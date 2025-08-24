¥Í¥Ã¥È¥«¥Õ¥§¶È³¦¤Ç¥È¥Ã¥×¥·¥§¥¢¡Ö²÷³èCLUB¡×¶È³¦No.1¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¹Ô¤Ã¤¿4¤Ä¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤Ï¡©
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇËè½µÅÚÍË¤è¤ë11»þ30Ê¬¡Á ÊüÁ÷Ãæ º´µ×´ÖÂç²ð¡ÊSnow Man¡Ë¤ÈÆüÂ¼Í¦µª¡Ê¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¡Ë¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¡Ö¥µ¥¯¥µ¥¯¥Ò¥à¥Ò¥à ¡ù¿ä¤·¤Î¹ß¤ëÌë¡ù¡×¡£
ÉáÃÊ¤«¤é¤¢¤é¤æ¤ë¤³¤È¤Ë¶½Ì£ÄÅ¡¹¤ÊMC¤Îº´µ×´Ö¤ÈÆüÂ¼¤¬¡Ö¤¤¤ÞÆüËÜÃæ¤Ç¿ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥â¥Î¡×¤¬¤Ê¤¼¤½¤³¤Þ¤Ç¿ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¼«Í³¤ËÄ´¤Ù¤Æ¡¢Ê¹¤¤¤Æ¡¢»þ¤Ë¤ÏÃ¦Àþ¤·¤Ê¤¬¤é¡ÄÀ¤³¦Ãæ¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¡È¿ä¤·¡É¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò³Ø¤Ö¡È¿ä¤·¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡É¡£
ºòÆü8·î23Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥«¥Õ¥§¶È³¦¤Ç¥À¥ó¥È¥Ä¥È¥Ã¥×¤Î¡Ö²÷³èCLUB¡×¤ò2¿Í¤¬¿¼·¡¤ê¤·¤¿¡£
TVer¤Ç¤ÏÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷Ê¬¤ËÌ¤¸ø³«¥·¡¼¥ó¤ò´Þ¤á¤¿ÆÃÊÌÈÇ¤òÌµÎÁÇÛ¿®Ãæ!
TVer¡§https://bit.ly/sakusakuhimhim_Art_TVer
¢£¥Í¥Ã¥È¥«¥Õ¥§¶È³¦¤ÇÍ£°ì¹¥Ä´¤Î¡Ö²÷³èCLUB¡×
¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤¬ÉáµÚ¤·¡¢»Ô¾ì¤Î½Ì¾®¤¬Â³¤¯¥Í¥Ã¥È¥«¥Õ¥§¶È³¦¡£20Ç¯Â¤é¤º¤Ç¶È³¦Æâ¤Ç¤ÏÅ¹ÊÞ¿ô¤¬4Ê¬¤Î1¤Ë¤Þ¤Ç¸º¾¯¤·¤¿¤½¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ó¤ÊÃæ¡Ö²÷³èCLUB¡×¤Ï¶È³¦Æâ¤ÇÇä¤ê¾å¤²¤ò³ÈÂç¡ªµîÇ¯¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤Ë¤Ç¤¤¿Å¹ÊÞ¤Ï·î´ÖÌó1Ëü2Àé¿Í¤¬Ë¬¤ì¡¢º£Ç¯9·î¤Ë¤ÏÁíÅ¹ÊÞ¿ô¤¬500Å¹ÊÞ¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤ÉÀä¹¥Ä´¤Ê¤Î¤À¡£
¤¿¤À¡¢º´µ×´Ö¤âÆüÂ¼¤â¼Â¤Ï¤Þ¤À¡Ö²÷³èCLUB¡×¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£ÆÃ¤Ëº´µ×´Ö¤Ï¡¢Âç¤ÎÌ¡²è¹¥¤¤Ç¼«Âð¤Ë»³¤Î¤è¤¦¤ÊÌ¡²è¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥Í¥Ã¥È¥«¥Õ¥§¤ËÂ¤ò±¿¤Ö¤¤Ã¤«¤±¤¬¤Ê¤¤¤Î¤À¤½¤¦¡£
½Ì¾®·¹¸þ¤¬Â³¤¯¥Í¥Ã¥È¥«¥Õ¥§¶È³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö²÷³èCLUB¡×¤Ï¤Ê¤¼¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤·¡¢¶È³¦No.1¤ÎºÂ¤ò¼é¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¤³¤Îµ¿Ìä¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¡©¤Ê¤ó¤Ç¡©¥Þ¥¸¤Ç¤Ê¤ó¤Ç¡©¡×¤ÈÆüÂ¼¤Îµ¿ÌäÉä¤Ï»ß¤Þ¤é¤º¡¢º´µ×´Ö¤â¡ÖÀµÄ¾¤³¤³¤Þ¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¯¤é¤¤µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¶½Ì£ÄÅ¡¹¡£2¿Í¤Î¹¥´ñ¿´¤Ï°ìµ¤¤Ë²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¯¡£º£¤Þ¤Ç¤Î¥Í¥Ã¥È¥«¥Õ¥§¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊ¤¤¹¡Ö²÷³èCLUB¡×¿Íµ¤¤ÎÍýÍ³¤È¤Ï¡©
