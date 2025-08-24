¡Ö²¼Ìî¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡¡¼«Ì±¡¦¸ÅÀîÄ÷µ×»á¤¬·ãÇò¡¡¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤Ï¡ÈÌò¤ËÎ©¤ÄÆ»¶ñ¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡¡Îò»ËÅª»´ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢²¿»ö¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¼«¸øÀ¯¸¢¡×¤¬Â³¤±¤é¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡½¡½¡£¤³¤ÎÌ·½â¤·¤¿À¯¼£¾õ¶·¤ËÂÐ¤·¼«Ì±ÅÞ¤ÎÃæ¤«¤é¤â¡ÖÈÝ¡×¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£·ûÀ¯¤Î¾ïÆ»¤Ë½¾¤¦¤Ê¤é²¼Ìî¤¹¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¡¢¤È¡£Æ±ÅÞ¤Î¸½ÌòÂåµÄ»Î¡¦¸ÅÀîÄ÷µ×¡Ê¤è¤·¤Ò¤µ¡Ë»á¤Ë¤è¤ëÍ«¹ñ¤Î·ãÇò¡£¡Ú¼èºà¡¦Ê¸/¿¹¸ù¡Ê¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óºî²È¡Ë¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤¯¥µ¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡Ä¡ÄÀÐÇË¼óÁê¤Î¡ÖÄ¶¹âµé¥ª¡¼¥À¡¼¥¹¡¼¥Ä¡×»Ñ¡¡¡È¥è¥ì¥è¥ì¡É¤È¿´ÇÛ¤µ¤ì¤¿ÉáÃÊ¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È
¡Ò¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¤Ê¸ÀÍÕ¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤µ¤ë7·î22Æü¤Î¤³¤È¤À¡£»²±¡Áª¤Î»´ÇÔ¤«¤é2Æü·Ð¤¿¤³¤ÎÆü¤ÎÃë²¼¤¬¤ê¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¼ÂÎÏ5µÄ°÷¤¬¹ñ²ñ¤Ë¶á¤¤¥¶¡¦¥¥ã¥Ô¥È¥ë¥Û¥Æ¥ëÅìµÞ¤ÎÃæ²ÚÎÁÍýÅ¹¡ÖÀ±¥ö²¬¡×¤Ë½¸¤Ã¤¿¡£¸µÁíÌ³Âç¿Ã¤Îº´Æ£ÊÙ¡¢¸µ·Ð»ºÂç¿Ã¤ÎÇëÀ¸ÅÄ¸÷°ì¡¢Á°·Ð»ºÂç¿Ã¤Îã·Æ£·ò¡¢¸µ¹ñÅÚ¸òÄÌÉûÂç¿Ã¤Î¸æË¡Àî¿®±Ñ¡¢¤½¤·¤Æ¸µË¡Ì³Âç¿Ã¤Î¸ÅÀî»á¤È¤¤¤¦´é¤Ö¤ì¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤â¤¦²¼Ìî¤·¤«¤Ê¤¤¡½¡½¡£
¡¡¼«Ì±ÅÞ´´»öÄ¹¤Î¿¹»³Íµ¤Ë¤½¤¦¿Ê¸À¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ó
¡¡¤È¤¤É¤¤¢¤Î¤è¤¦¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÃë¿©²ñ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£Äê´üÅª¤Ë²ñ¹ç¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¿¤¤¤Æ¤¤¥µ¥È¥Ù¥ó¤µ¤ó¡Êº´Æ£¤Î¤³¤È¡Ë¤¬À¼¤ò¤«¤±¡¢ÅÔ¹ç¤Î¤Ä¤¯¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤ÆÈÓ¤ò¿©¤¦¡£¤½¤ÎÄøÅÙ¤Î½¸¤Þ¤ê¤Ç¡¢ÌÚ¸¶¡ÊÀ¿Æó¡¢ÅÞÁªµóÂÐºö°Ñ°÷Ä¹¡Ë¤âÍè¤ëÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤Î¤È¤¤ÏÅÔ¹ç¤¬°¤¯¤Æ»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏËÜÍè6¿Í¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤¢¤È¥µ¥È¥Ù¥ó¤µ¤ó¤¬¿¹»³´´»öÄ¹¤Î¤È¤³¤í¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤Î°Õ¸«¤¬°ìÃ×¤·¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