◇セ・リーグ 日本ハム8―3ソフトバンク（2025年8月23日 エスコンF）

【有藤通世 視点】直球の強さと変化球の制球力。ルーキーとは思えない日本ハム・柴田の投球に驚いた。いきなり4番の山川との対戦。初球、高めの直球で空振りを取ると、球威に驚いたのか山川はタイムを取って仕切り直しをした。2―2から外角のスライダーを振らせて投ゴロに。1死一塁から今宮をスライダー2球で追い込み、151キロの直球で遊ゴロ併殺。打者は初物となるルーキーとの対戦では直球に的を絞るものだが、柴田の直球には狙われていても押し込む威力がある。

加えてカウント球でも決め球でも使えるスライダー。6、7回の6打者に対して真ん中のストライクゾーンに入った球は一球もない。内角、外角を投げ分ける制球力は見事だ。欲を言えばいいイメージで終わらせてあげたかったが、柴田にとって価値ある登板だった。

打線は清宮幸がいい働きをした。有原から打った2本の適時打は狙い球を確実に仕留めたもの。昨年までは狙った球が来ても打ち損じが多かった。結果的に清宮幸がもぎ取った中盤の2点が粘っこいホークスの息の根を止めた。もう一つ日本ハムが取ってパ・リーグを盛り上げてほしい。（スポニチ本紙評論家）