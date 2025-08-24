「２０２５ワールドオールスタージョッキーズ（ＷＡＳＪ）」が２３日、札幌競馬場で開幕した。第１戦を９番人気テラステラで４着とし、第２戦を同じく９番人気のパトリックハンサムで制した初来日のトール・ハマーハンセン騎手（２５）＝ドイツ＝が４２ポイント獲得で首位に立った。２位は３１ポイントの坂井瑠星騎手（２８）＝栗東・矢作、３位にはフランシスコ・ゴンサルベス騎手（３５）＝アルゼンチン＝が２８ポイントで続いた。ＪＲＡ選抜と世界選抜の団体対抗戦は、１２２ポイントを獲得した世界選抜が２０ポイント差でリードしている。

日本競馬をリスペクトするドイツの若き名手・ハマーハンセンが、初来日でいきなりその手腕を見せつけた。

まずは初戦の１０Ｒ。相棒のテラステラは９番人気と伏兵扱いだったが、直線は進路を探しつつ脚を伸ばして４着に食い込んだ。続く１１Ｒは「内の方に閉じ込められたが、直線でうまく出せた」という言葉通り、ロスのない立ち回りから絶妙なタイミングの仕掛けでパトリックハンサム（９番人気）をＶへと導き、自身のＪＲＡ初勝利を飾った。

父の背中を追って騎手になり、１６年にデビュー。フランスや英国で経験を重ねた。２３年にドイツに本拠地を移すと、２４年にはドイツダービー、バイエルン大賞でＧ１・Ｖ２を飾り、年間７４勝を挙げて一気に頭角を現した。今回の来日を前に、今年のオークスを勝った同郷の先輩シュタルケからアドバイスを受けたと言い、前日会見では「（日本の競馬は）世界的に成功を収めている。ディープインパクトは飛び抜けた才能だと思った」と話した。

有力馬を残して、後半戦へと臨む。「引き続き魅せられるように、頑張ります」。初来日でのシリーズ初優勝へ−静かに闘志を燃やしている。