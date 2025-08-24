タレントで女優の横田真子（１８）がカワイイ最新ショットを披露した。

２４日にインスタグラムを更新し「はじめての深大寺！」と投稿。東京・調布市にある深大寺を訪れたと報告。「お蕎麦（そば）とかき氷食べて、夏感じられて嬉しかったです。友達がたくさん写真撮ってくれました」と楽しそうに写真をアップした。

自然体な笑顔にフォロワーはくぎ付け。「かわいい〜」「癒されます」などの声が寄せられた。

真子の母は１９９０年代の音楽シーンで強烈な個性を放った伝説のグループ「東京パフォーマンスドール」の元メンバーでタレントの穴井夕子。真子は今年３月に青山学院高等部を卒業している。大学に進学し、７月の投稿では「実は大学でゴルフ部に入部して、日々練習しています！」とゴルフ部に入ったことを明かした。

また真子の父は、日本男子プロゴルフレギュラーツアー２勝の横田真一。真子は今年４月に放送された日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」３時間スペシャルに出演した際に「会う人会う人、お父さんに似てるねって言われるんですよ。それが一番嫌で」と明かし、「お母さん似の方が良かったなって思うんですよね」と悩みを語った。