¢£¥Í¥Ã¥È¥«¥Õ¥§¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¤¬¤é¤ê¤ÈÊÑ¤¨¤¿¡Ö²÷³èCLUB¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ã¤Æ¡©
¿ä¤·¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡È¤ª¤·¤Ä¤¸¤µ¤ó¡É¤Ï¡¢½µ5¤Ç¡Ö²÷³èCLUB¡×¤ËÄÌ¤¦¡¢Âç¿©¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¢¥ó¥¸¥§¥éº´Æ£¤é¤¬Ã´Åö¡£¡Ö²÷³èCLUB¡×¤¬¹¥¤¤¹¤®¤Æ¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Ç¡¼¤Î¤È¤¤ËÅ¹°÷¤µ¤ó¤Ø¤ª²Û»Ò¤òÇÛ¤ê¤Ë¤ªÅ¹¤ò²ó¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Û¤ÉÌ¥Î»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
º£²ó¤Ï¡¢¿Íµ¤¤ÎÈë·í¤òÃµ¤ë¤¿¤á¡Ö²÷³èCLUBÂç¿¹±ØÁ°Å¹¡×¤ò¡È¤ª¤·¤Ä¤¸¤µ¤ó¡É¤Î¥¢¥ó¥¸¥§¥éº´Æ£¤¬Ãµº÷¡£¤¹¤ë¤ÈÅ¹Æâ±ü¤Ë¤Ï¤Ê¤ó¤È¥Ó¥ê¥ä¡¼¥ÉÂæ¤¬¡ª¡Ö¥Í¥Ã¥È¥«¥Õ¥§¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¡ª¡×¤È¡¢½¾Íè¤Î¥Í¥Ã¥È¥«¥Õ¥§¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡¢¥¢¥ß¥å¡¼¥º¥á¥ó¥È»ÜÀß¤Î¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¡¢º´µ×´Ö¤âÆüÂ¼¤âÌÜ¤ò´Ý¤¯¤·¤Æ¶Ã¤¯¡£
¡Ö²÷³èCLUB¡×¤Ë¤Ï¡¢¶È³¦No.1¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¹Ô¤Ã¤¿4¤Ä¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¤½¤ÎÈë·í¤ò¿ä¤·¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¡ª
¢£¿ä¤·¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡Ú¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤â°ÂÁ´¤Ê¸°ÉÕ´°Á´¸Ä¼¼¡Û
°ì¤ÄÌÜ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¸°ÉÕ¤Î´°Á´¸Ä¼¼¤òÆ³Æþ¤·¤¿¤³¤È¡£´°Á´¸Ä¼¼¤Ê¤Î¤Ç¥ê¥â¡¼¥È²ñµÄ¤Ë¤â¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ç¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê¶õ´Ö¤¬¼é¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢½÷À¤â°Â¿´¤Ç¤Âç¿Íµ¤¤Ê¤Î¤À¤È¤«¡£
¤³¤Á¤é¤Î¸Ä¼¼¤Ï3»þ´Ö¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¥Ð¡¼°û¤ßÊüÂê¡¦Ì¡²èÆÉ¤ßÊüÂê¤ÇÎÁ¶â¤Ï1680±ß¡ª¡Ê¢¨ÎÁ¶â¤ÏÅ¹ÊÞ¤äÍËÆü¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë¡Ë ¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë°Â¤¤¤Î¡©¡×¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹¤è¤Í¡ª¡×¤È2¿Í¤Ï¶Ã´î¤¹¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¢£¿ä¤·¥Ý¥¤¥ó¥È¢¡Ú¥É¥ê¥ó¥¯°û¤ßÊüÂê¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª»ý¤Á¹þ¤ß¡¦ÅÓÃæÂà½Ð¤âOK¡Û
Æó¤ÄÌÜ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¥Ð¡¼°û¤ßÊüÂê¤ä¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¿©¤ÙÊüÂê¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤Ê¤ó¤ÈÅ¹Æâ¤Ø¤Î°û¿©Êª»ý¤Á¹þ¤ß¤â²ÄÇ½¤Ë¤·¤¿¤³¤È¡£½ÐÆþ¤ê¤â¼«Í³¤Ç³°¤Ç¤ª¼ò¤òÇã¤Ã¤Æ»ý¤Á¹þ¤à¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤âOK¤Ê¤Î¤À¡ª
