「３バックがすごく怒られた」町田、０−０ドロー横浜FM戦の裏にあった黒田剛監督の“叱責”。８連勝も菊池流帆は危機感「運で勝ってきた」
FC町田ゼルビアは８月23日、J１第27節で横浜Ｆ・マリノスと敵地で対戦。０−０ドローに終わった。
チャンスを作りながらも、最後まで１点が遠かった。３バックの中央で先発したDF菊池流帆は、セットプレーなどから得点を取り切れなかった点に悔しさを露わにした。
「やっぱり、こういう厳しい試合で点を取ってこそ、自分の存在意義があると思う。そこで点を取れないのは、出ている意味がないぐらいのレベルです」
ただ、守備では最終ラインの３枚が集中した守りを披露した。ひとりのミスで相手に背後へ抜け出されても、もうひとりがすぐさまカバー。菊池、昌子源、岡村大八の３バックの連係は試合を重ねるごとに洗練されてきている印象だ。
そんななか、横浜FM戦で安定した守備を見せられた要因として、試合前のミーティングで黒田剛監督からの厳しい言葉があったと菊池は明かす。
「試合前のミーティングで、３バックの僕らがすごく怒られた。これまでは本当に、（GK谷）晃生のセーブがあったからこそ勝っていた。相手に打たせるなと。打たせてしまっている状況を怒られましたし、そこで僕らが本当にもっとやらないなといけないと思いました。しっかり締められたので、そこをしっかり遂行しようと。気合は入っていました」
ここまでクラブ記録の８連勝を飾りながらも、「（これまで勝った試合では）かなり決定機を作られていた」「運で勝ってきたところもすごく大きい。もっと実力で勝っていかないと」と唇を噛んだ菊池。チームとしても個人としてもパフォーマンスには全く納得はいっていない。
28歳のCBは、指揮官からの叱責をしっかりと胸に刻み、決して満足することなく、J１制覇に向けて走り続ける。
取材・文●手塚集斗（サッカーダイジェストWeb編集部）
