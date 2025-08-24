佐賀市は、同市日の出1丁目の市文化会館の命名権者（ネーミングライツ・パートナー）を募集している。契約期間は2年で、命名権料は年間500万円以上。選ばれれば施設に企業、商品名などを愛称として命名できる。応募期間は29日まで。市行政マネジメント課によると、市がネーミングライツを導入するのは初めて。

応募対象は事業者や各種団体で、個人の応募は受け付けない。愛称には「文化会館」や「ホール」など、音楽会やコンサートが開催できる施設と連想させる文字を含むことを条件とする。

同館は4階建て。延べ床面積が約1万8464平方メートルで、大ホールや中ホール、リハーサル室、会議室などを備える。2024年度の来館者数は27万468人。周辺ではSAGAアリーナが23年5月に開業しており、市は一帯を「にぎわいの拠点として進化させ、新しい価値を創出する好機」（同課）と捉えている。

愛称は9月中に決定して公表する予定で、来年2月から使用する。応募方法は市のホームページ掲載の申込書に必要事項を記入し、メールか郵送、持参する。同課＝0952（40）7044。 （竹中謙輔）