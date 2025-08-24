松本好雄オーナー（８７）は２３日の中京３Ｒに所有するメイショウハッケイ（高杉）を出走させ１着となり、個人馬主として史上初のＪＲＡ通算２０００勝を達成した。１９７４年に馬主資格を取得。７５年２月９日の初出走から２万７６２９戦目の到達だった。

前人未到の偉業を成し遂げた。この日、松本好雄オーナーは所有馬を４頭出走させていた中京競馬場には臨場せず自宅で観戦。「生産牧場、育成牧場、調教師、厩舎スタッフ、騎手など、そういう人とのつながりを大事にしてきたつもりですけど、その結果が今回の２０００勝につながったんだと思います」。ＪＲＡを通じ発表したコメントにも、感謝を忘れないオーナーらしい心遣いがにじみ出た。

馬主になって半世紀以上。１９７５年２月９日の初出走（京都６Ｒのチェリーパス＝８着）からＪＲＡ通算２万７６２９戦目で打ち立てた金字塔だ。各世代、個人馬主としては群を抜く６０〜８０頭を所有。長年にわたり、北海道・浦河を中心に馬産地の振興にも努めてきた。「２０００勝という数字は年間４０、５０勝を続けなければいけないということで、“ばか”でないとできないんじゃないでしょうか」と、ユーモアたっぷりに喜んだ。

付き合いの長いベテラン騎手が目の色を変えて、節目の勝利を狙うなか、２年目で１９歳の高杉が決めた。メイショウハッケイは３代母のメイショウサンサンから続く“４代目”。生産者の三嶋牧場は今年の宝塚記念を制したメイショウタバルや、帝王賞を連覇したメイショウハリオなども生産したゆかりの深い牧場でもある。管理する本田調教師も「オーナーと縁のある三嶋牧場の馬で勝てて良かった」と感無量の様子。「騎手も調教師も厩務員も、みんなかわいがってもらっている」と競馬サークルを代表して頭を下げた。

父に代わり、口取り写真に加わった息子の好隆氏＝写真＝。自身も「メイショウ」の冠で馬を所有している。「電話したら喜んでました。５０年以上（馬主を）やっているし、その積み重ねだと思います」と喜びをかみしめた。記録達成後は次々と、関係者が偉業を祝福。競馬界への貢献、そして尊敬の大きさを表すシーンだった。（戸田 和彦）

◆松本 好雄（まつもと・よしお）１９３８年１月６日、兵庫県明石市生まれ。８７歳。千葉工大卒。船舶エンジンや航空機部品などの大型機械部品、産業機械の製造・販売や太陽光発電事業を扱う株式会社きしろ代表取締役会長。２００５年から日本馬主協会連合会会長を務め、現在は名誉会長。０７年に紺綬褒章、１０年に旭日小綬章を受章。座右の銘は「人がいて、馬がいて、そしてまた、人がいる」。妻の和子氏、息子の好隆氏も馬主。

◆馬主のＪＲＡ通算勝利数 正確な記録が残る１９８６年以降、クラブ名義も含めると社台レースホースが最多の４３９６勝。サンデーレーシング（２９４９勝）、サラブレッドクラブ・ラフィアン（２１６５勝）、キャロットファーム（２１６３勝）、松本好雄氏（１９１９勝）と続く。個人名義での２位は吉田照哉氏（１１２８勝）、３位は吉田勝己氏（１０８１勝）となっている。