¡Ú¹Ã»Ò±à¡Û²Æ½éÀ©ÇÆ¤Î²Æì¾°³Ø¥Ê¥¤¥ó¤¬Â³¡¹¾Ú¸À¡¡Èæ²Å´ÆÆÄ¤ÎËüÊª¤ËÄÌ¤º¤ë¡ÖÆÃ¼ìÇ½ÎÏ¡×
¡¡Âè£±£°£·²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñÂè£±£µÆü¡Ê£²£³Æü¡Ë¤Î·è¾¡Àï¤Ï²Æì¾°³Ø¤¬ÆüÂç»°¡ÊÀ¾Åìµþ¡Ë¤ò£³¡½£±¤Ç²¼¤·¡¢Èá´ê¤Î½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£²Æì¸©Àª¤¬²ÆÂç²ñ¤òÀ©¤·¤¿¤Î¤Ï£±£µÇ¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î²÷µó¤Î±¢¤Ë¤Ï¡¢Èæ²Å´ÆÆÄ¤Î¤È¤¢¤ëàÆÃ¼ìÇ½ÎÏá¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡²Æì¤Î¹â¹»µå»ù¤òÇº¤Þ¤»¤ë¤Î¤¬Æ±ÃÏÆÃÍ¤ÎÅ·¸õ¤À¡£Åç¤ò°Ï¤àÃÈ¤«¤Ê³¤¤Î±Æ¶Á¤Ç±«±À¤¬È¯À¸¤·¤ä¤¹¤¯¡¢Å·µ¤¤ÏµÞÊÑ¤·¤ä¤¹¤¤¡£²Æì¾°³Ø¤Ç¤ÏÁª¼ê¤È´ÆÆÄ¤¬Á°Æü¤ËÍâÆü¤ÎÎý½¬¥á¥Ë¥å¡¼¤òÁêÃÌ¤·¤Æ·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Å·µ¤Í½Êó¤¬³°¤ì¤ä¤¹¤¯ÂÐ±þ¤Ë¶ìÎ¸¤¹¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¿®Íê¤ò´ó¤»¤ë¤Î¤¬¡¢Èæ²Å´ÆÆÄ¤ÎàÅ·µ¤Í½Êóá¤À¡£¤¢¤ë¥Ê¥¤¥ó¤Ï¡Ö´ÆÆÄ¤Ë¡Ø±«¤¬¹ß¤ê¤½¤¦¤À¤«¤éÊÒÉÕ¤±¤í¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¤½¤¦¤¹¤ë¤ÈËÜÅö¤ËÂç±«¤¬Íè¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£´¶¤¸¼è¤ëÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤È¸ì¤ë¡£ÂÇ·âÎý½¬Ãæ¤Ë¡Ö¥Í¥Ã¥È¤ò²¼¤²¤í¡×¤È¤¤¤¦»Ø¼¨¤¬Èô¤Ó¡¢Ä¾¸å¤Ë±«¤¬¹ß¤ê»Ï¤á¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£´ÆÆÄ¤ÎàÍ½Êóá¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï±«¤Ë¤Ì¤ì¤ëÁ°¤ËÆ°¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Îý½¬¤ò±ß³ê¤Ë¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¿¡£¤Þ¤µ¤Ë¡¢à¿Í´Ö±«±À¥ì¡¼¥À¡¼á¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÅÄÊ¥¡Ê£³Ç¯¡Ë¤Ïº¤ÏÇµ¤Ì£¤Ë¤³¤¦¸ì¤ë¡£¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¥×¥ì¡¼¤Ç¥ß¥¹¤ò¤·¤Æ´ÆÆÄ¤Îµ¡·ù¤¬°¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢Å·µ¤¤â¤É¤ó¤É¤ó°¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡Ä¡£Å·µ¤¤òÁà¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¡×¡£¤Þ¤µ¤«¤ÎÍë¿ÀÀâ¤Þ¤ÇÉâ¾å¤¹¤ë¤Û¤É¤¿¤À¤Ê¤é¤Ì¥ª¡¼¥é¤ò¤Þ¤È¤¦Èæ²Å´ÆÆÄ¤À¤¬àÍ½ÃÎÎÏá¤ÏÅ·¸õ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¸©Âç²ñ½à¡¹·è¾¡¤Þ¤ÇÌµ°ÂÂÇ¤À¤Ã¤¿¿¿´î»Ö¡Ê£³Ç¯¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢½à·è¾¡Á°Æü¤Î¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¡Ö¿¿´î»Ö¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦Âç»ö¤Ê¾ìÌÌ¤ÇÂÇ¤Ä¡×¤ÈÃÇ¸À¡£¤½¤ÎÍâÆü¡¢¿¿´î»Ö¤Ï¸ÀÍÕÄÌ¤ê¤ËµÕÅ¾¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÊü¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ëº£½Õ¥»¥ó¥Ð¥Ä¤Ç²£ÉÍ¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë¤ËÇÔ¤ì¤¿Ä¾¸å¤Ë¡Ö¤ªÁ°¤é¤ÏÁ´¹ñ¤ÇÀï¤¨¤ë¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¸½¼Â¤È¤Ê¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï¸«»ö¤ËÆüËÜ°ì¤ÎºÂ¤Ë¾å¤êµÍ¤á¤¿¡£´ÆÆÄ¤ÎÉÔ»×µÄ¤ÊÎÏ¤Ï¤â¤Ï¤äà¶öÁ³á¤È¤Ï¸À¤¤¤¬¤¿¤¤¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Ç²Æì¾°³Ø¤òÄºÅÀ¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤¿ÆóËç´ÇÈÄ¤ÎÅê¼ê¿Ø¤Ï¤¤¤º¤ì¤â£²Ç¯À¸¡£¹Ã»Ò±à¤Ç¤ÎÄ©Àï¤Ï¤Þ¤À¤¢¤È£²²ó»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Èæ²Å´ÆÆÄ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÀè¤Ë°ìÂÎ²¿¤¬à»ë¤¨¤Æá¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£