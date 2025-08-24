◇プロ野球セ・リーグ 巨人 4-1 DeNA(23日、東京ドーム)

この日先発し、6回途中を無失点に抑え、約3か月ぶりの勝利を手にした井上温大投手が、周囲のサポートに対し感謝を述べました。

前回の勝利は5月21日の阪神戦と、ここまで苦しい時期が続いていた井上投手は「勝つってすごく難しいなと感じて、やっぱり勝つことはうれしいなと思いました」と心境を語りました。

その苦しい時期には多くの人に支えられたと言い「一週間、内海（哲也投手コーチ）さんだったりたくさんの人が自分に関わってくれて、本当にいろんなアドバイスをしてくださったり、ずっとつきっきりで練習も見てくれて、こうやっていい結果出せて本当によかったです」と安どの様子を見せました。

また井上投手は、好投できた要因を「これまでネガティブに考えてしまったことが多かったので、テンポを速くしたことで、バッターと勝負することだけに集中できた。どんどん攻めてストライク先行でいけました」と修正が功を奏したことを明かしました。

そのテンポを速めるきっかけについては「前回投げ合ったのが（阪神の）村上(頌樹投手)さんで、阿部（慎之助監督）さんにも杉内（俊哉投手チーフコーチ）さんにも『村上見とけ』と言われて、すごくテンポがよかったので、そこをマネしようと思ってやりました」とライバルのエースを参考にしたことを打ち明けました。

次回に向けて「次もなんとか粘り強く投げてチームを勝たせられるピッチングができるように頑張っていきますので応援よろしくお願いします」と述べ、今後の活躍を誓いました。