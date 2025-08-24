あなたにとって、酒とは？

人工知能（AI）に尋ねると、こう返してきた。「エタノールを含む飲料の総称。日本ではアルコール分1度以上と定義されています」。酒類行政をつかさどる国税庁に確認すると、見事に正解だった。

長崎県佐世保市相浦町に店を構えて96年。「むらなか酒店」の3代目、古川さえみ社長（66）の答えはこうだ。「ご縁をつなぐ、縁起物でしょうか」

その心は？

記者の質問に飾らない丁寧な言葉で教えてくれる店の歴史や営みに、その答えはあった。

五島列島の六島（むしま）で生まれ、佐世保の造り酒屋にでっち奉公をした祖父が、石炭運搬や漁業の拠点として栄える相浦で創業した。

宴会や新造船のお祝い、仕事帰りに一杯引っかける人たち…。店は繁盛し、夫と共に継いでからも、変わらぬ付き合いが続いている。「徳を積んだ父、母のおかげで今があります」と言う。

さりとて時代の流れは速く、その力は大きい。量販店やスーパーでの販売とは異なる「酒屋」の存在意義を確かめたく、試行錯誤を重ねてきた。

蔵元を訪ねてその深い味わいやこだわりを知った上で、来店客に紹介するやり方を始めた。他にも季節のお勧めパンフレットに近況を添えて送ったり、交流サイト（SNS）を使って発信したり。

こうした評判を聞きつけて、つい先日、これまで付き合いのなかった焼酎の蔵元が初めて店を訪れた。人口減や販売スタイルの変容で酒屋も減っていく中で、脈々とネットワークを築く地域の販売店は、貴重な存在なのかもしれない。ご縁だった。

酒屋にこだわる理由がもう一つ。悲しいときもうれしいときも、笑っても泣いても。家を建てるときも、新たな人生に踏み出すときも。そばには、酒がある。そうした縁起物を扱う酒屋の仕事に「誇りを持っています」。

4代目の候補者は現在、サラリーマン。どうするかは、本人に任せているのだという。 （重川英介）