¡Ö²÷³èCLUB¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Â¾¼Ò¤Î¥«¥é¥ª¥±¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ä¥ì¥¸¥ã¡¼»ÜÀß¤Ë¼ÂºÝ¤ËÂ¤ò±¿¤Ó¡¢ÍøÍÑ¼ÔÌÜÀþ¤Ç²þÁ±ÅÀ¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¥ê¥µ¡¼¥Á¡£¤½¤ÎÀ®²Ì¤ò¼«¼Ò¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ËÀÑ¶ËÅª¤ËÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖËÜÅö¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê»ÜÀß¤Î¤¤¤¤¤È¤³¼è¤ê¡×¤ÈÇ®ÊÛ¤¹¤ë¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¤Î¡È¤ª¤·¤Ä¤¸¤µ¤ó¡Éº´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡¢º´µ×´Ö¤Ï¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¤ÈÂç¶½Ê³¡£ÆüÂ¼¤â¡Ö¡Ê¤Ê¤ó¤Ç¤â¡Ëµö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¤â¤ó¡¢¤ä¤Ð¤¤¤Ê¡×¤È¡¢¤½¤Î¼«Í³ÅÙ¤Î¹â¤µ¤Ë´¶¿´¤·¤¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¢£¿ä¤·¥Ý¥¤¥ó¥È£¡Ú¥Í¥«¥Õ¥§¤Î³µÇ°¤òÊ¤¤¹À¶·é¤ÊÅ¹ÊÞºî¤ê¡Û
»°¤ÄÌÜ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¹¤¯¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿ºî¤ê¤Î¥·¥ã¥ï¡¼¼¼¤ò´°È÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£2»þ´Ö¤Ë1²óÁÝ½ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¾ï¤ËÀ¶·é´¶¤¬ÊÝ¤¿¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢½÷ÀµÒ¤ÎÍøÍÑ¤âÂ¿¤¤¤Î¤À¤½¤¦¡£
¡Ö²÷³èCLUB¡×¤¬¤³¤³¤Þ¤ÇÀßÈ÷¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤é¤ì¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ä¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡ÖAOKI¡×¤ÎÂ¸ºß¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼Â¤Ï¡Ö²÷³èCLUB¡×¤ÏAOKI¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¤¿¤á¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥óÌÜÀþ¤ÎÇÛÎ¸¤¬¹Ô¤ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢´°Á´¸Ä¼¼¤ä¥«¥é¥ª¥±¡¢¥À¡¼¥Ä¤Ê¤É¤Î¥ì¥¸¥ã¡¼ÀßÈ÷¤ò¼¡¡¹¤ÈÆ³Æþ¤·¡¢¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤À¡ª
¤½¤·¤Æ¡¢¶È³¦¥È¥Ã¥×¤ÎºÂ¤ò¤Ä¤«¤ó¤ÀÍýÍ³¤Ï¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡£
¢£¿ä¤·¥Ý¥¤¥ó¥È¤¡ÚSNS¤ÇÏÃÂêÊ¨Æ¤Î²÷³èÈÓ¡ª¡Û
¤Ê¤ó¤Èº£²ó¤Ï¡Ö²÷³èCLUB¡×¤Î¥Ö¡¼¥¹¤ò¤Þ¤ë¤´¤È¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÍÑ°Õ¤·¡¢2¿Í¤¬½éÂÎ¸³¡ª¤µ¤é¤Ë¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¥ì¥Ù¥ë¤ÎËÉÙ¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤È¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤ò¼Â¸½¤·¤¿Ì¾Êª¡È²÷³èÈÓ¡É¤â¼¡¡¹¤È´®Ç½¡£ÆÃ¤ËSNS¤ÇÏÃÂê¤Î°µÅÝÅª¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼¡ÖºÙÀÚ¤ê¥Ý¥Æ¥È¡×¤Ë2¿Í¤È¤â¼ê¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Û¤ÉÉÂ¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÆüÂ¼¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÏºÇ¹âÄ¬¤Ë¡£
¡ÖÄÂÂß¤Ç²ÈÄÂ½Ð¤·¤Æ½»¤á¤ë¡×¤È¤¤¤¦º´µ×´Ö¤Ë¡¢¡ÖÏ·¸å¤³¤³¤Ç¤¤¤¤¤è¤Í¡×¤ÈÆüÂ¼¤â±þ¤¨¤ë¤Û¤É¤´Ëþ±Ù¡£ÂçËþÂ¤Îº´µ×´Ö¡¦ÆüÂ¼¤À¤Ã¤¿¡£
