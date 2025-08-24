·ì°µ¡Ö¾å¤¬100°Ê²¼¡×¤Ï´í¸±¿®¹æ! ¿¼¼ò¡¦¿²´À¤È¤Î¡È¥È¥ê¥×¥ë¥ê¥¹¥¯¡É¤¬°ú¤µ¯¤³¤¹¡Ö²Æ¤ÎÇ¾¹¼ºÉ¡×¤ËÍ×Ãí°Õ
¡ÖÇ¾¤Î·ì´ÉÉÂÁ´ÈÌ¤ò¤¤¤¦¡ØÇ¾Â´Ãæ¡Ù¤Ï¡¢¡ÈÅß¤ÎÉÂµ¤¡É¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤¿¤·¤«¤Ë¡¢Ç¾¤Î·ì´É¤¬ÇË¤ì¤ë¡ØÇ¾½Ð·ì¡Ù¤Ï¡¢´¨¤µ¤Ë¤è¤ë·ì°µ¾å¾º¤ä¡¢¼¼Æâ³°¤Î²¹ÅÙº¹¤Ë¤è¤ë¥Ò¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥¯¤¬¸¶°ø¤Ç¤¢¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢·ì´É¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æµ¯¤¤ë¡ØÇ¾¹¼ºÉ¡Ù¤Ï¡¢²Æ¤Ë¤âÅß¤ÈÆ±ÄøÅÙ¡¢È¯¾É¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¿ÀÆàÀî¸©³¤Ï·Ì¾»Ô¤Î¡Ö¤¨¤Ó¤ÊÇ¾¿À·Ð¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×Íý»öÄ¹¤Ç¡¢Ç¾¿À·Ð³°²ÊÀìÌç°å¤ÎÈø粼Áï°å»Õ¤À¡£
¡¡¹ñÎ©½Û´Ä´ïÉÂ¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÄ´¤Ù¤Ç¤Ï¡¢Ç¾¹¼ºÉ¤ÎÈ¯¾ÉÎ¨¤ÏÅß¡Ê25.6¡ó¡Ë¤È²Æ¡Ê25.5¡ó¡Ë¤Ç¶Ñ¹Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö²Æ¤ÏÈ¯´À¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÎÆâ¤Î¿åÊ¬¤È±öÊ¬¤¬ÇÓ½Ð¤µ¤ì¡¢·ì±Õ¤¬¥É¥í¥É¥í¤Ë¤Ê¤ê¡¢·ìÀò¤¬¤Ç¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë½ë¤µ¤Ç·ì´É¤¬´Ë¤ß¡¢·ì°µ¤Ï²¼¤¬¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¡¡Ç¾¹¼ºÉ¤Ï¡È·ì°µ¤¬µÞ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æµ¯¤³¤ëÉÂµ¤¡É¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï·ì°µ¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤âÈ¯¾É¤·¤Þ¤¹¡£·ì°µ¤¬²¼¤¬¤ë¤È·ì±Õ¤ò²¡¤·½Ð¤¹ÎÏ¤¬¼å¤Þ¤ê¡¢¥É¥í¥É¥í¤·¤¿·ì±Õ¤Ç·ì´É¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÈø粼°å»Õ¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡Èø粼°å»Õ¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤òË¬¤ì¤¿50ÂåÃËÀ¤Ï¡¢Á°Ìë¤Ë¿¼¼ò¤ò¤·¡¢ÎäË¼¤ò»È¤ï¤º¤Ë½¢¿²¤·¤ÆÂçÎÌ¤Î¿²´À¤ò¤«¤¤¤¿ÍâÄ«¡¢¥Õ¥é¤Ä¤¤¬Â³¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£MRI¸¡ºº¤Î·ë²Ì¡¢¾®¤µ¤ÊÇ¾¹¼ºÉ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤ÎÊý¤ÏÃ¦¿å¡¢°û¼ò¡¢½¢¿²Ãæ¤ÎÄã·ì°µ¤È¤¤¤¦¡È²Æ¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥ê¥¹¥¯¡É¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿Åµ·¿Îã¤Ç¤¹¡£ËÜ¿Í¤Ï¡ØÆóÆü¿ì¤¤¤À¤È»×¤Ã¤¿¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÊüÃÖ¤¹¤ì¤ÐÂç¤¤ÊÇ¾¹¼ºÉ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¢£Ç®Ãæ¾É¤È»÷¤¿¾É¾õ¤ÇÈ¯¸«¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â
¡¡Ç¾¹¼ºÉ¤Ï¡¢ÆÍÁ³¡¢È¯¾É¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤ËÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¬¤Á¤À¤¬¡¢¾É¾õ¤¬¤¸¤ï¤¸¤ï¤È¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡£
