◇男子プロゴルフツアー ＩＳＰＳハンダ夏の決戦トーナメント 第３日（２３日、北海道・ブルックスＣＣ＝７２８６ヤード、パー７２）

２４位から出たツアー２勝の幡地隆寛（３２）＝フリー＝が１０バーディー、ボギーなしでツアー自己ベストスコアの６２をマークし、通算１８アンダーで今季初の首位に浮上した。スタート前にトイレの個室で、元世界ランク１位で海外メジャー５勝のブルックス・ケプカ（米国）のスイング動画をチェックし、イメージが劇的に良化。１０試合を終えて獲得賞金はわずか４５万円と低迷中の今季だが、優勝賞金４２６０万円の高額大会でツアー屈指の飛ばし屋がよみがえる。

スタート３０分前、幡地は携帯電話を片手に、トイレの個室で歓喜した。電波状況が不安定な会場で、スマホのアンテナがしっかり立っていた。すぐにケプカのスイング動画をチェックし「これだと思った」と開眼。テイクバックで右足を踏ん張る動きを、脳にすり込ませた。１番の残り１５０ヤードの第２打は「きた。イメージ通り」。９アイアンでピンそば１メートルに絡めるバーディー発進で波に乗った。

昨季、初優勝を含む２勝を挙げた。「この先何をしよう」と思い悩み、今年２月から目澤秀憲氏（３４）に師事。スイング改造に着手した。米ツアー１勝のミンウ・リー（豪州）のスイングを参考にしたこともあったが、５月に左肩を痛めて方向転換。１８８センチ、９８キロの飛ばし屋は「もう少し自分のインパクト周辺の感覚を生かせる方向性にしたい」と悟り、最近はケプカの「完コピ」を目指している。

今季１０試合を終え、５２位が最高と低迷が続く。今大会の優勝賞金は今季最高の４２６０万円。「今年は４０万円しか稼いでいないですからね。ハーフターンをしてチャンスがあればスイッチを入れたい」。前週は背中痛で途中棄権したが、今回は体調万全。鼻息荒く、頂点を狙いにいく。（高木 恵）