¡ÖÀµÄ¾¡¢Á°È¾¤Ï¥¯¥½¤ß¤¿¤¤¤Ê¥×¥ì¡¼¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡×22ºÐ¤ÎÆüËÜÂåÉ½¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤¬¸åÈ¾¤Ë¡È²½¤±Êª¤¸¤ß¤¿¥´¡¼¥ë¡É¡££¹·î¤Î¾·½¸¤Ë·Ò¤¬¤ë¡ÈDFÌµÎÏ²½¤ÎÍýÉÔ¿Ô¤Ê°ì·â¡É¤È¤â
¡ÖÀµÄ¾¡¢Á°È¾¤Ï¥¯¥½¤ß¤¿¤¤¤Ê¥×¥ì¡¼¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤ÎÃæÂ¼ÁðÂÀ¤Ï¡¢¥¢¥¦¥§¡¼¤ÎÅìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£Àï¡Ê£³¡Ý£°¤Ç¾¡Íø¡Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤½¤¦È¿¾Ê¤·¤¿¡£2025Ç¯£¸·î23Æü¤ÎÅìµþVÀï¤Ï¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸ÍÀï¡Ê£°¡Ý£±¤ÇÇÔÀï¡Ë¤«¤éÃæ£²Æü¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¤Ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ç¤Î³«ºÅ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Öµ¤»ý¤Á¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë»×¤¦¤è¤¦¤Ë¿ÈÂÎ¤¬Æ°¤«¤Ê¤¤¡×¡ÊÃæÂ¼¡Ë¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¡Ö´ÆÆÄ¤¬¼«Ê¬¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¥Ô¥Ã¥Á¤Ë»Ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¸åÈ¾¡¢ÃæÂ¼¤Ïµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢£±¡Ý£°¤Ç·Þ¤¨¤¿62Ê¬¡¢¡ÈDFÌµÎÏ²½¤ÎÍýÉÔ¿Ô¤Ê°ì·â¡É¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¥»¥ó¥¿¡¼¥é¥¤¥óÉÕ¶á¤Ç¼«¤é¥Ñ¥¹¥«¥Ã¥È¤·¤¿ÃæÂ¼¤Ï¡¢¥¸¥ã¡¼¥á¥¤¥óÎÉ¤È¤Î¥ï¥ó¥Ä¡¼¤«¤éÈ´¤±½Ð¤¹¤È¡¢Áê¼êDF¤ËÂ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤¹¤â¡¢¤Ê¤ó¤È¤«Æ§¤óÄ¥¤Ã¤Æ¤Þ¤ºGK¤ò¤«¤ï¤¹¡£¤½¤·¤Æ¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ç±¦Â¤«¤éº¸Â¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤ÁÂØ¤¨¤Æ¡¢¥´¡¼¥ë¤Ø¤È¥«¥Ð¡¼¤ËÆþ¤Ã¤¿Å¨DF¤òÓÞ¾Ð¤¦¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¡ÊDF¤ËÂ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¡ËÅÝ¤ì¤ë¤«ÌÂ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·è¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¡Ê¥·¥å¡¼¥È¤¬¡Ë¥Ý¥¹¥È¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¾¯¤·¾Ç¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡¥¹¥Ô¡¼¥É¡¢µ»½Ñ¡¢¾õ¶·È½ÃÇ¡¢¤½¤ÎÁ´¤Æ¤¬¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤À¤Ã¤¿¡È²½¤±Êª¤¸¤ß¤¿¥´¡¼¥ë¡É¤Ç¤¢¤ë¡£ÊÌ³Ê¤Îµ±¤¤È¡¢¤½¤¦¾Î»¿¤·¤Æ¤âÂç·¶ºÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤È¤ê¤ï¤±ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢GK¤òÈ´¤¤¤¿¸å¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡£ÊÂ¤ÎÁª¼ê¤Ê¤é¤¢¤Î¤Þ¤Þ±¦Â¤Ç¥·¥å¡¼¥È¤¹¤ë¤Ï¤º¤À¤¬¡¢ÃæÂ¼¤Ï¥«¥Ð¡¼¤ËÆþ¤Ã¤¿DF¤ÎÆ°¤¤òÍ½Â¬¤·¤Æ¡Èº¸Â¤Ë»ý¤ÁÂØ¤¨¤ë¡É¡£¤½¤Î¾õ¶·È½ÃÇ¤Ï¡Ö¤µ¤¹¤¬ÆüËÜÂåÉ½¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜ¿Í¤Ë¡Ö¤¢¤½¤³¤Ç»ý¤ÁÂØ¤¨¤ë¥×¥ì¡¼¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤µ¤¹¤¬¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¼ÂÎÏ¼Ô¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢ÃæÂ¼¤Ï¡Ö¤¤¤¨¤¤¤¨¡×¤È¶²½Ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î22ºÐ¤Î¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ï¡ÖÆüËÜÂåÉ½¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤Ïº£¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¹Åç¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÅìµþVÀï¤Ç¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ó¥´¡¼¥ë¤¬£¹·î¤ÎÂåÉ½¾·½¸¡Ê¥¢¥á¥ê¥«±óÀ¬¡Ë¤Ë·Ò¤¬¤ë²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤¢¤ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡üÇòÄ»ÏÂÍÎ¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈTVÊÔ½¸Ä¹¡Ë
¡ÚÆ°²è¡ÛÃæÂ¼ÁðÂÀ¡ÉDFÌµÎÏ²½¤ÎÍýÉÔ¿Ô¥´¡¼¥ë¡É