¡ÖÇ¯Îð¤Î¤»¤¤¤«¤Ê¡¢¤ÈÂÎ¤Î°ÛÊÑ¤ò¸«²á¤´¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦Êý¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÉÝ¤¤¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î´Ö¤âÇ¾¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¡¡¤¢¤ë60ÂåÃËÀ¤Ï¡¢ÊÒÌÜ¤Î»ë³¦¤¬¥¹¥Ã¤È°Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á´ã²Ê¤ò¼õ¿Ç¤·¤¿¤¬¡¢°Û¾ï¤Ï¸«¤Ä¤«¤é¤º·Ð²á´Ñ»¡¤Ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¤ï¤º¤«2Æü¸å¡¢¼«Âð¤ÇÅÝ¤ì¤ÆÈø粼°å»Õ¤Î¤â¤È¤ËµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¿ôÊ¬¤Ç»ëÌî¤¬Ìá¤ë¡Ö°ì²áÀÇ¾µõ·ìÈ¯ºî¡ÊTIA¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡¢Ç¾¹¼ºÉ¤Î½ÅÂç¤Ê¥µ¥¤¥ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢²¿¤â¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ÇÅ¾¤Ö¤³¤È¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤â´í¸±¿®¹æ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÇ¾¹¼ºÉ¤ÇµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿´µ¼Ô¤µ¤ó¤¬¡¢¤½¤Î1¥«·î¤¯¤é¤¤Á°¤«¤é¡¢¤¿¤Ó¤¿¤ÓÅ¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤Ï¤è¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£²Æ¾ì¤Î¾ì¹ç¡¢¤á¤Þ¤¤¤Ê¤ÉÇ®Ãæ¾É¤È»÷¤¿¾É¾õ¤¬¸½¤ï¤ì¤ë¤¿¤á¡¢È¯¸«¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡Ãû¸õ¤Ë¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¡Ö¤í¤ì¤Ä¤¬¤Þ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡×¡ÖÊÒÂ¦¤Î¸ý³Ñ¤¬²¼¤¬¤ë¡×¡ÖÊÒÂ¦¤Î¼êÂ¤¬¤·¤Ó¤ì¤ë¡×¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡ÍÌ¾¿Í¤ÎÎã¤âÂ¿¤¤¡£2021Ç¯¤ËÇú¾ÐÌäÂê¤ÎÅÄÃæÍµÆó¤¬Ç¾¹¼ºÉ¤ÇÆþ±¡¤·¤¿¤È¤¤Ï¡¢¡Ö°ì½Ö¤À¤±º¸¤Î¼êÂ¤¬Æ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¼«³Ð¾É¾õ¤ò¥é¥¸¥ª¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Mr.Children¤Îºù°æÏÂ¼÷¤Ï2002Ç¯¡¢¥Ä¥¢¡¼Ãæ¤Ë·Ú¤¤¥Õ¥é¤Ä¤¤È»ë³¦¤Î°Û¾ï¤òÁÊ¤¨¡¢¾®Ç¾¹¼ºÉ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Æ³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿ÍÌ¾¿Í¤Î»öÎã¤«¤é¤â¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Ãû¸õ¤Ï¤¹¤°¤Ë¼ý¤Þ¤ê¡¢¤Þ¤¿Æü¾ïÅª¤Ëµ¯¤³¤ê¤¦¤ë¾É¾õ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¡ÖÈè¤ì¡×¤ä¡Ö¿²ÉÔÂ¡×¡¢¡Ö²Æ¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¡×¤Î¤»¤¤¤À¤í¤¦¤ÈÊÒ¤Å¤±¤é¤ì¤ä¤¹¤¤¤Î¤À¡£Èø粼°å»Õ¤¬Â³¤±¤ë¡£
