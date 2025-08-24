◆米大リーグ ヤンキース１―１２レッドソックス（２３日、米ニューヨーク州ニューヨーク＝ヤンキースタジアム）

レッドソックスが２３日（日本時間２４日）、同地区のライバル・ヤンキースに敵地で１２―１で快勝した。

３回にストーリーの適時二塁打で２点を先制すると、４回にはアンソニー、ブレグマンと２つの犠飛で２点を追加。４点リードの４回裏には先発左腕のクロシェットがスタントンにソロを浴びるが、５回にストーリーのソロで再び４点差とリードを広げた。５―１の９回には打線が爆発して一挙７得点。先発のクロシェットは７回５安打１失点、１１奪三振の好投でリーグ単独トップの１４勝目（５敗）を挙げる好投で、チームを大勝に導いた。吉田正尚外野手（３２）は「６番・指名打者」でフル出場して４打数１安打、１四球だった。

同地区で、長年ライバル関係にあるレッドソックスとヤンキース。今季、レッドソックスは初対戦だった６月６日（同７日）の試合こそ６―９で敗れたが、翌６月７日（同８日）に１０―７で逆転勝ちすると、その後はヤンキースとの直接対決で８連勝となった。

レッドソックスがヤンキースに８連勝するのは、１９１２年に１４連勝をした例はあるが、直近１１０年では２００９年に並んで最長タイ。地区内順位も、ブルージェイズが首位を走っているが、レッドソックスは３位のヤンキースに１・５ゲーム差の２位を守った。両チームとも現時点ではポストシーズン出場圏内だが、残り４試合ある両軍の対戦成績は今後にも影響しそうだ。