千葉県内のJR線、一部の鉄道、路線バス、フェリーが乗り放題になる「サンキュー・ちばフリーパス」「サンキュー・ちばフリー乗車券」（・はハートマーク）が今年度も発売されます。秋版は2025年9月1日、早春版は2026年の1月4日から発売。連続する2日間有効で、房総半島の鉄道旅や港町のグルメめぐり、フェリーでの小旅行など、千葉の魅力を満喫できます。

鉄道・バス・フェリーのフリーエリア対象路線は？



「サンキュー・ちばフリーパス」「サンキュー・ちばフリー乗車券」で乗車できるのは、千葉県内のJR東日本、小湊鉄道、いすみ鉄道（※）、銚子電鉄、流鉄、京成電鉄、北総鉄道、松戸線を含む京成電鉄、芝山鉄道の各社線。快速を含む普通列車の普通車自由席が乗り放題となります。

小湊鉄道、九十九里鉄道、ジェイアールバス関東、京成バス千葉イースト、日東交通、京成タクシーイーストの各社指定バス路線、東京湾フェリー（金谷港〜久里浜港間）でも利用可能です。

※いすみ鉄道は全線で運転を見合わせており、バス代行輸送を行っています。（2025年8月21日時点）

サンキュー・特典も！

「サンキュー・ちばフリーパス」、「サンキュー・ちばフリー乗車券」のきっぷを提示すると、千葉県内のJR千葉駅以東のNewDays（一部店舗・商品除く）で買い物が割引になる特典や、各鉄道、フェリーで買い物の割引やサービスなどが受けられる特典もあります。

また、フリーエリア内11ヶ所の駅前観光案内所などで、レンタサイクルを無料で借りることができます。(※台数に限りあり)

発売期間と利用期間は？

「サンキュー・ちばフリーパス」「サンキュー・ちばフリー乗車券」は、利用開始日の1ヶ月前から当日まで購入可能です。発売期間と利用期間は以下の通り。

発売期間（秋）：2025年9月1日（月）〜2025年10月30日（木）

利用期間（秋）：2025年9月1日（月）〜2025年10月31日（金）

発売期間（早春）：2026年1月4日（日）〜2026年2月27日（金）

利用期間（早春）：2026年1月4日（日）〜2026年2月28日（土）

サンキュー・ちばフリーパス

フリーエリア内では、上記対象路線の鉄道・路線バス・フェリーが連続する２日間、乗降自由になります、

フリーエリア内でJR 線の特急列車などを利用する場合は、特急券や「在来線チケットレス特急券サービス」などとの併用が可能。京成電鉄・北総鉄道のフリーエリア内で、スカイライナー・イブニングライナー・モーニングライナーなどを利用する場合は、ライナー券や「ライナー券チケットレスサービス」との併用が可能です。

また、小湊鉄道では別に指定席券を購入すれば「房総里山トロッコ」「観光急行列車」に乗車できます。

発売金額：大人3,970円、小人1,980円

発売箇所：JR東日本の千葉県内の主な駅と久里浜駅（指定席券売機のみ）

サンキュー・ちばフリー乗車券

「サンキュー・ちばフリーパス」に、都区内各駅からフリーエリア内までのJR線往復乗車券がセットになっています。JR線の往復には、快速含む普通列車の普通車自由席が利用できます。

発売金額：大人4,790円、小人2,390円

発売箇所：JR東日本の都区内の主な駅（指定席券売機のみ）

「サンキュー・ちばフリーパス」「サンキュー・ちばフリー乗車券」があれば、よりアクティブに千葉を楽しめます。この機会に、千葉県へおでかけしてはいかがでしょうか。

（画像：千葉県観光物産協会）

