本作は、漫画アクション（双葉社）で連載された漫画シリーズ「DOCTOR PRICE」を原作に、ドラマオリジナルのサスペンス展開や、原作者とともに作り上げた新規エピソードを盛り込んでお届けする、“痛快×医療サスペンス”ドラマ。「医療過誤を起こし、自殺した父の死の真相」を追い求める主人公・鳴木金成を演じる岩田剛典。そんな鳴木が善なのか悪なのか…その本性を掴みかねながらも、彼の元で働き行動を共にする夜長亜季を演じる蒔田彩珠。2人がバディを組み、転職したい医師たちの希望を叶えながら、隠された医療過誤の真相に迫っていく物語。

前回の第6話では、銅坂麻衣（菊池日菜子）の手術で、倉持（坪倉由幸）にオペ続行を指示し、その後医療過誤の隠ぺいも画策した真の黒幕が、網野（ユースケ・サンタマリア）であったことが明らかに…！網野がトパール術の担い手として倉持を水面下で極東大学病院へスカウトしていたことや、接点が無いと思われた網野と“スティファー社”の疑わしい関係性、倉持が所持していた“医療過誤の証拠”を網野が奪い取ったことなどが次々と判明した。

鳴木の父・将成（林泰文）を自殺へと追い込んだ医療過誤の真相、そして黒幕の正体が明らかとなり、物語はついに新章突入へ…！そんな第7話の見どころと、新たな場面写真を公開！

＜第7話見どころ＆場面写真＞

3年前の医療過誤の真相を追う鳴木は、ついに黒幕が網野であることを突き止めるが、網野は、私欲のために将成を犠牲にしたという鳴木の主張を認めない。そんな網野は、全てを闇に葬るためか、極東大学病院・院長選への出馬を表明。現院長・天童（篠原涼子）との戦いが始まる──。

そして鳴木は石上（三浦貴大）と共に、旅行会社「EXトラベル」の話をまもり（成海璃子）から聞く。EXトラベルはPCR検査事業で大儲けし、最近では産婦人科の買収を続けているが、コロナ対策の助成金を不正に受給していたという疑いがあり、厚労省もマークしているという。そして院長を担える医師を探しているようで、気をつけるようにと忠告を受けるが…。

そんな中、Dr.コネクションへ面談に訪れた産婦人科医・水戸花実（村川絵梨）。彼女の希望年俸はなんと4000万。それを聞いた夜長は驚きつつも、水戸の持っている信念に感銘を受けるのだった。鳴木は水戸の希望に近い案件を紹介するが、水戸からの連絡はその後ないままに、鳴木は夜長へあるミッションを言い渡すのだった。

そして院長選への出馬を表明した網野は、極東大学のトップ・医学部長の座をも狙い始める。「病院長と医学部長を兼務することになったら恐ろしい事態になる」と危機感をあらわにする依岡（北山宏光）は、院長選で天童が勝つよう動き出す。

その一方で鳴木は天童に接触し、網野がスティファー社と癒着関係にあることを告げる。すると天童はその調査を進めているという。そこで鳴木は、自分と手を組まないかと持ち掛けたものの、天童の答えは「必要ありません」というものだった…。

父の死の真相に辿り着いた鳴木は、巨悪に立ち向かう──“復讐編”となる、新たな章が幕を開ける！

＜「DOCTOR PRICE」概要＞

◆脚本 小峯裕之 本田隆朗

◆演出 山本大輔 木村ひさし

◆音楽 河野伸

◆主題歌 Omoinotake「フェイクショー」（Sony Music Labels）

◆チーフプロデューサー 中間利彦

◆プロデューサー 多鹿雄策 平体雄二（スタジオブルー） 郄橋亜美花（スタジオブルー）

◆制作協力 スタジオブルー

◆制作著作 読売テレビ

◆原作 原作：逆津ツカサ 作画：有柚まさき

「DOCTOR PRICE」（双葉社 アクションコミックス）

