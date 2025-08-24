“メイショウ”の冠名で競馬ファンに親しまれている馬主の松本好雄氏（８７）が２３日、個人馬主として初となる所有馬によるＪＲＡ通算２０００勝を達成した。メモリアルＶを決めたのは、中京３Ｒで高杉が騎乗したメイショウハッケイ（牝２歳、栗東・本田）。先々週に３勝を挙げて通算１９９９勝とリーチをかけたものの、先週は未勝利で記録達成は持ち越しに。２週ぶりの勝利で、待ちに待った大台到達となった。

日本競馬に“メイショウ”あり。１９７６年１月１０日京都２Ｒのメイショウグリーンで初勝利を挙げてから約半世紀。松本好雄オーナーが、２３日の中京３ＲメイショウハッケイでＪＲＡ通算２０００勝を達成。前人未到の金字塔を打ち立てた。

この日競馬場に不在だった松本オーナーはＪＲＡを通じ「２０００勝という数字は年間４０〜５０勝を続けなければならないということで、“ばか”でないとできないんじゃないでしょうか」とユーモアを交えて喜びを語った。「無我夢中」だったという自身の馬主生活。生産、育成、そしてレースに至るまで、競馬界に携わる多くの人々とのつながりを大事にして歩んだ道のりだった。長年の競馬界への貢献が、「その結果」。とてつもない偉業となって形に残った。

メモリアルＶに導いた本田師はかつて騎手としても勝利を届け、調教師としても０７年の開業からこれが６４勝目となった。「競馬サークルの人間はみんなかわいがってもらっている。本当にありがたいこと」とオーナーへ感謝を述べつつ「あと１０００勝とは言わないけど、２００勝はしてほしい」と朗らかに笑った。

サムソン、マンボ、ドトウ、ボーラー、タバル。数々の個性派が彩る“メイショウ”の歴史−。「どの馬もそんなに一流ではないし、普通の馬です。やっぱり人のおかげでしょうね」と謙虚に総括した松本オーナー。「競馬は奥の深い、歴史のある遊びですから、これからも楽しんでほしいですね」。自身がほれ込んだ競馬の魅力、そしてこれからの未来へ大きな願いを込めた。

◇松本好雄（まつもと・よしお）１９３８年１月６日、兵庫県明石市生まれ。陸、海、空の大型総合金属加工メーカーの株式会社きしろ代表取締役会長。７４年に馬主資格を取得した。冠名メイショウは「明石の松本」と「名将」が由来。０５年４月に日本馬主協会連合会会長となり、現在は名誉会長。座右の銘は「人がいて、馬がいて、そしてまた人がいる」。０７年に紺綬褒章、１０年に旭日小綬章を受章した。