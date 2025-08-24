◆女子プロゴルフツアー ＣＡＴレディース 第２日（２３日、神奈川・大箱根ＣＣ＝６６５２ヤード、パー７２）

８位で出た佐藤心結（みゆ、２２）＝ニトリ＝は６バーディー、４ボギーの７０で回り、通算６アンダーで首位と３打差の６位に浮上した。神奈川・小田原市出身で、今大会と同じ箱根町が舞台の正月の風物詩・箱根駅伝を家族で現地観戦する大ファン。「地元」と誇る箱根の地で、キャディーの兄・俊貴（しゅんき）さん（２３）とのきょうだいタッグで昨年１０月以来の２勝目を狙う。桜井心那（２１）＝ニトリ＝が７０で回り、９アンダーの単独首位で２年ぶりの５勝目に王手をかけた。

“箱根の申し子”が逆境を耐え抜き、Ｖ戦線に残った。佐藤は出だし１、２番と連続で伸ばし、１０番まで５バーディーを量産。一時は首位に浮上したが強風や難しいピン位置、高速グリーンに苦戦。１１番で２メートルのパーパットを外し「パターの感覚がズレた」とその後４ボギーと失速。それでも、１６番で奪い返すなど７０と粘った。「しっかり伸ばして上位に残れたのはよかった」とうなずいた。

相棒のサポートも心強い。この大会はプロ１年目の２２年から毎年、兄・俊貴さんをキャディーに起用。スイングのリズムが速い時は指摘してもらい、後半の連続ボギーのピンチ時は「しょうがない。切り替えよう」と背中を押された。「常にポジティブな言葉をくれてありがたい」と感謝。来年就職を控える兄は「キャディーは今年まで。今週で最後かもしれない。一緒に勝ちたい」と必勝を誓った。

小田原市の実家から車で約１時間と女子ツアーの会場では一番近く「地元っていう感覚です」と佐藤。正月の箱根駅伝は毎年、家族で現地観戦するほど大好き。４〜５年前には芦ノ湖の往路ゴール近くで応援し「駅伝もあるし、自然も豊かでパワーをもらえる」と雄大な箱根の山を見つめた。

今年１月の箱根駅伝は２日に小田原・酒匂（さかわ）橋付近で４区を観戦し、３日は朝に同じ場所で７区を見た後に横浜駅付近に移動して９区を見た。「４区、５区で盛り上げてくれた青学大・原（晋）監督の采配がすごい」と興奮。２年連続総合優勝を飾った原監督と１月末にイベントで対面した際には、固い握手を交わしてパワーももらった。

２２年大会は５差５位、昨年は６差４位で迎えた最終日に伸ばせずＶ逸。「地元でたくさんの方の声援に応えられるプレーをしたい。優勝を目指して頑張りたい」と佐藤は雪辱を誓う。箱根初制覇に向け、最終日のラストスパートで逆転劇を演じる。（星野 浩司）

◆佐藤 心結（さとう・みゆ）２００３年７月２１日、神奈川・小田原市生まれ。２２歳。茨城・明秀学園日立高卒。７歳で祖父の影響でゴルフを始める。２１年１１月のプロテストに一発合格。２４年１０月のスタンレーレディスホンダでツアー初Ｖ。運動神経抜群で、小５でソフトボール投げ４４メートル。スポーツ歴はサッカー、陸上・砲丸投げ。得意クラブはドライバー。１６１センチ、５７キロ。家族は両親と兄。