¡¡Ì¾¸Å²°¡¦±É¤Î²Æ¤ÎÉ÷Êª»í¡Ö¹­¾®Ï©²Æ¤Þ¤Ä¤ê¡×¤¬8·î23Æü¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢Ë¬¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¥Ñ¥ìー¥É¤ä²°Âæ¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡2025Ç¯¤Ç74²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¹­¾®Ï©²Æ¤Þ¤Ä¤ê¤Ï¡¢Ãæ¶è¤Î±É¸òº¹ÅÀ¤«¤é¹­¾®Ï©Éú¸«¸òº¹ÅÀ¤Þ¤Ç¤òÍ·ÊâÆ»¤Ë¤·¤Æ¥Ñ¥ìー¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Û¤«¡¢ÆÁÅç¤Î°¤ÇÈÍÙ¤ê¤Ê¤ÉÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Îº×¤ê¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£

¡¡ÆÃÀß¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤ÏÌ¾¸Å²°¤Ç³èÆ°¤¹¤ëÏÂÂÀ¸Ý¥Áー¥à¡¦¼òÀçÂÀ¸Ý¤Î±éÁÕ¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢±èÆ»¤Ë¤Ï²°Âæ¤¬ÊÂ¤Ó¡¢¹­¾®Ï©ÄÌ¤ê¤Ïº×¤ê°ì¿§¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡¹­¾®Ï©²Æ¤Þ¤Ä¤ê¤Ï¡¢24Æü¤â¸á¸å5»þ¤«¤é¸á¸å9»þ¤Þ¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤¹¡£