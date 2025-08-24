北の大地での天王山第2戦は完敗に終わった。先発した有原が、6回9安打6失点で7敗目。2試合続けて6失点以上と大事なシーズン終盤で大荒れが続いた。「結果がすべてなので勝てなかったことは悔しい。チームに迷惑をかける投球になり申し訳ない」とうなだれ、球場を後にした。

右腕が崩れたのは二回。先頭レイエスの26号ソロと3連打で2失点。さらに無死一、二塁では自らのバント処理が野選となるミスも出た。結局この回4失点。前回登板した16日ロッテ戦で5点を失った二回が再び鬼門になった。六回から2番手でプロ初救援した前田悠も2本塁打を浴び、勢いを止められなかった。

相手の大胆采配にも苦しんだ。3点を追う六回からマウンドに上がった高卒ドラフト1位新人の柴田（福岡大大濠高出身）に対し、3回途中1得点に封じられた。昨秋のドラフトで両球団が指名し、抽選の末に逃した“金の卵”。小久保監督は「高卒1年目の投手が優勝争いの2番手で投げている。それだけのものがある」とたたえるしかなかった。

7月12日に3連敗を喫して以来の連敗。11カードぶりの負け越しとなり、日本ハムとのゲーム差は「1・5」に縮まった。「切り替えて勝ちにいきます」と小久保監督。24日に先発するエースのモイネロに連敗ストップがかかっている。 （鬼塚淳乃介）