¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦ËÒ¸¶ÂçÀ®¡¡¡È±£¤ì¼ó°ÌÂÇ¼Ô¡É¿å½à!3°ÂÂÇ3ÂÇÅÀ¤ÇÂÇÎ¨¡¦313¡¡µ¬ÄêÂÇÀÊÅþÃ£¤¤¤±¤ë!
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯3¡½8ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ê2025Ç¯8·î23Æü¡¡¥¨¥¹¥³¥óF¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎËÒ¸¶ÂçÀ®ÆâÌî¼ê¡Ê32¡Ë¤¬23Æü¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤Ç11»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¤È¤Ê¤ë3¹æ2¥é¥ó¤Ê¤É¡¢3°ÂÂÇ3ÂÇÅÀ¤Çµ¤¤òÅÇ¤¤¤¿¡£Ê¡²¬ÂçÂç¹êÂ´¤Î¥ë¡¼¥¡¼¡¦¼ÆÅÄ»â»ÒÅê¼ê¡Ê19¡Ë¤«¤é¤â2°ÂÂÇ1ÂÇÅÀ¤È¡Ö¥×¥í½éÈï°ÂÂÇ¡õ½é¼ºÅÀ¡×¤ò¤ª¸«Éñ¤¤¡£8·î¤ÏÂÇÎ¨¡¦400¤ÈÀä¹¥Ä´¡£ÂÇÎ¨¡¦313¤Ç»Ä¤ê31»î¹ç¤Ç¤Îµ¬ÄêÂÇÀÊÅþÃ£¤â»ë³¦¤ËÆþ¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤¬11¥«¡¼¥É¤Ö¤ê¤ÎÉé¤±±Û¤·¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤Ë1¡¦5¥²¡¼¥àº¹¤ËÇ÷¤é¤ì¤¿Ãæ¡¢Í¥¾¡Áè¤¤¤Î·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¡£
¡¡¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤ÎÅ¸³«¤ÎÃæ¡¢ËÒ¸¶Âç¤¬»ý¤ÁÁ°¤Î¥¬¥Ã¥Ä¤¢¤Õ¤ì¤ë¥×¥ì¡¼¤Ç¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£4ÅÀ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë4²óÌµ»à°ìÎÝ¤À¡£¡Ö²¿¤È¤«¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢Ê¡Åç¤Î¹â¤á¤ÎÄ¾µå¤òÂª¤¨¤Æ±¦ÍãÀÊ¤Ë3¹æ2¥é¥ó¤òÊü¤Ä¡£11»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¤È¹¥Ä´¤Î32ºÐ¤¬µ¤¤òÅÇ¤¤¤¿¡£
¡¡¡ÖÂÇ·â¤Î¾õÂÖ¤É¤¦¤³¤¦¤è¤ê¾¡¤Á¤¿¤¤°ì¿´¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ÌÀÆü¤Ç¤¹¤Í¡£¤Þ¤À30»î¹ç¤°¤é¤¤¤¢¤ë¡£°ì»î¹ç°ì»î¹çÉ¬»à¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡°ìÊýÅª¤Ê¶õµ¤¤âÊÑ¤¨¤¿¡£3ÅÀº¹¤Î6²ó1»à¤Ç¤ÏÃíÌÜ¤Î¥ë¡¼¥¡¼¡¦¼ÆÅÄ¤È½éÂÐÀï¤·¡¢Á´ÎÏ¼ÀÁö¤ÇÍ··â¤Ø¤ÎÆâÌî°ÂÂÇ¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¡£Ê¡²¬½Ð¿È¤Î¿·¿Í±¦ÏÓ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥×¥í½é¤ÎÈï°ÂÂÇ¤À¡£8²ó2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç¤Ï¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò±¦ÍãÀþ¤Ë¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÊü¤Á¡¢3¥¤¥Ë¥ó¥°ÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼ÆÅÄ¤Ë¥×¥í½é¼ºÅÀ¤ò¤Ä¤±¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö5ÈÖ¡¦±¦Íã¡×¤Ç½Ð¾ì¡£3°ÂÂÇ3ÂÇÅÀ¤È²÷²»¤ò¶Á¤«¤»¡¢8·î¤Ï18»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨¡¦400¡¢3ËÜÎÝÂÇ¡¢16ÂÇÅÀ¤ÈÍê¤â¤·¤¤¡£
¡¡¤³¤ì¤Ç¥·¡¼¥º¥óÂÇÎ¨¡¦313¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£µ¬ÄêÂÇÀÊ¤Ë¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç32ÂÇÀÊÂ¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢»Ä¤ê31»î¹ç¤Ç¤ÎÅþÃ£¤ÏÉ¬¤º¤·¤âÉÔ²ÄÇ½¤Ê¿ô»ú¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¿ô»ú¾å¤â±£¤ì¼ó°ÌÂÇ¼Ô¿å½à¤Ë¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤âÇØÈÖ¹æ8¤Ï¡Öº£Ç¯¤Ï¥±¥¬¤»¤º¤Ë1Ç¯´Ö1·³¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£¿ô»ú¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¸ý¤Ë¤·¤¿¡£²áµî¤Ë¤Ï¥±¥¬¤Ëµã¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ¥·¡¼¥º¥ó¤ò´°Áö¤¹¤ì¤Ð¡¢¥Á¡¼¥à¤òÏ¢ÇÆ¤ËÆ³¤¯¥Ô¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¸½ºß¤Î1·³Ìî¼ê¤Ç¤ÏÃæÂ¼¤äº£µÜ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎÍ¥¾¡Áè¤¤¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¹¸¤µ¤ó¡ÊÃæÂ¼¡Ë¤òÉ®Æ¬¤Ëº£µÜ¤µ¤ó¡¢ËÍ¤é¤Ç°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤ë¥×¥ì¡¼¤¬¼ã¼ê¤ËÅÁ¤ï¤ì¤Ð¡£¸«¤Æ´¶¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÅÁ¾µ¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤âÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤Î¥Ç¥Ã¥É¥Ò¡¼¥È¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÇÔÀï¤Ç1¡¦5¥²¡¼¥àº¹¤ËÇ÷¤é¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â24Æü¤ÎÂè3Àï¤Ë¾¡¤Æ¤Ð¡¢Í¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯27¤¬½éÅÀÅô¤¹¤ë¡£ËÜ¿¦¤ÎÆóÎÝ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¼éÈ÷¤Ç¤â¹×¸¥¤¹¤ëËÒ¸¶Âç¤¬¡¢Íê¤â¤·¤¤Â¸ºß¤È¤·¤ÆÇØÃæ¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÊÌÚ²¼¡¡Âç°ì¡Ë