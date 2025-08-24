◇セ・リーグ ソフトバンク3―8日本ハム（2025年8月23日 エスコンF）

ソフトバンクのエース・有原が連係ミスから崩れ、6回9安打6失点で7敗目を喫した。2回無死一、二塁、田宮のバントを自ら処理、捕手の指示は一塁だったが、自己判断で三塁へ投げた。ただ、三塁側へのバントだったためにダウンズは前に出ており、ベースには誰もいなかった。

「大事な試合で先制点を与えてしまい、ビッグイニングをつくってしまった。2点を返してもらったあとすぐに失点してしまったことで、完全に相手に流れを渡してしまった」

無死満塁とされ、水野には押し出しの四球、続く水谷の二ゴロの間にも失点し、この回一挙4点を失った。

エスコンは相性が良くない。昨季の2試合を合わせ、通算3試合で19イニングで15失点（自責点13）の防御率6・16。チームが2点差に迫った4回2死一、三塁ではカウント3―0とし、清宮幸に中前適時打され「展開的には痛かった」と小久保監督。大量失点後も試合を締められない“らしく”ない投球だった。

14勝した昨季に並ぶ移籍後ワーストタイの7敗目。「結果がすべて。次、勝てるようにやるだけ」。シーズン最終盤やポストシーズンでもぶつかる可能性の高いライバル相手に嫌な印象が残った。