¡Ö»ë³¦¤¬°ìÉô·ç¤±¤ë¡¢Êª¤¬¤Ü¤ä¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¾É¾õ¤Ï¡¢Ç¾¤Î·ìÎ®¾ã³²¤¬¸¶°ø¤Î¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£´ã²Ê¤Ç°Û¾ï¤Ê¤·¤È¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¤ËÇ¾¹¼ºÉ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤ëÎã¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡¢ºòÆü¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤»¤Ê¤¤¡¢Æ±¤¸¼ÁÌä¤ò²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤¹¤Ê¤É¤Î¾ì¹ç¤â¡¢¡ØÇ¯¤Î¤»¤¤¤«¤Ê¡Ù¤ÈÊÒ¤Å¤±¤ë¤Î¤ÏÈò¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£µÞ¤Ë¤â¤ÎËº¤ì¤¬Áý¤¨¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢Ç¾¤Î°ìÉô¤Ç·ìÎ®¤¬ÂÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¿©¤ÙÊª¤ä°û¤ßÊª¤¬¤¦¤Þ¤¯°û¤ß¹þ¤á¤º¡¢¤à¤»¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤â¸«²á¤´¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¾¹¼ºÉ¤Î½é´ü¤Ë½Ð¤ë¾É¾õ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡×
¢£ÃÙ¤ì¤ì¤ÐÃÙ¤ì¤ë¤Û¤É¸å°ä¾É¤¬½Ð¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë
¡¡¼ó¤Î°ÛÊÑ¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£
¡Ö50ÂåÃËÀ¤Ç¡¢º¸Â¦¤Î¼ó¤¬ÄË¤¯¤ÆÌ²¤ì¤Ê¤¤¤ÈÀ°·Á³°²Ê¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Êý¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÄÃÄËÌô¤¬¸ú¤«¤º¡¢¥Õ¥é¤Ä¤¤¬½Ð»Ï¤á¤¿ÃÊ³¬¤ÇÅö¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ÇÀººº¤¹¤ë¤È¡¢²òÎ¥ÀÄÇ¹ü¡Ê¤Ä¤¤¤³¤Ä¡ËÆ°Ì®áî¤«¤éµ¯¤¤¿¾®Ç¾¹¼ºÉ¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡ÄÇ¹ü¤ÎÆ°Ì®²òÎ¥¤Ï¡¢·ì´É¤ÎÆâÊÉ¤ÎÇí¤¬¤ì¤¿ÉôÊ¬¤Ë·ìÀò¤¬¤Ç¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Áá´üÈ¯¸«¤È¼£ÎÅ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡×
¡¡¼ÂºÝ¡¢2022Ç¯¤ËÀéÄ»¤Î¥Î¥Ö¤¬¡Ö±¦ÄÇ¹üÆ°Ì®²òÎ¥¡×¤Ç1¥«·î¤ÎµÙÍÜ¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£¤¯¤âËì²¼½Ð·ì¤äÇ¾¹¼ºÉ¤È¤Ï»æ°ì½Å¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤â°ì¸«¡¢¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ê¾É¾õ¤À¤¬¡¢Ç¾¤Î°ìÉô¤¬¥À¥á¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¤¥ó¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¡Ö¤½¤ì¤é¤Î¾É¾õ¤¬Ã»»þ´Ö¤Ç²óÉü¤·¤Æ¤â¡¢¡È¤â¤¦Âç¾æÉ×¤À¡É¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£Ç¾¹¼ºÉ¤ÏÈ¯¾É¸å¤Î»þ´Ö¤È¤Î¾¡Éé¤Ç¤¹¡£È¯¾É¤«¤é4.5»þ´Ö°ÊÆâ¤Ë·ìÀò¤òÍÏ¤«¤¹¼£ÎÅ¤¬»Ï¤á¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÀ¸³è¤Î¼Á¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÌ¿¤ò¼è¤êÎ±¤á¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¼£ÎÅ¤¬ÃÙ¤ì¤ì¤ÐÃÙ¤ì¤ë¤Û¤É¡¢¼êÂ¤Î¤Þ¤Ò¤Ê¤É¤Î¸å°ä¾É¤¬½Ð¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡À¸³è½¬´·¤Î¤Ê¤«¤Ë¤âÇ¾¹¼ºÉ¤Î´í¸±¤ÏÀø¤à¡£ÅüÇ¢ÉÂ¤ä»é¼Á°Û¾ï¤òÊüÃÖ¤·¤¿¤ê¡¢¿çÌ²ÉÔÂ¤Ê¤ÉÀ¸³è¥ê¥º¥à¤¬Íð¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¤Ï¡¢È¯¾É¥ê¥¹¥¯¤ò¹â¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£²áÏ«¡¢µÊ±ì¤Î½¬´·¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢30¡Á40Âå¤Ç¤âÇ¾¹¼ºÉ¤Ïµ¯¤³¤ê¤¦¤ë¡£Á°½Ð¤Îºù°æ¤â¡¢32ºÐ¤ÇÈ¯¾É¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥Õ¥é¤Ä¤¡¢¤À¤ë¤µ¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï°å»Õ¤ËÁêÃÌ¤ò