¥Þ¥¹¥³¥ß¤¬Èô¤Ó¤Ä¤¡¢¡ÖÃ¯¤½¤ì¤¬¤³¤¦¸À¤Ã¤¿¡×¤È¤«¡¢¤½¤ó¤ÊÏÃ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¹Ô¤µÍ¤Þ¤Ã¤¿¶ÉÌÌ¤ò¤É¤¦ÂÇ³«¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤«¡£´ÊÃ±¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¤½¤ó¤ÊÀÚ±©µÍ¤Þ¤Ã¤¿»×¤¤¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¤ß¤Ê¤¬²¼Ìî¤¹¤ë¤È¤Î°Õ¸«¤Ç°ìÃ×¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤±¤ì¤É¡¢º¬Äì¤Ë¤¢¤ë¹Í¤¨Êý¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö²¼Ìî¤¹¤ì¤ÐÌîÅÞ¤ÏÀ¯¸¢¤òÃ´¤¦ÂçÊÑ¤µ¤¬Ê¬¤«¤ë¡×¤È¤«¡Ö¤É¤¦¤»ÌîÅÞ¤Ï²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤Á¤é¤ËÀ¯¸¢¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÊóÆ»¤â¸«¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¤½¤Î¿Í¤¬ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¿¿°Õ¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²¼Ìî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¥ì¥È¥ê¥Ã¥¯¤äÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¡¢¥í¥¸¥«¥ë¤ÊÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö»Ä¤µ¤ì¤¿Æ»¤Ï¤¿¤À°ì¤Ä¡×
¡¡»ä¼«¿È¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢·ûÀ¯¤Î¾ïÆ»¤Ë½¾¤¦¤Ê¤é¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ºòÇ¯½©¤Î½°±¡Áª¤ËÂ³¤¡¢º£²ó¤Î»²±¡Áª¤Ç¤³¤ì¤À¤±¤Ï¤Ã¤¤ê¤ÈÌ±°Õ¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç»ä¤Î¹Í¤¨¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢Ì±°Õ¤¬ÌÀ³Î¤Ë¼¨¤µ¤ì¡¢¹ñÌ±¤Î¿®Ç¤¤ò¼º¤Ã¤¿À¯¸¢¤Ë¤ÏÀµÅöÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ì±¼çÀ¯¼£¤ÏÌ±°Õ¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤À¤«¤é¡¢¤É¤ó¤ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤À¯ºö¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¹ñÌ±¤ÎÍý²ò¤È¶¨ÎÏ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ðµ¡Ç½¤·¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢ËÜÍè¤ÎÀ¯ÅÞÀ¯¼£¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¾È¤é¤·¡¢¤ªÍÂ¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¯¸¢¤ò¹ñÌ±¤Ë¤ªÊÖ¤·¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Æ»Íý¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¬²¼Ìî¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¶ÚÏÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢À¯ÅÞÀ¯¼£²È¤È¤·¤Æ¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÀ¯ÅÞ¤È¤·¤Æ¤Î»ÑÀª¤ÏËÜÍè¤½¤¦¤¢¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸½¼ÂÅª¤Ë¤½¤ì¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