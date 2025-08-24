¡ÎÄ¹ºê¸©¡ÏÌµÉÂÂ©ºÒ´ê¤¤ÃÏÂ¢¤Ë¿å¡¡º´À¤ÊÝ¤Ç¹¾·ÞÀéÅôäÆ¤Þ¤Ä¤ê
¡¡Ìó500Ç¯Â³¤¯¸©ËÌºÇÂç¤Î²Æº×¤ê¡Ö¹¾·ÞÀéÅôäÆ¤Þ¤Ä¤ê¡×¡Ê¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¼çºÅ¡Ë¤¬23Æü¡¢Ä¹ºê¸©º´À¤ÊÝ»Ô¹¾·ÞÄ®¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡º×¤ê¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÌµÉÂÂ©ºÒ¤ò´ê¤¦¼÷Ê¡»û¤Î¡Ö¿å¤«¤±ÃÏÂ¢º×¤ê¡×¤ËÍ³Íè¡£ÃÏ¸µ¤Î¹â¹»À¸¤¬¤ß¤³¤·¤Ç¡¢ÌÚÄ¦¤ê¤ÎÃÏÂ¢¤ò¶á¤¯¤Î²ÅÎãÀî¤Þ¤Ç±¿¤ó¤À¸å¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬°ìÀÆ¤Ë¿å¤ò¤«¤±¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢±à»ù¤äÊÝ¸î¼Ô¤éÌó500¿Í¤È¤È¤â¤ËÄ®Æâ¤òÎý¤êÊâ¤¤¤¿¡£±èÆ»¤Î½»Ì±¤«¤é¿å¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¤È¡¢´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£1ºÐ¤«¤é»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¾®³Ø2Ç¯¤ÎÃæÎ¤¹ÒÀ²¤µ¤ó¡Ê8¡Ë¤Ï¡Ö¿å¤¬Îä¤¿¤¯¤Æµ¤»ý¤Á¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢ËþÂ¤½¤¦¤Ë¥é¥à¥Í¤ò°û¤ß´³¤·¤¿¡£
¡¡24Æü¤Þ¤Ç¤Î2Æü´Ö¤ÇÌó5Ëü¿Í¤Î¿Í½Ð¤ò¸«¹þ¤à¡£ÆüË×¸å¤Ï3500¸Ä¤ÎLED¤ò»È¤Ã¤¿¹â¤µ25¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÅôäÆ¥¿¥ï¡¼¤¬ÅÀÅô¤·¡¢²Ö²Ð¤âÂÇ¤Á¾å¤¬¤ë¡£¡¡¡Ê¸ÅÀîÂÙÍµ¡Ë