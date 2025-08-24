井上咲楽、高校時代の同級生夫婦のキスに「こっちが照れる」 実家では大号泣のサプライズも

8月24日（日）の『新婚さんいらっしゃい！』に、井上咲楽の高校時代の同級生カップルが登場。

「MC就任3周年！3都市サンキューツアー」の3週目となる今回は、井上の故郷・栃木県益子町から1時間スペシャルが放送される。

今回登場する新婚さんは25歳、井上咲楽と高校の同級生。

1年生のとき、井上とクラスメイトだったという妻は、当時の井上の印象を暴露する。一方、夫妻は別々のクラスで、「チャラくて興味がなかった」という妻に対し、「高嶺の花だと思っていた」と夫。

そんな2人に転機が訪れるのが同じクラスとなった3年生の夏。学校祭で一緒の焼きそば担当になると、あることで夫の恋心が爆発。その様子を本人たちがVTRで再現する。

しかし夫もすぐには告白できず、絞り出した言葉が「一緒に写真撮ってくれない？」。それから夜な夜な見ていたという思い出の一枚も紹介する。

その後、夫は勇気を出して宇都宮の花火大会に妻を誘う。学校祭の準備で一緒にいる時間が多く、夫のことが気になり始めていた妻は快諾。花火後の告白を受け入れて交際がスタートした。

毎日の下校デートでは、わざわざ遠回りし、人のいない河川敷で毎日20回以上ものキスを。学校から遠い公園でもキスを繰り返していたという再現VTRに、「こっちが照れる」と井上。観覧に来ていた夫妻の両親も赤面ものだ。

付き合って5年。それぞれ大学に通い、いよいよ就職というときに転機が訪れる。帰省した際、夫はりんご農園を営んでいる祖父から「店じまいにする」と告げられる。

なくなるのは寂しいからと、あとを継ぐと決意するも、管理栄養士をめざしていた妻には伝えられなかったという。3カ月悩み、意を決して伝えたところ…。

やがて2023年8月に結婚。2人は井上に、夫婦円満の秘訣は「すべてをさらけだすこと」だと伝授する。

実はVIOの脱毛をしているという夫。Oの部分は自身で剃れず、妻にさらけ出す姿を「実演してもいいですか？」と四つん這いになり…。

終始、大盛り上がりだった新婚トークのあとは、藤井隆の念願だった井上の実家へ。山の中にぽつんと建つ木造平屋の一軒家に、「YouTubeで見た景色！」と藤井は大はしゃぎ。

振る舞われた手作りのヨーグルトには、庭で採れたブルーベリーや母特製のジャム、さらには「MC3周年おめでとう」と書かれたクッキーが。手作りを大切にする井上家の、家族で味噌や柚子胡椒を仕込む映像も紹介する。

また井上の幼少期の話や、15歳でホリプロスカウトキャラバンのオーディションを受けたときの話、最終選考のサイパンにキャリーケースではなくゴミ袋で行った話など、思い出話に花が咲く。

そしてここから、井上は何も知らない驚きの展開が連発。デビュー10周年を祝う花束や、両親からのお祝いVTR、さらに井上を見いだした初代マネージャーからも、井上の壮絶な10年を語るビデオメッセージが。

その上、思ってもいないまさかの人がサプライズ登場し、井上が大号泣することに。