¤ì¤ë¡£
¡¡iPSºÙË¦¤ÏÂÎ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÁÈ¿¥¤Ë¤Ê¤ë´´ºÙË¦¤Ç¡¢»³Ãæ¿ÌïµþÅÔÂç¶µ¼ø¤¬³«È¯¤·¡¢2012Ç¯¤Ë¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£³Æ¹ñ¤Îµ»½Ñ³«È¯¶¥Áè¤¬·ã¤·¤¯¤Ê¤ëÃæ¡¢ÆüËÜ¤ÏÀ¯ÉÜ¤Î»ñ¶âÅêÆþ¤â¤¢¤ê¡¢À¤³¦¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡°åÎÅ¤Î¿ÊÊâ¤Ï´µ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆÊ¡²»¤À¤¬¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡À¯ÉÜ¤ÎÀ¸Ì¿ÎÑÍýÀìÌçÄ´ºº²ñ¤ÏÀè·î¡¢ÉÔÇ¥¾É¤ä°äÅÁÀ¼À´µ¤Î²òÌÀ¤Ë¸þ¤±¤¿´ðÁÃ¸¦µæ¤Ë»È¤¦¤¿¤á¡¢iPSºÙË¦¤Ê¤É¤«¤éºî¤Ã¤¿Íñ»Ò¤äÀº»Ò¤Ë¤è¤ë¼õÀºÍñ¤ÎºîÀ½¤òÂç¶Ú¤ÇÇ§¤á¤¿¡£
¡¡iPSºÙË¦¤ÏÂÎºÙË¦¤«¤éºî¤ë¤¿¤á¡¢¼õÀºÍñÍ³Íè¤ÇÆ±ÍÍ¤ÎÇ½ÎÏ¤ò»ý¤ÄæõÀ´´ºÙË¦¡ÊESºÙË¦¡Ë¤È°ã¤¤¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÎÑÍýÌÌ¤ÇÍ¥°ÌÀ¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤¿¤À¡¢¼õÀºÍñ¤Ï¿Í¤ÎÃÂÀ¸¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£
¡¡Ä´ºº²ñ¤ÏÇÝÍÜ´ü´Ö¤òºÇÂç14Æü´Ö¤È¤·¡¢»ÒµÜ¤Ø¤Î°Ü¿¢¤ò¶Ø»ß¤·¤¿¡£¤â¤·ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¿Æ»Ò´Ø·¸¤¬Ê£»¨²½¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼Ò²ñÃá½ø¤òº®Íð¤µ¤»¤ë²ÄÇ½À¤òÌäÂêÅÀ¤È¤·¤Æ»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀèÃ¼°åÎÅ¤Î¿ÊÅ¸¤Ï´¿·Þ¤¹¤Ù¤¤À¤¬¡¢À¸Ì¿ÎÑÍý¤Î²ÝÂê¤ò¤ª¤í¤½¤«¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤ÏÅöÁ³¤À¡£¸¦µæÃÊ³¬¤«¤é¤ÎÆ©ÌÀÀ¤Î³ÎÊÝ¤ÈÃúÇ«¤Ê¹ñÌ±ÅªµÄÏÀ¤¬¾ï¤ËÉ¬Í×¤Ç¤¢¤ë¡£
