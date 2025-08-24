巨人４―１ＤｅＮＡ（セ・リーグ＝２３日）――巨人が２カード連続の勝ち越しを決めた。

岡本が五回に先制ソロを放ち、七回にも２打席連続のソロ。井上が約３か月ぶりの白星。ＤｅＮＡは石田裕を援護できず。

◇

その豪快な打撃に、巨人ベンチは岡本の話題で持ちきりだったそうだ。「やっぱり、すごい」。復帰後初本塁打となる決勝ソロを放った前夜に続き、この試合では２打席連続アーチ。外寄りの変化球に崩されることなくスタンドまで運んだ。

打線は四回まで一人の走者も出せず、巧みにコーナーへ投げ分ける右腕の石田裕を攻略する糸口が見いだせない。そんな状況を変えた。五回は「追い込まれたので食らいついた」と緩いシンカーを引っ張って左翼席へ。８年連続２桁本塁打に到達すると、七回は１ボールから、横へ大きく曲がる変化球を中堅左に運んだ。７回３安打ながら黒星が付いた石田裕は、「勝負しにいった球をしっかり捉えられた」と脱帽するしかなかった。

左肘の靱帯（じんたい）を損傷した岡本は、実戦復帰して間もない９日の二軍戦の１打席目、変化球攻めに遭い、最後は外角に逃げていくボールを振らされて三振に倒れた。その際、左肘を気にするそぶりを見せて顔をゆがめ、そのまま途中交代。周囲を心配させた。本人にとっても忌まわしい記憶に違いない。

だからだろう。１６日の一軍復帰後、球団スコアラーが「内を使ってくると予想していた中で、外ばかり来る」と感じているように、他球団も攻め所とばかりに、外への変化球を多く使ってきている。それでも相手の対策を上回る姿に、亀井打撃コーチは「感覚のズレもあると思う。それでも打つんだから、さすが」と褒めちぎった。

パワー、技術、冷静な読み――。３か月以上の離脱を経た岡本は「まだ試行錯誤しながらやっている」という。周囲を結果で一安心させながら、主砲は妥協せずに自分を磨く。（財津翔）