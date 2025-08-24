GÂçºå¡¡¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç³øËÜË®ÌÐ¤µ¤ó¤ò¤·¤Î¤Ö¸¥²ÖÂæ¤òÀßÃÖ
¡¡¡þÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè27Àá¡¡GÂçºå3¡½2²£ÉÍFC¡Ê2025Ç¯8·î23Æü¡¡¥Ñ¥Ê¥¹¥¿¡Ë
¡¡GÂçºå¤Ï²£ÉÍFCÀï¤Ç10Æü¤Ë¸íÓë¡Ê¤´¤¨¤ó¡ËÀÇÙ±ê¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿³øËÜË®ÌÐ¤µ¤ó¤ò¤·¤Î¤Ó¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¾ì³°¹¾ì¤Ë¸¥²ÖÂæ¤òÀßÃÖ¤·¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥ÖÂ¦¤ÏÌó400ËÜ¤Î¸¥²Ö¤òÍÑ°Õ¡£Íè¾ì¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤Ï²Ö¤ò»ý»²¤·¤Æ»²Îó¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤¿¡£³øËÜ¤µ¤ó¤Ï91Ç¯¤ËJ¥ê¡¼¥°»²Æþ¤¬ÆâÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¾¾²¼ÅÅ´ï¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¡£93Ç¯¤ÎJ¥ê¡¼¥°³«Ëë¤Ç½éÂåGÂçºå´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢94Ç¯¤Þ¤Ç»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤¿¡£¸½Ìò°úÂà¸å¤Ë¤Ï¡Ö³øËÜFC¡×¤òÀßÎ©¡£DFµÜËÜ¹±Ì÷¡Ê¸½ÆüËÜ¶¨²ñ²ñÄ¹¡Ë¤éÂåÉ½Áª¼ê¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¸½ºß¤ÎGÂçºå¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤ÎÊìÂÎ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£