¼óÈÉ»ØÌ¾Áªµó¤Ç¡¢ÌîÅÞ¤ÎÃ¯¤«¤ËÉ¼¤¬½¸¤Þ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤â¤Ã¤È¸À¤¨¤Ð¡¢²¾¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤¬²¼Ìî¤·¡¢¸ºÀÇ¤ò¼çÄ¥¤¹¤ëÅÞ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿À¯¸¢¤¬¤Ç¤¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤ÎºâÀ¯±¿±Ä¤ò¶¼¤«¤¹¶²¤ì¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£ºâ¸»¤ò¸«¤Ä¤±¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¸ºÀÇ¤ò·è¤á¤¿¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥È¥é¥¹¥·¥ç¥Ã¥¯¤ÎÎã¤ò°ú¤¯¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¹ñ¤È¤·¤Æ¤Î¿®Ç¤¤òÂ»¤Ê¤¦½ÅÂç¤Ê·üÇ°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¼«Ì±ÅÞ¤ÏÉé¤±¤¿¤«¤éÌ±°Õ¤Ë½¾¤Ã¤Æ²¼Ìî¤·¤Þ¤¹¡¢¤È¤¤¤¦ÌµÀÕÇ¤¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¼«¸ø¤Ç¤³¤Î¤Þ¤ÞÀ¯¸¢¤òÂ³¤±¤Þ¤¹¤«¡¢¤ÈÌä¤ï¤ì¤Æ¤âÀµÅöÀ¤¬¤Ê¤¤¡£¤¹¤ë¤È»Ä¤µ¤ì¤¿Æ»¤Ï¤¿¤À°ì¤Ä¡¢¿·¤·¤¤Ï¢Î©À¯¸¢¤òÌÏº÷¤¹¤ë°Ê³°¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¼«¸ø¤¬Éé¤±¤¿»°¤Ä¤Î¸¶°ø
¡ÒÌÜ²¼¡¢¿·¤¿¤ÊÀ¯¸¢±¿±Ä¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¼«¸ø¤Ë²Ã¤¨¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ä¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ê¤É¤¬Ï¢Î©Áê¼ê¤Î¸õÊä¤Ëµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÁíºÛ¤Î¼ó¤ò¤¹¤²ÂØ¤¨¤ì¤Ð¡¢Áªµó¤Ç´¬¤ÊÖ¤·¡¢¶¯¤¤À¯¸¢¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦ÌÑÁÛ¤òÊú¤¯¼«Ì±ÅÞµÄ°÷¤â¤¤¤ë¡£¤â¤Ã¤È¤â¸ÅÀî¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¡¢¤½¤ÎÄøÅÙ¤ÎÌÜÀè¤Î´ó¤»½¸¤á¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£ÀÐÇË¤ª¤í¤·¤ò¤É¤¦Âª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¡£¡Ó
¡¡»ä¤Ê¤ê¤ËÁªµó¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤È¡¢¼«¸ø¤¬Éé¤±¤¿¸¶°ø¤ÏÂç¤¤¯»°¤Ä¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ì¤Ä¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÎ¢¶â¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÀ¯¼£¤È¥«¥Í¤ÎÌäÂê¡£À¯¼£²È¤À¤±¤¬¥º¥ë¤·¤Æ¤Ê¤¼¤ª¤È¤¬¤á¤Ê¤·¤Ê¤ó¤À¤È¤¤¤¦¹ñÌ±¤ÎÅÜ¤ê¤Ç¤¹¡£Æó¤ÄÌÜ¤¬Êª²Á¹â¡£¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Î»þÂå¤ËÆÍÆþ¤·¡¢À¸³è¤¬¶ì¤·¤¯Å¸Ë¾¤¬ÉÁ¤±¤Ê¤¤ÉÔËþ¤ËÀ¯¼£ÉÔ¿®¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢Ì±¼çÀ¯¼£¤ÎÇØ¹ü¤¬ÀÞ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ»°¤ÄÌÜ¤Ï¡¢Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þÂå¤ËÀ¯¼£¤¬ÄÉ¤¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£
