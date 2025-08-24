¡ÖÃÎ¿Í¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼«¤é110ÈÖÄÌÊó¤ò¤·¤¿¤³¤È¤«¤é½êºß¤¬È½ÌÀ¡¡ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Î½÷À¤Ë¥±¥¬¤ò¤µ¤»¤¿¤«¡¡½ý³²¤Îµ¿¤¤¤ÇÃË¤òÂáÊá¡áÀÅ²¬¸©·Ù
ÀÅ²¬¸©ÉÙ»Î»Ô¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Î½÷À¤ÎÏÓ¤ä¼ó¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¡¢¸åÊý¤Ë°ú¤ÅÝ¤¹¤Ê¤É¤ÎË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¡¢¥±¥¬¤ò¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï8·î23Æü¡¢ÃË¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½ý³²¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÉÙ»Î»Ô¤Ë½»¤àÌµ¿¦¤ÎÃË¡Ê53¡Ë¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ï8·î23Æü¡¢ÉÙ»Î»ÔÆâ¤ÎÏ©¾å¤Ç¡¢ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Î½÷À¡Ê45¡Ë¤ÎÏÓ¤ä¼ó¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢¸åÊý¤Ë°ú¤ÅÝ¤¹¤Ê¤É¤ÎË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¡¢ÂÎ¤Ë¤¢¤¶¤¬¤Ç¤¤ë½ý³²¤òÉé¤ï¤»¤¿µ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
½÷À¤¬·Ù»¡½ð¤ËÈï³²¤òÆÏ¤±½Ð¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤ÏÃË¤Î¹ÔÊý¤òÁÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÃË¤¬23Æü¸á¸å9»þÈ¾²á¤®¤Ë¡ÖÃÎ¿Í¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼«¤é110ÈÖÄÌÊó¤·¡¢·Ù»¡´±¤¬¶î¤±ÉÕ¤±¤ë¤ÈÃË¤¬¤¤¤¿¤¿¤á¡¢ÂáÊá¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤ÏÃË¤«¤é¾Ü¤·¤¯»ö¾ð¤ò¤¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
