¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ç¤â³èÌö¤Î¡Ø¹ÈÇò¡Ù¾ïÏ¢²Î¼ê¡¢¥Ò¥Ã¥È¤¬½Ð¤º³³¤Ã¤×¤Á¤À¤Ã¤¿¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ
²Î¼ê¤Î¿å¿¹¤«¤ª¤ê¤¬¡¢26Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù(Ëè½µ·î¡Á¶âÍË13:00¡Á)¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£
¿å¿¹¤«¤ª¤ê¡¡¡á¥Æ¥ì¥ÓÄ«ÆüÄó¶¡
º£Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¡Ö¤´ÅöÃÏ¥½¥ó¥°¤Î½÷²¦¡×¤È¤·¤ÆÌÀ¤ë¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤«¤é¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ø¤Î½Ð±é¤âÂ¿¤¤¿å¿¹¡£7ºÐÇ¯¾å¤Î»Ð¤â²Î¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¤½¤Î»Ð¤Î±Æ¶Á¤Çµ¤¤¬ÉÕ¤±¤Ð¼«Ê¬¤â²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
º£¤Ç¤³¤½¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Î¾ïÏ¢²Î¼ê¤À¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤éÌó7Ç¯¤Ï¥Ò¥Ã¥È¤¬½Ð¤º¡¢¡Ö¼¡¤Î¶Ê¤¬Çä¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é²Î¼ê¤ä¤á¤ë¤«¤â¡Ä¡Ä¡×¤È²Î¼êÀ¸Ì¿¤Î³³¤Ã¤×¤Á¤Ë¤Þ¤ÇÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤«¡¢¤â¤é¤Ã¤¿¶Ê¤ÏÍÌ¾¤Ê³³¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿¡ÖÅì¿ÒË·¡×¡£ºî¶Ê¤·¤¿¸¹Å¯Ìé¤µ¤ó¤«¤é¡ÖÉ¬»à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ²Î¤¤¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¦¤±²Î¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢É¾È½¤ò¤è¤Ó¼¡¤Î¶Ê¡ÖÄ»¼èº½µÖ¡×¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¼Â¤ÏÌó10Ç¯Á°¤«¤é¹¢¤ÎÉÔÄ´¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é²Î¼ê³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¿å¿¹¡£»×¤¦¤è¤¦¤Ë²Î¤¨¤Ê¤¤»þ¤âÃÈ¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÍ¥¤·¤µ¤ËÎÞ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¡£