¡Ö¿åÊ¬¤ò¤¢¤Þ¤ê¼è¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢º£Æü¤«¤é¤Ç¤â¡¢¿²¤ëÁ°¤Èµ¯¤¤¿¸å¤Ë¥³¥Ã¥×1ÇÕ¤Î¿å¤ò°û¤à½¬´·¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ÏÂå¼Õ¤µ¤ì¤ëºÝ¤ËÂÎ¤Î¿åÊ¬¤òÃ¥¤¤¡¢Ã¦¿å¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤¿¤á¡¢¤«¤¨¤Ã¤ÆÇ¾¹¼ºÉ¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡°û¤à¤Ê¤é¡¢·ì°µ¤òÊÑÆ°¤µ¤»¤Ë¤¯¤¤¾ï²¹¤Î¿å¤ò¡£·ì°µ´ÉÍý¤Ï¡¢Ç¾¹¼ºÉ¤ÎÍ½ËÉ¤Î´ðËÜ¤À¤«¤é¤À¡£
¡Ö¹â·ì°µ¤ÎÊý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÁÆ¬¤Ç¤ªÏÃ¤·¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢·ì°µ¤¬Äã¤¹¤®¤ë¾ì¹ç¤âÇ¾¤Ø¤Î·ìÎ®¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ç¾¹¼ºÉ¥ê¥¹¥¯¤¬¤à¤·¤í¾å¤¬¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤È¤¯¤Ë¡¢¼ý½Ì´ü·ì°µ¡Ê¾å¤Î·ì°µ¡Ë¤¬100¤ò²¼²ó¤ë¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¤ÈÍ×Ãí°Õ¤Ç¤¹¡£
¡¡¹âÎð¤Ç¤â¤È¤â¤ÈÄã·ì°µ¤ÎÊý¡¢¹ß°µºÞ¤Ç²¼¤¬¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¤È¤¯¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¼«Âð¤ÇÄ«ÈÕ¤Î·ì°µÂ¬Äê¤ò½¬´·¤Ë¤·¡¢¥Õ¥é¤Ä¤¤äÄ«¤Î¤À¤ë¤µ¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢°å»Õ¤ËÁêÃÌ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£·ì°µ¤ÏÄã¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Å¬Àµ¤ÊÈÏ°Ï¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤·¤ÆÈø粼°å»Õ¤Ï¡¢¡ÖÀ¸³è½¬´·ÉÂ¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢¾É¾õ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â1¡¢2Ç¯¤Ë1²ó¤ÎMRI¸¡ºº¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÁÊ¤¨¤ë¡£
¡ÖMRI¤Ç¡¢²áµî¤Ë¾®¤µ¤ÊÇ¾¹¼ºÉ¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò½é¤á¤ÆÃÎ¤ëÊý¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤¦¤·¤¿¾É¾õ¤Î¤Ê¤¤¡È±£¤ìÇ¾¹¼ºÉ¡É¤ò»ý¤Ä¿Í¤Ï¡¢Ç¾¹¼ºÉ¤ÎºÆÈ¯¥ê¥¹¥¯¤¬4ÇÜ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¨Àá¤äÇ¯Îð¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢º£Æü¤«¤éÇ¾¤ò¼é¤ëÀ¸³è¤ò»Ï¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡¡ÂÎ¤Î¤ï¤º¤«¤Ê°ÛÊÑ¤ÇÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤¯¡ÈÍ¦µ¤¡É¤¬¡¢Ì¤Íè¤Î¼«Ê¬¤òµß¤¦¤Î¤À¡£
¼èºà/Ê¸¡¦µÈß··ÃÍý¡Ê°åÎÅ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë