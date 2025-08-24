TikTokアカウント「ひじきこんぶもずく」に投稿されたのは、飼っている2匹の猫ちゃんに下されたまさかの診断内容です。「一本とられましたねw」「可愛い～真似をしたのねー」「やるなー演技派ｗ」などのコメントが寄せられ、21.5万回以上再生されています。

【動画：2匹同時に『片足をひきずっていた子猫』→心配になり病院へ連れて行ったら…】

まさかの診断名が話題に

ある日、投稿主さんが飼っている猫ちゃん2匹が同時に片足をひきずっていたそう。心配した投稿主さんは、2匹を病院へ連れて行ったといいます。そして、病院で告げられた診断名は…？

なんと、まさかの仮病！しかも片方の猫ちゃんが足を引きずっていたのを見てもう片方の猫ちゃんも真似していたとのこと。そんな2匹に、投稿主さんは可愛すぎて思わず悶絶してしまったそう。

この投稿は21.5万回以上再生され「ネコちゃんも仮病使いますかw」「一本とられましたねw」「診断名「仮病」と出た途端大爆笑」など、まさかの診断名に思わず笑ってしまった方が続出。

また、「可愛い～真似をしたのねー」「可愛い真似っ子」など、2匹で仕草を真似していたのが可愛すぎるとのコメントも多数寄せられています。

いつも一緒の2匹

2匹が同じ行動をした理由は、投稿主さん曰く「ニコイチだからすぐ相方のまねしちゃう」からとのこと。仲良しすぎる姉妹のひじきちゃんとこんぶちゃんは、他の投稿でも2匹一緒に過ごしている姿を見せてくれています。

子猫の頃からずっと一緒の2匹、お布団をかけて並んでお昼寝していたり、同じポーズで毛づくろいをしていたそう。また、大きくなってからも２匹は並んで同じポーズで毛づくろいしたりと、ずっと仲が良いそうです。

3匹で暮らす猫達

投稿主さん宅には、ひじきちゃんとこんぶちゃん、そしてもずくくんという猫ちゃんがいて、合計で3匹の猫ちゃんがいるそう。

3匹が同じキャットタワーで過ごしていたり、みんなで一緒にご飯を食べているシーンも投稿されており、3匹で仲睦まじく暮らしているようです。

TikTokアカウント「ひじきこんぶもずく」では、ひじきちゃん、こんぶちゃん、もずくくんの可愛い姿がたくさん投稿されています。3匹が仲良しな様子に癒されると話題です。

