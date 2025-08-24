佐久間大介＆日村勇紀が『サクサクヒムヒム』のスタジオで「快活CLUB」を初体験！「賃貸で家賃出して住める」（佐久間）

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

佐久間大介（Snow Man）と日村勇紀（バナナマン）がMCを務める『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』。

8月23日の放送では、ネットカフェ業界でダントツトップの「快活CLUB」を深掘りした。

■ネカフェのイメージをがらりと変えた「快活CLUB」の魅力とは？

スマホやインターネットが普及し、衰退気味のネットカフェ業界。20年足らずで業界内では店舗数が4分の1にまで減少した。しかし、そんななか「快活CLUB」は業界内で唯一店舗数を拡大。2024年、渋谷にできた店舗は月間約1万2000人が訪れ、今年9月には総店舗数が500店舗に到達する見込みとなっているほど、絶好調だ。

ただ、佐久間も日村も、実はまだ「快活CLUB」を利用したことがないという。特に佐久間は、大の漫画好きで自宅に山のような漫画を抱えているため、ネットカフェに足を運ぶきっかけがないのだそう。

縮小傾向が続くネットカフェ業界において、「快活CLUB」はなぜ好調を維持し、業界ナンバーワンの座を守り続けているのか？ この疑問に「なんで？ なんで？ マジでなんで？」と日村の疑問符が止まらず、佐久間も「正直ここまで気になると思ってなかったくらい気になってる」と興味津々。ふたりの好奇心は一気に加速していった。

推しの魅力を教えてくれるキャラクター“おしつじさん”は、週5で「快活CLUB」に通う、大食いタレントのアンジェラ佐藤たちが担当。「快活CLUB」が好きすぎて、バレンタインデーのとき店員さんにお菓子を配りにお店を回ったこともあるというほど魅了されているそうだ。

今回は、人気の秘訣を探るため「快活CLUB大森駅前店」をおしつじのアンジェラ佐藤が探索。すると店内奥にはなんとビリヤード台が。 「え？ こういうのもあんの？」「ネットカフェだけじゃないんだ！」と、従来のネットカフェとは思えない、アミューズメント施設のような雰囲気に、佐久間も日村も目を丸くして驚いていた。

番組では、圧倒的な人気を誇る「快活クラブ」が業界なナンバーワンになるために行った4つの取り組み推しポイントとして紹介。

推しポイント1「プライバシーも安全な鍵付完全個室」

まずひとつ目のポイントは、鍵付の完全個室を導入したこと。完全個室なのでリモート会議にもピッタリで、プライベートな空間が守られるため、女性も安心でき大人気なのだとか。

こちらの個室は3時間、ドリンクバー飲み放題・漫画読み放題で料金は1,680円（※料金は店舗や曜日により異なる） 。「そんなに安いの？」「最高ですよね！」とふたりは驚喜するのだった。

推しポイント2「ドリンク飲み放題だけじゃない！持ち込み・途中退出もOK」

ふたつ目のポイントは、ドリンクバー飲み放題やソフトクリーム食べ放題も魅力ではあるが、なんと店内への飲食物持ち込みも可能にしたこと。出入りも自由で外でお酒を買って持ち込むといったこともOKなのだ。

「快活CLUB」では、スタッフが他社のカラオケボックスやレジャー施設に実際に足を運び、利用者目線で改善点を徹底的にリサーチ。その成果を自社のサービスに積極的に反映しているという。

「本当にいろんな施設のいいとこ取り」と熱弁するもうひとりの“おしつじさん”佐々木さんの言葉に、佐久間は「スーパーハイブリッドってことですね！」と大興奮。日村も「（なんでも）許してくれるんだもん、やばいな」と、その自由度の高さに感心しきりだった。

推しポイント3「ネカフェの概念を覆す清潔な店舗作り」

3つ目のポイントは、広くてしっかりとした作りのシャワー室を完備していること。2時間に1回掃除しているので、常に清潔感が保たれており、女性客の利用も多い。

「快活CLUB」がここまで設備を充実させられる背景には、スーツで知られる「AOKI」の存在が関係している。実は「快活CLUB」はAOKIホールディングスのグループ会社が運営しており、そのためビジネスパーソン目線の配慮が行き届いている。その結果、完全個室やカラオケ、ダーツなどのレジャー設備を次々と導入し、進化を続けてきた。

そして、業界トップの座をつかんだ理由はこれだけでは終わらない。

推しポイント4「SNSで話題沸騰の快活飯！」

なんと今回は「快活CLUB」のブースをまるごとスタジオに用意し、ふたりが初体験。さらにファミレスレベルの豊富なメニューとクオリティを実現した名物“快活飯”も次々と堪能。特にSNSで話題の圧倒的人気メニュー「細切りポテト」にふたりとも手が止まらないほど病みつきになり、「やばい！ バカみたい！」と日村のテンションは最高潮に。

「賃貸で家賃出して住める」という佐久間に、「老後ここでいいよね」と日村も応えるほどご満悦。大満足のサクヒムだった。

なお、TVerでは地上波未公開シーンを含む特別版が無料配信中。

■番組情報

日本テレビ系『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』

毎週土曜 23:30～23:55

※放送後からTVerにて無料配信を実施

出演：佐久間大介（Snow Man）、日村勇紀（バナナマン）

