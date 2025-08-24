「言い方が正しいか分からないですが、取れる気がしない」”E-１選手権MVP &得点王”が大会後のリーグ５試合ノーゴール。「そもそもシュートを打てていない」背景に何が？
先のE-１選手権で衝撃の５ゴール、大会MVPと得点王をダブル受賞したジャーメイン良（サンフレッチェ広島）が、その国際大会後のリーグ５試合でまさかの無得点に終わっている。
７月20日のアルビレックス新潟戦、８月10日の清水エスパルス戦、８月16日のガンバ大阪戦、８月20日のヴィッセル神戸戦に先発出場しながら、そして８月23日の東京ヴェルディ戦（結果は３−０）に途中出場しながらもノーゴールだった。
ただ、調子が悪いわけではない。実際、東京V戦では中村草太のゴールをアシストするなど、黒子的な仕事はしっかりとこなしていた。ノーゴールの背景にはチームで担う役割がありそうだ。E-１選手権後に得点が取れていない理由を本人も次のように話している。
「そもそもシュートを打てていないので。E-１選手権の時と役割が違うというか、チームとして自分が点を取る形になっていないので難しいですが、今は広島が勝つために求められている仕事をする意識です」
実際、過去リーグ５試合のジャーメインのシュート数を調べてみると、新潟戦こそ４本だが、清水戦は１本、G大阪戦は０本、神戸戦は１本、東京V戦が０本である。
「言い方が正しいか分からないですが、取れる気がしないです。日本代表でカッキー（垣田裕暉）が担っていた役割を近くで見て、ああいう選手がいて周りが点を取れるという感覚で、そこを見習ってトライしているところです」（ジャーメイン）
チーム批判ではなく、広島には広島の事情があるということをジャーメインは理解しているのだ。「広島では彼が決定的な仕事をしてくれている」と中村のサポート的な役割をもちろん受け入れたうえでの発言だ。とはいえ、ストレスがないわけではない。
「点は取りたいですし、フラストレーションを噛みしめながら、色々と葛藤しながらですかね。自分だけでは変えられないので、試合で巡ってきた１本のチャンスをしっかりとモノにする。そこでの精度を上げるしかないです」
E-1選手権後、「自身への注目度が高まる中でプレッシャーはありませんか？」と尋ねると、彼は少し和らいだ表情で「いえ、別に」と応じた。
「草太のほうがよほど注目されているので（笑）。プレッシャーは感じていないです」
中村みたいな打開力があるわけではないジャーメインにとって、ゴールへの鍵は当然ながら味方とのコンビネーションだ。現在は「自分がエリア内に入る前にクロスを上げられてしまうので、シュートを打つ機会が限られる」が、今後、ゴールへの形を導き出すには「時間をかけて作っていくしかない」とジャーメインは前を向いた。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
【画像】美女がずらり!! 真野恵里菜、平愛梨、高梨臨…新旧日本代表を支える”タレント&モデルの妻たち”
７月20日のアルビレックス新潟戦、８月10日の清水エスパルス戦、８月16日のガンバ大阪戦、８月20日のヴィッセル神戸戦に先発出場しながら、そして８月23日の東京ヴェルディ戦（結果は３−０）に途中出場しながらもノーゴールだった。
「そもそもシュートを打てていないので。E-１選手権の時と役割が違うというか、チームとして自分が点を取る形になっていないので難しいですが、今は広島が勝つために求められている仕事をする意識です」
実際、過去リーグ５試合のジャーメインのシュート数を調べてみると、新潟戦こそ４本だが、清水戦は１本、G大阪戦は０本、神戸戦は１本、東京V戦が０本である。
「言い方が正しいか分からないですが、取れる気がしないです。日本代表でカッキー（垣田裕暉）が担っていた役割を近くで見て、ああいう選手がいて周りが点を取れるという感覚で、そこを見習ってトライしているところです」（ジャーメイン）
チーム批判ではなく、広島には広島の事情があるということをジャーメインは理解しているのだ。「広島では彼が決定的な仕事をしてくれている」と中村のサポート的な役割をもちろん受け入れたうえでの発言だ。とはいえ、ストレスがないわけではない。
「点は取りたいですし、フラストレーションを噛みしめながら、色々と葛藤しながらですかね。自分だけでは変えられないので、試合で巡ってきた１本のチャンスをしっかりとモノにする。そこでの精度を上げるしかないです」
E-1選手権後、「自身への注目度が高まる中でプレッシャーはありませんか？」と尋ねると、彼は少し和らいだ表情で「いえ、別に」と応じた。
「草太のほうがよほど注目されているので（笑）。プレッシャーは感じていないです」
中村みたいな打開力があるわけではないジャーメインにとって、ゴールへの鍵は当然ながら味方とのコンビネーションだ。現在は「自分がエリア内に入る前にクロスを上げられてしまうので、シュートを打つ機会が限られる」が、今後、ゴールへの形を導き出すには「時間をかけて作っていくしかない」とジャーメインは前を向いた。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
【画像】美女がずらり!! 真野恵里菜、平愛梨、高梨臨…新旧日本代表を支える”タレント&モデルの妻たち”