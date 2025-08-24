µµÅÄÏÂµ£¡¡£×£Â£Á¤Îà²¦¼ÔÍðÎ©á¤ò»Ù»ý¤â¡ÖÄÙ¤·¹ç¤¤¤»¤Ê¥¢¥«¥ó¤Ç¡¢ÀäÂÐ¤Ë¡×
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î¸µÀ¤³¦£²³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¡¦µµÅÄÏÂµ£¡Ê£³£´¡á£Ô£Í£Ë¡Ë¤¬£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö£Ô£Í£Ë¡¡£Â£Ï£Ø¡¡£Ô£Ö¡×¤Ç¡¢£×£Â£Á¤Îà²¦¼ÔÍðÎ©á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ÏÂµ£¤Ï¡Ö¡Ê£×£Â£Á¤Ï¡Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤ê¡¢¡ÊÀµµ¬¡Ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤ê¡¢»ÃÄê¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤ê¡£¤½¤ì¤ÏÃÄÂÎ¤«¤é¤·¤¿¤é¡¢Áª¼ê¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÍ¿¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£¤À¤Ã¤ÆÀµµ¬¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó£±¿Í¤Ç¡¢¤³¤¤¤Ä¤¬£±Ç¯¤È¤«»î¹ç¤·¤Ê¤¤¤Ç¤â¡¢¤º¤Ã¤ÈÀµµ¬¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ç¤ª¤ë¤ä¤ó¡££±°Ì¤«¤é£±£µ°Ì¤ÎÁª¼ê¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤Ê¤¤¤ä¤ó¡£À¤³¦Àï¤Ç¤¤Ò¤ó¤ä¤ó¡×¤ÈÍý²ò¤ò¼¨¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤½¤ì¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤ä¤«¤é¸À¤¦¤Æ¡¢£µ²ó°Ê¾åËÉ±Ò¤·¤¿¤é¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¾å¤²¤Æ¡¢Àµµ¬¤â¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤¹¤È¤«¡£¡ÊÀµµ¬¤Î¡Ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤¬¤º¤Ã¤È»î¹ç¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢»ÃÄê¤â¤Ä¤¯¤ë¤è¤È¤«¡£»ÃÄê¤Ç¤âÀ¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡£¤½¤¦¤·¤Æ£×£Â£Á¤Ï¤¤¤í¤¤¤íÁª¼ê¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£²¶¤Ï¤¤¤¤¤³¤È¤ä¤È»×¤¦¡×¤ÈÃÄÂÎ¤ÎÊý¿Ë¤ò»Ù»ý¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡Ö°ì»þÅª¤Ë²¦¼Ô¤¬Ê£¿ô¡©¡¡£²¿Í¤Ç¤â£³¿Í¤Ç¤â¤ª¤ë¡£¤¢¤È¤Ï¡Ê²¦¼ÔÆ±»Î¤Ç¡ËÄÙ¤·¹ç¤¤¤»¤Ê¥¢¥«¥ó¤Ç¡¢ÀäÂÐ¤Ë¡£Àµµ¬¤Ï»ÃÄê¤È»î¹ç¤·¤Ê¤µ¤¤¤È¤«¡×¤È¤âÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£