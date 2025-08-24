¡ÎÄ¹ºê¸©¡Ï¤Ò¤²¤Î»ÔÄ¹¡¡¸ÅÎ¤»×¤¤Â³¤±¡¡¸µÅç¸¶»ÔÄ¹¡¡¾â¥±¹¾´É°ì¤µ¤ó»àµî¡¡Ê®²ÐºÒ³²¡¡·Ù²ü¶è°èÀßÄê¤Ë¶ìÇº
¡¡1990Ç¯11·î¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿±ÀÀç¡¦Éá¸³Ù¤ÎÊ®²ÐºÒ³²¤ÎÂÐ±þ¤ËËÛÁö¤·¤¿¸µÄ¹ºê¸©Åç¸¶»ÔÄ¹¤Î¾â¥±¹¾´É°ì¤µ¤ó¤¬22Æü¡¢94ºÐ¤Ç»àµî¤·¤¿¡£Ê®²Ð½ªÂ©¤ò´ê¤Ã¤Æ¿¤Ð¤·Â³¤±¤¿¤Ò¤²¤ÈËÉºÒÉþ»Ñ¤¬¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤À¤Ã¤¿¡Ö¤Ò¤²¤Î»ÔÄ¹¡×¤È¤ÎÊÌ¤ì¤Ë¡¢ÃÏ¸µ´Ø·¸¼Ô¤«¤éÅé¤àÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡Åç¸¶»ÔÌçÆâÄ®¤Î°æ¾å´Ð¼¤¤µ¤ó¡Ê83¡Ë¤Ï¡¢»ÔºÒ³²Éü¶½²Ý¡ÊÅö»þ¡Ë¤Î½éÂå²ÝÄ¹¤È¤·¤Æ¾â¥±¹¾¤µ¤ó¤Î¶ìÇº¤ò¿È¶á¤ÇÃÎ¤ë°ì¿Í¤À¡£
¡¡43¿Í¤¬µ¾À·¤È¤Ê¤Ã¤¿91Ç¯6·î3Æü¤ÎÂç²ÐºÕÎ®¤«¤é4Æü¸å¡¢¾â¥±¹¾¤µ¤ó¤ÏÁ´¹ñ¤Ç¤âÎã¤¬¤Ê¤¤¿Í¸ýÌ©½¸ÃÏ¤Ç¤Î¡Ö·Ù²ü¶è°è¡×ÀßÄê¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¡£¡ÖÀßÄêÍâÆü¤ËºÆ¤ÓÂç²ÐºÕÎ®¤¬µ¯¤¡¢¥®¥ê¥®¥ê¥»¡¼¥Õ¤Î·èÃÇ¡£¤¿¤À¡¢½»Ì±¤Ë¼«Âð¤«¤é¤ÎÎ©¤ÁÂà¤¤ò¶¯¤¤¤¿Àº¿ÀÅª¤ÊÉéÃ´¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¡£¹ñ¤Ø¤ÎÄÄ¾ð³èÆ°¤ËÆ±¹Ô¤·¤¿¤¢¤ëÌë¡¢Åìµþ¤Î°û¤ß²°¤Ç¾â¥±¹¾¤µ¤ó¤¬¡Ö¤ä¤Ã¤È¡¢¥Û¥Ã¤È¤·¤¿¡×¤ÈÏ³¤é¤·¤¿°ì¸À¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ö¤º¤Ã¤Èµ¤¤¬È´¤±¤Ê¤¤Æü¡¹¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡£¤ª¸ß¤¤´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡¢¤È¸À¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡·Ù²ü¶è°èÆâ¤Ë¼«Âð¤¬¤¢¤Ã¤¿°¤ÆîÃ£Ìé¤µ¤ó¡Ê87¡Ë¤ÏÀßÄê¤Î·èÃÇ¤ò¡Ö»õ¤¬¤æ¤¤¤±¤É¡¢»ÅÊý¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼õ¤±»ß¤á¤ë¡£Åö»þ¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿°¤Æî¤µ¤ó¤Ë¾â¥±¹¾¤µ¤ó¤Ï¡Ö°ìÀ¸·üÌ¿¡¢Éü¶½¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ç´èÄ¥¤í¤¦¡×¤ÈÎå¤Þ¤·¡¢Éü¶½¤Î¤¿¤á¡¢½¤³ØÎ¹¹Ô¤ÎÍ¶Ã×¤Ë¤âÇ®¿´¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¡£¡Ö²¿¤Ç¤â¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¯¤ì¤ëÍê¤â¤·¤¤¿Í¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÅé¤ó¤À¡£
¡¡Ê®²ÐºÒ³²¤ò·Ñ¾µ¤¹¤ë±ÀÀç³ÙºÒ³²µÇ°´Û¤Î¿ùËÜ¿°ì´ÛÄ¹¡Ê75¡Ë¤Ï¡¢1·î¤Ë90ºÐ¤Ç»àµî¤·¤¿ÂÀÅÄ°ìÌé¡¦¶å½£ÂçÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤ËÂ³¤¯ë¾Êó¤Ë¡Ö¿´¤ËÂç¤¤Ê·ê¤¬Æó¤Ä¤Ý¤Ã¤«¤ê¶õ¤¤¤¿¡×¤ÈÀË¤·¤ó¤À¡£
¡¡¿ùËÜ´ÛÄ¹¤ÏºÒ³²»þ¤Ë¾â¥±¹¾¤µ¤ó¤¬ËèÄ«¡¢ÈòÆñ½ê¤òË¬¤ì¡¢½»Ì±¤¿¤Á¤Ë¡Öº¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡©¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ²ó¤Ã¤¿»Ñ¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡£¡Ö¼å²»¤âÅÇ¤«¤º¡¢¾ï¤Ë½»Ì±¤Ë´ó¤êÅº¤¦¿Í¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¾â¥±¹¾¤µ¤ó¤Ï»ÔÄ¹°úÂà¸å¤âÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤ò¹Ö±é¹ÔµÓ¤·¡¢Æ±´ÛÌ¾ÍÀ´ÛÄ¹¤È¤·¤ÆÊ®²ÐºÒ³²¤Î¶µ·±¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¡ÖÉá¸³Ù¤Î·Ð¸³¤ÏÅç¸¶¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Á´¹ñ¤Î³§¤µ¤ó¤ËÌò¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢¤¤¤Ä¤âÊ¹¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¤½¤Î°ä»Ö¤ò°ú¤·Ñ¤®¤¿¤¤¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡6·î3Æü¤Ë¤¢¤ë»Ô¤ÎÄÉÅé¼°¤ËËèÇ¯¡¢Â¤ò±¿¤ó¤À¾â¥±¹¾¤µ¤ó¡£ºÇ¸å¤Î»²Îó¤È¤Ê¤Ã¤¿2023Ç¯¤ÏÎ¾¼ê¤Ë¤Ä¤¨¤ò»ý¤Á¡¢¸¥²ÖÂæ¤ÇÌÛ¤È¤¦¤ò¤µ¤µ¤²¤¿¸å¡¢¤³¤¦ÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÖËèÄ«¡¢Ê©ÃÅ¤Ë43¿Í¤ÎÌ½Ê¡¤òµ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î»×¤¤¤Ï¤º¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¡£
¡¡¡¡¡ÊËÜ»³Í§É§¡¢Äç¾¾ÊÝÈÏ¡Ë
