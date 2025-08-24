今日8月24日（日）よる10時 日本テレビ系で放送の『おしゃれクリップ』は、友近が登場！『水谷千重子』や『西尾一男』など多彩なキャラクターを生み出してきた、その原点ともいえる学生時代の思い出や、プライベートでも親交がある人物たちが明かす隠れた可愛らしい一面、仕事への本音に迫る。

◆ハリセンボン・近藤春菜が知る、キャラに隠れた素顔

さまざまなキャラクターに扮し、幅広い層からの支持を集める友近。ともに旅行へ出かけるほどの仲だというハリセンボンの近藤春菜は、そんな友近の“実は可愛い”一面を明かす。友近の名物キャラ『西尾一男』を憑依させることに夢中になるあまり起こった、本人も大慌ての旅先でのハプニングや、近藤が受けた相談から垣間見える素顔。そして「スタッフ分も全部自分が選ぶ」という、友近のホテルに関するとある日課とは？

◆高校時代からの親友がVTR初出演

友近をよく知る人物として、高校時代からの親友もVTRに登場。当時から“自分が面白いと思うことをずっと人に発表し続ける子”だったという友近の性格があらわれた、卒業アルバムの集合写真を披露する。さらに親友は、意外な一面として友近の“怖がり”なエピソードを紹介。すると、親友の言葉を受け友近が語った“夜も電気をつけて寝る”驚きの理由とは？

◆中川家・礼二から見た友近のすごさ

友近が尊敬を寄せ、気心知れた間柄でもあるという中川家・礼二は、友近の“お笑いのために生きてる”姿勢について言及。“女芸人”というカテゴリーでは括ることのできない友近のお笑いに対する情熱と、前例のない挑戦を形にし続ける様子を高く評価する。そんな友近自身は、さらに自らの表現を極めるべく、約5年前から新たなステージへ。ワクワクを求め続けるために選んだ道と、その先に秘める次なる目標は？