¡Öµ¡Ç½¤¹¤ë¹ñ²ñ¡×¤¬µÞÌ³
¡¡¤¤¤ï¤ÐÀÐÇËÀ¯¸¢¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤ÎÉé¤Î°ä»º¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢À¯¼£¤È¥«¥ÍÌäÂê¤Ë¤·¤í¡¢ÁíºÛ¤ò°ú¤¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢Éé¤Î°ä»º¤ò³Ð¸ç¤Î¾å¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢²¿¤âÊÑ¤¨¤é¤ì¤º¡¢²þ³×¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»²±¡Áª¤Î»´ÇÔ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÉé¤Î°ä»º¤Ë²Ã¤¨¡¢ÀÐÇËÀ¯¸¢¤ËÂÐ¤¹¤ë¤½¤Î¤¤¤éÎ©¤Á¤ä¼ºË¾¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤Æ¼«¸ø¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¥Ð¥Ä¤¬½Ð¤¿¡£ÀÐÇË¤ª¤í¤·¤È¤¤¤¦¸¢ÎÏÆ®Áè¤Î·ë²Ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÀÐÇË¤µ¤ó¤ÏÁíºÛ¤È¤·¤Æ¤½¤ÎÀÕÇ¤¤òÉé¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£½°µÄ±¡¤â»²µÄ±¡¤â¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤Ç¡¢·è¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¹ñ²ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Î©¤Á±ýÀ¸¤·¤Æ¹ñÌ±¤ËÂÐ¤¹¤ë¹ñÀ¯¤ÎÀÕÇ¤¤¬Á´¤¯²Ì¤¿¤»¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤ò°ìÆü¤âÁá¤¯Ã¦¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£µÞÌ³¤Ê¤Î¤Ï¡¢µ¡Ç½¤¹¤ë¹ñ²ñ¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¡£¤½¤Î¤¿¤á¤ËÊÌ¤Î´ï¤ò¤Ä¤¯¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¿·¤·¤¤Ï¢Î©¤Ç¡¢ºÇÍ¥Àè¤Î²ÝÂê¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤«¤Ä¤Æ¼«Ì±ÅÞÀ¯¼£¤¬µ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤¿ÍýÍ³
¡Ò¤À¤¬¡¢¤½¤â¤½¤â¼«Ì±ÅÞ¤¬Éé¤Î°ä»º¤òÀ¶»»¤·¡¢»þÂå¤Ë±þ¤¸¤¿¿·¤·¤¤À¯¼£¤ò¤Ä¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡£¶¯¹ÅÊÝ¼é¥¿¥«ÇÉ¤Î¹â»ÔÁáÉÄ¤ä¹ñÌ±¿Íµ¤¤Î¹â¤¤Áªµó¸þ¤±¤Î¾®Àô¿Ê¼¡Ïº¤é¤ÎÁíºÛ¸õÊä¤Ð¤«¤ê¤¬¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤ë¡£¸ÅÀî¤Ïº£¤Î¼«Ì±ÅÞ¤ò¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¡Ó
¡¡¼º¤ï¤ì¤¿²¿½½Ç¯¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ï30Ç¯Á°¤«¤é¿Í¸ý¸º¾¯¤¹¤ë¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼Ò²ñÊÝ¾ã¤¬»ýÂ³²ÄÇ½¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â¤º¤Ã¤ÈÁ°¤«¤é¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£À¯¼£¤¬¤½¤ÎÈ´ËÜÅª¤Ê²ò·èºö¤òÆ³¤½Ð¤»¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢º£¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿Í¸ý¤¬Áý¤¨¤Æ·ÐºÑ¤ÎÀ®Ä¹¤·¤¿±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤Î¾¼ÏÂ¤Î»þÂå¤Ë¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞÀ¯¼£¤¬µ¡Ç½¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¶È³¦ÃÄÂÎ¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¡¢¤½¤ì¤òÀ¯ºö¤ËÈ¿±Ç¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¹ñÌ±¤Îµ¤»ý¤Á¤â¶È³¦ÃÄÂÎ¤ÎÀ¼¤Ë¶á¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞÅª¤Ê¶È³¦ÃÄÂÎ¤È°ìÂÎ²½¤·¤¿À¯ºö·èÄê¥×¥í¥»¥¹¤¬¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î»þÂå¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢·ÐºÑÀ®Ä¹¤â¤Û¤Ü»ß¤Þ¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¼Ò²ñ¤Ï±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤É¤³¤í¤«¡¢½Ì¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¶ÉÌÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Ì±ÅÞ¤Ï¡ÖÌòÎ©¤ÄÆ»¶ñ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤ÎÀ®¸ùÂÎ¸³¤ò°ú¤¤º¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡¢ÀÎ¤Î¥â¥Ç¥ë¤ÇÀ¯ºö·èÄê¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£»ä¼«¿È¤â¼«Ì±ÅÞ¤Î°ì°÷¤Ê¤Î¤ÇÅÞ¤ÎÌ¾ÍÀ¤Î¤¿¤á¤Ë¤¤¤¨¤Ð¡¢°ìÀ¸·üÌ¿¤ËÀ¯ºöµÄÏÀ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÀ¯ºö¤¬Åª¤ËÅö¤¿¤é¤º¡¢¤º¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Î¤¿¤á¤ËÆüËÜ¹ñ¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¹ñÌ±¤¬À¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Åö¤¿¤êÁ°¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¤¬¡¢À¯ÅÞ¤Ï¹ñÌ±¤¬°Â¿´¤·¤ÆÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤¿¤á¤ÎÆ»¶ñ¤Ë²á¤®¤Þ¤»¤ó¡£¾¼ÏÂ¤Î»þÂå¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ï¤¹¤´¤¯Ìò¤ËÎ©¤ÄÆ»¶ñ¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·»þÂå¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¸Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿Æ»¶ñ¤ò½¤Íý½¤Á¶¤·¡¢ºÆ¤Ó»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Î¤À¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤À¤Ã¤¿¤é¡¢Æ»¶ñ¤ò¼è¤êÂØ¤¨¤ë°Ê³°¤Ë¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¤Î¤¬¡¢º£ÅÙ¤Î½°»²¤ÎÁªµó·ë²Ì¤À¤È»ä¤Ï¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÝ¼éÃæÆ»¤Î½¸·ë
¡Ò¤â¤Ã¤È¤â¡¢²¼Ìî¤·¤Æ¤âÀ¯¸¢¤ò¾ù¤êÅÏ¤¹Áê¼ê¤¬¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ç¿·¤¿¤ÊÏÈÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤òÌÏº÷¤¹¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¸ÅÀî¤ÎÏ¢Î©À¯¸¢¤ËÂÐ¤¹¤ë»ýÏÀ¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ó
