ナ・リーグ東地区首位のフィリーズは２３日（日本時間２４日）、ザック・ウィーラー投手（３４）が「胸郭出口症候群」と診断されて、近日中に手術を受け、今季の残りの試合を欠場することを発表した。

ウィーラーは１５日（同１６日）の敵地・ナショナルズ戦で５回９７球を投げたのを最後に負傷者リスト（ＩＬ）入り。１８日（同１９日）には、右腕の血栓除去手術を受けたことが発表されていた。

１３年にメッツでメジャーデビューした右腕のウィーラーは、これまで１３年で８度の２ケタ勝利。昨季は自己最多１６勝（７敗）を挙げ、サイ・ヤング賞投票では、ブレーブスのセールに次ぐ２位に入った。

今季はここまで２４登板で１０勝５敗、防御率２・７１。１９５奪三振とＷＨＩＰ０・９３５はリーグトップ、被打率・１９７は同２位、１０勝は同１１位タイ、防御率２・７１は同５位をマークするなど、サイ・ヤング賞の有力候補の１人となっていた。

今季中の復帰が絶望的になったため、ナ・リーグのサイ・ヤング賞はスキーンズ（パイレーツ）、サンチェス（フィリーズ）、ピベッタ（パドレス）、ウェブ（ジャイアンツ）、山本（ドジャース）らの争いとなりそうだ。

来季も開幕に間に合うかは現時点では不明だが、シーズン中の復帰となる可能性が高い。２７年シーズン終了後には、家族との時間を確保するために現役引退の意向を持っているウィーラーだが、まさかの長期離脱となった。

フィリーズはナ・リーグ東地区首位を走っているが、エース右腕の離脱はチームにとっても大きな痛手となった。