¡¡¸Å¤¤¼«Ì±ÅÞ´Ý¤È¤¤¤¦Á¥¤¬½¤Á¶¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢¤Þ¤º¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÈµ¤òÏ¢¤Í¤Æ1²¯2200Ëü¿Í¤Î¹ñÌ±¤Ë¤½¤³¤Ø¶ÛµÞÈòÆñ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡£¤â¤È¤è¤êÈµ¤ÏµÞ¾ì¤·¤Î¤®¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¯¿·¤·¤¤Á¥¤ò¤Ä¤¯¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡À¯ÅÞ¤Ï¤·¤ç¤»¤óÆ»¶ñ¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡¢¿·¤·¤¤Á¥¤Ïº£¤Î¼«Ì±ÅÞÃæ¿´¤ÎÍ¿ÅÞ¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¡£À¯¸¢¤ÎÁÈ¤ßÊý¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°Õ¸«¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢»ä¤Ê¤ê¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÊÝ¼éÃæÆ»¤Î½¸·ë¤Ç¤¹¡£¶Ë±¦¤È¶Ëº¸¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È±óÎ¸´ê¤¤¤Þ¤·¤Æ¤Í¡£¼«¸ø¡¢Î©Ì±¡¢¹ñÌ±¡¢°Ý¿·¤Ê¤É¤Î¤¦¤ÁÊÝ¼éÃæÆ»¤Ç·ëÂ«¤·¤Æ¤³¤Î¹ñ¤ÎÀ¯¼£¤¬µ¡Ç½¤¹¤ë¤è¤¦Æñ¶É¤òÂÇ³«¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡¢¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ÆÈµ¤òÁÈ¤ß¡¢¤½¤Î´Ö¤Ë¿·¤¿¤ÊÁ¥¤ò¤Ä¤¯¤ë¡£¤½¤ì¤ÏÌî¹ç¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆâÀ¯²ÝÂê¤È¤·¤ÆÄË´¶¤¹¤ë¤Î¤Ï³Êº¹¡¢Ê¬ÃÇ¡¢ÂÐÎ©¤Ç¤¹¡£À¯¼£¤ÎÉÔ°ÂÄê²½¤È¤È¤â¤Ë¥Ý¥Ô¥å¥ê¥º¥à¤¬ÂæÆ¬¤·¤ÆÇÓ³°¼çµÁ¤¬Ì¢±ä¡Ê¤Ï¤Ó¤³¡Ë¤ê¡¢µó¶ç¤Î²Ì¤Æ¤ÏÀïÁè¤ËÅ¾¤¬¤êÍî¤Á¤Æ¤¤¤¯¡£Îò»Ë¤Ë¼þ´ü¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢ÆüËÜ¤âÀ¤³¦¤â¤½¤³¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÊÝ¼éÃæÆ»ÀªÎÏ¤¬½¸·ë¤·¡¢Ê¬ÃÇ¤äÂÐÎ©¤¬µ¯¤¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢À¯¼£¤Î¤«¤¸¤òÀÚ¤ëÉ¬Í×¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ò¸ÅÀî¼«¿È¡¢¿·¤·¤¤ÆüËÜ´Ý¤Å¤¯¤ê¤Î¤¿¤á¤ËËÛÁö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼«¤é¤¬¹ñ¤òÎ¨¤¤¤Æ¤¤¤¯³Ð¸ç¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ó
¡Ê·É¾ÎÎ¬¡Ë
¸ÅÀîÄ÷µ×¡Ê¤Õ¤ë¤«¤ï¤è¤·¤Ò¤µ¡Ë
1965Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£µÜºê¸©½Ð¿È¡£ÅìµþÂç³ØË¡³ØÉôÂ´¶È¡£·úÀß¾Ê¡¢½°µÄ±¡µÄ°÷À¯ºöÈë½ñ¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢2003Ç¯¤ÎÁíÁªµó¤Ç½éÅöÁª¡ÊµÜºê3¶è¡Ë¡£8´üÌÜ¡£15Ç¯¤ËÈ¯Â¤·¤¿¿å·î²ñ¡ÊÀÐÇËÇÉ¡Ë¤Î½éÂå»öÌ³ÁíÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡Ê¸å¤ËÂà²ñ¡Ë¡£Ë¡Ì³Âç¿ÃÀ¯Ì³´±¡¢ºâÌ³ÉûÂç¿Ã¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¤·¡¢21Ç¯¤ËÂè1¼¡´ßÅÄÆâ³Õ¤ÇË¡Ì³Âç¿Ã¤È¤·¤Æ½éÆþ³Õ¡£¸½ºß¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÀ¯¼£²þ³×ËÜÉô¤ª¤è¤ÓºâÀ¯²þ³×¸¡Æ¤ËÜÉô¤ÇËÜÉôÄ¹ÂåÍý¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×2025Ç¯8·î14¡¦21Æü¹æ ·ÇºÜ
